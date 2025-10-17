Joël Santoni – « Mort un dimanche de pluie »

David Briand, architecte, vit avec sa femme et sa fille dans une grande maison futuriste conçue par ses soins, perdue en pleine campagne. Lorsque Cappy Bronsky, ancien ouvrier rendu manchot par un accident de chantier et également mari et père, se présente à lui, David, pris de remords car ledit chantier était son oeuvre, accepte d’en faire son jardinier et laisse sa femme engager l’épouse de Bronsky comme baby-sitter, sans se douter qu’il vient d’ouvrir sa porte à deux psychopathes assoiffés de vengeance.

Adapté du roman éponyme de l’anglaise Joan Aiken, Mort un dimanche de pluie saisit dès ses premières images par son atmosphère glaçante. Prenant pour centre gravitationnel la maison des Briand – improbable délire architectural de verre et de béton dénué de couleurs, démesuré et sur lequel tombe une pluie quasi-incessante – le film propose un récit de « home invasion » mêlant horreur pure, archétypes de conte (à commencer par l’ogre et la sorcière) et critique acerbe de la société contemporaine, la maison déjà mentionnée incarnant autant l’agonie du couple qui l’habite que les affres d’une réussite mal obtenue (et plus largement du matérialisme) sur fond de rapports de classes.

Distillant son propos et déroulant son intrigue au rythme d’un crescendo de violence particulièrement maîtrisé, Joël Santoni commence ainsi par faire du spectateur le témoin impuissant des maltraitances infligées par les Bronsky à la fille des Briand, n’hésitant pas à faire contraster par le montage l’enfer vécu par cette dernière avec la douceur du studio d’enregistrement où travaille au même moment sa mère, laissant le public à bout de nerfs alors même que la tragédie ne fait que commencer et que le final, apocalyptique s’il en est, est encore loin.

Ponctué de trouvailles poétiques fortes – la plus poignante étant la relation d’égale à égale entre la fille des Briand et celle des Bronsky, aboutissant à la seule véritable image d’espoir du film – mis en musique par Vladimir Cosma – dont les ambiances anxiogènes prennent volontairement le contrepied des chansons sirupeuses entendues lors des scènes de studio – décoré par Max Berto (pour un résultat semblant osciller à dessein entre Shining et un magazine d’architecture) et photographié par Jean Boffety, Mort un dimanche de pluie est également remarquable par la qualité de son casting, opposant les toujours justes Jean-Pierre Bacri et Nicole Garcia aux Thénardier modernes campés par un Jean-Pierre Bisson habitué aux personnages effrayants et une Dominique Lavanant exceptionnelle dans ce rôle à contre-emploi, le tout sous le regard pur et innocent des jeunes Cerise Leclerc et Céline Vauge.

Cinquième et dernier long-métrage de Joël Santoni (qui se tournera par la suite vers la télévision et connaîtra son plus grand succès avec Une Famille formidable) Mort un dimanche de pluie s’impose comme un thriller de grande qualité alternant entre tension pure et moments de grâce. Une réussite incontestable parmi les trop rares incursions françaises dans le cinéma de genre, souvent minorées en leur temps et qu’il convient aujourd’hui de redécouvrir.

Disponible en blu-ray chez Le Chat Qui Fume

BONUS :

• Profession scénariste avec Philippe Setbon

• Terreur sous la pluie avec Philippe Setbon

