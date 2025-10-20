Retour sur la seizième édition du Festival International du film de La Roche-Sur-Yon

Si, cette année, la liste des invités (acteurs, réalisateurs…) était moins fournie que par le passé, les spectateurs sont encore une fois venus en très grand nombre apprécier la programmation riche et éclectique de cette seizième édition du FIF85. Parmi les réussites apparentes, indéniablement, la jeune réalisatrice québécoise, Chloè Robichaud a su rallier tous les suffrages. Côté public, d’abord. Lors de sa Masterclass du mercredi 15, elle a séduit la salle grâce à spontanéité et son sens de l’humour. La rétrospective de l’ensemble de ses courts et longs-métrages a connu un réel succès, comme Les jours heureux dont toutes les places étaient réservées dès l’ouverture de la billetterie en ligne. Et surtout, l’avant-première française de son dernier film Deux femmes en or (qui sortira en salles sous un autre titre au printemps prochain) a visiblement ravi les 800 spectateurs présents. Même adhésion côté jury qui a attribué à cette réinterprétation féministe d’un film érotique québécois des années soixante-dix, le prix spécial du jury international (ex æquo avec Eleonora Duse).

Loin de partager un tel enthousiasme pour une comédie qui ne se montre pas à la hauteur de ses intentions transgressives, et surtout gratinée d’un sens de l’humour quelque peu éculé ; nos coups de cœur se sont portés vers d’autres directions. En premier lieu, Shifting Baselines, documentaire du réalisateur québécois Julien Elie. Il nous amène à Bocca Chica, un hameau proche du Rio Grande, proprement colonisé par le projet Space X d’Elon Musk. Deux ans de recherches minutieuses sur le sujet, présentées sans aucun didactisme et sans aborder la personnalité du démiurge américain, sur laquelle il est aujourd’hui peu utile de revenir. La parole est donnée aux scientifiques et aux nombreux admirateurs qui viennent de très loin pour toucher de près ce qu’ils considèrent comme la plus belle aventure humaine depuis la découverte de l’Amérique. Le noir et blanc donne une dimension encore plus surréaliste à la flotte des engins spatiaux. Shifting Baselines ne rentre pas dans les créneaux habituels du documentaire, cela explique peut-être qu’aucun distributeur français ne se soit encore positionné sur le film. Espérons vivement que sa présentation au festival constitue une rampe de lancement.

Un autre documentaire nous a conquis : Pompéi, sotto le nuvole de Gianfranco Rosi. Balade onirique et historique dans une citée où l’âme du passé côtoie celle des habitants actuels. Photographié dans un somptueux noir et blanc dont la variété des nuances et les ombres transfigurent les éléments. Restons en Italie avec Eleonora Duse (Pietro Marcello). Baroud d’honneur et déchéance de la grande comédienne, rivale de Sarah Bernhardt. A la fois inquiétante et déboussolée, irresponsable et arriviste, la grande performance de Valeria Bruni Tedeschi n’est pas la seule force de ce biopic dont l’arrière-plan politique raisonne avec notre présent.

Dans un monde qui vacille, l’inquiétude légitime sur le devenir de notre société se retrouve au cœur de nombreux récits. D’une façon délirante et vivifiante, quoiqu’un peu répétitive, dans How To Be Normal And The Oddness Of … (Florian Pochlatk). Sous la forme d’une escapade tunisienne douce et amère dans Where the Wind Comes From (Amel Guellaty). Omaha (Cole Webley), où dans une Amérique touchée par la crise économique, un père entraîne ses deux enfants et son chien au Nebraska. Ambiance presque post-apocalyptique, beaucoup d’émotions mais sans pathos : un road-movie glaçant.

Cette année encore, en plus d’être un beau moment de partage entre le public, les œuvres et les invités, le FIF85 est une formidable vitrine du cinéma indépendant.

Palmarès 2025

GRAND PRIX DU JURY INTERNATIONAL CINÉ+ OCS

SILENT FRIEND de Ildikó Enyedi

PRIX SPÉCIAL DU JURY INTERNATIONAL EX ÆQUO

DEUX FEMMES EN OR de Chloé Robichaud

ELEONORA DUSE de Pietro Marcello

PRIX NOUVELLES VAGUES

BOUCHRA de Orian Barki, Meriem Bennani

PRIX TRAJECTOIRES BNP PARIBAS

THE NEW WEST de Kate Beecroft

MENTION SPÉCIALE DU JURY PRIX TRAJECTOIRES

KHARTOUM de Anas Saeed, Rawia Alhag, Ibrahim Snoopy, Timeea Mohamed Ahmed, Phil Cox

PRIX VARIÉTÉ MAD MOVIES

RABBIT TRAP de Bryn Chainey

COUP DE CŒUR DE L’IUT DE LA ROCHE-SUR-YON

UNE ANNÉE ITALIENNE de Laura Samani

COUP DE CŒUR DES COLLÉGIEN·NE·S !

ARCO de Ugo Bienvenu

COUP DE CŒUR DES CLASSES JURYS

J’AI TROUVÉ UNE BOÎTE de Éric Montchaud

JOUR DE VENT de Martin Chailloux,

