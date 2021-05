Le cinéma de genre italien charrie avec lui toute une tradition de relectures décomplexées (voire de plagiats purs et simples) de succès internationaux. Si les bisseux de tout poil se délectent des divers « remakes » signés Enzo G. Castellari (La Mort au large, décalque des Dents de la mer, Les Guerriers du Bronx, mêlant le post apocalyptique tendance Mad Max aux Guerriers de la nuit), ou Joe d’Amato (Ator, version toute personnelle de Conan le barbare) certains cinéastes plus « institutionnalisés » ne sont pas en reste. Pour une poignée de dollars de Sergio Leone n’est-il pas qu’un simple décalque de Sanjuro d’Akira Kurosawa transposé au far west ? Mario Bava, réalisateur ô combien respecté, initiateur du giallo avec son fondateur La Fille qui en savait trop, se plie également à l’exercice. Celui qui vient de tourner Les Mille et une nuit et Hercule contre les vampires (en plus de son travail sur Esther et le roi de Raoul Walsh), persiste dans sa veine aventures à grand spectacle et jette son dévolu sur l’un des succès américains de l’année 1958 : Les Vikings de Richard Fleischer. Entouré des scénaristes Oreste Biancoli (notamment à l’œuvre sur Le Voleur de bicyclette) et Piero Pierotti (spécialiste ès péplum et cape et d’épée), il s’attelle donc au script de La Ruée des Vikings. Première incursion du metteur en scène dans l’univers des guerriers scandinaves – il y retournera en 1966 à l’occasion de Duel au couteau –, Gli Invasori (de son titre original) suit le parcours d’Erik (George Ardisson) et Eron (Cameron Mitchell), deux frères séparés durant l’enfance, devenus, par la force des choses, rivaux lors de la guerre opposant les peuples du nord aux Britanniques. Le Chat Qui Fume, toujours prompt à exhumer des pépites méconnues ou oubliées, propose désormais une superbe édition Blu-Ray, deux ans après sa ressortie en salles sous l’égide du Théâtre du Temple, au même titre que Six femmes pour l’assassin et Les Trois visages de la peur (lui aussi disponible chez l’éditeur).

De prime abord, le long-métrage remplit sagement son contrat de version bis du classique de Fleischer, décalquant purement et simplement certains éléments de l’intrigue (le conseiller veule et traître), voire même de sa mise en scène. Bava s’amuse à reprendre quasiment plan pour plan une séquence d’action montrant un guerrier escaladant une citadelle. La Ruée des Vikings prend ainsi par moments les atours d’un jeu des différences ludique et assumé, dans la grande tradition du genre. Le récit de ces frères ennemis (Cameron Mitchell offre par ailleurs une superbe imitation de Kirk Douglas) se teinte ici d’une histoire d’amour en forme d’imbroglio à base de sœurs jumelles. Le malentendu cocasse s’écarte de sa nature de ressort scénaristique galvaudé pour mener à une très belle scène d’adieu, éliminant, en revanche, toute l’ambiguïté morale du final du film « original ». Comme toujours dans ce type de production, le spectateur trouvera son lot de perruques improbables, de doublures visibles, de poupons en plastique et de figurants sans grande conviction, ajoutant une patine gentiment kitsch et un charme certain à l’ensemble. Pourtant, il serait malhonnête de résumer Gli Invasori à un simple plagiat dénué de tout intérêt cinématographique, car si le réalisateur écope d’un budget bien moindre que celui de son homologue américain produit par la MGM, il tire parti de chaque élément afin de livrer une oeuvre spectaculaire. En cela, la scène de couronnement d’Erik, avec sa salle du trône étroite et ses sujets étonnamment peu nombreux, est symptomatique. Elle offre l’occasion au cinéaste de prouver (si besoin était) sa science certaine du cadre, mettant en valeur chaque détail par d’amples mouvements de caméra, donnant au simple geste d’enfiler une cape, une dimension grandiose et solennelle, faisant ainsi oublier la petitesse du décor. Si la prophétie fataliste aux accents de tragédie du récit initial disparaît au profit d’un rendu plus trivial, plus terre à terre, c’est pour mieux servir les motifs récurrents de l’auteur italien.