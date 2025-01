PALMARÈS CINÉMA 2024 CULTUROPOING

Voilà ce qui restera comme le meilleur de l’année 2024 côté cinéma pour toute l’équipe de Culturopoing.

Bonne année à tous et à toutes !

1/ Miséricorde – Alain Guiraudie

2/ Pauvres Créatures – Yórgos Lánthimos

3/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

4/ Anora – Sean Baker

5/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

6/ Furiosa : Une saga Mad Max – Georges Miller

7/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

8/ La Bête – Bertrand Bonello / Iron Claw – Sean Durkin

9/ May December – Todd Haynes

10/ Le Mal n’existe pas – Ryūsuke Hamaguchi / Juré n°2 – Clint Eastwood

11/ The Substance – Coralie Fargeat

12/ Nosferatu – Robert Eggers

13/ Civil War – Alex Garland

14/ All We Imagine as Light – Payal Kapadia

15/ In Water – Hong Sang-soo / MaXXXine – Ti West

PALMARES 2024 CINEMA DES REDACTEURS

Olivier Rossignot

1/ Poor Things – Yórgos Lánthimos / Nosferatu – Robert Eggers

2/ The Devil’s Bath – Severin Fiala et Veronika Franz

– Severin Fiala et Veronika Franz 3/ Furiosa : Une saga Mad Max – Georges Miller / Anora – Sean Baker

– Georges Miller / – Sean Baker 4/ Ferrari – Michael Mann

– Michael Mann 5/ Eurêka – Lisandro Alonso

– Lisandro Alonso 6/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

– Francis Ford Coppola 7/ La Bête – Bertrand Bonello / Memory – Michel Franco

– Bertrand Bonello / – Michel Franco 8/ Noël à Millers point – Tyler Taormina

– Tyler Taormina 9/ La Morsure – Romain de Saint-Blanquat

– Romain de Saint-Blanquat 10/ Enys Men – Mark Jenkin

– Mark Jenkin 11/ Sweet East _ Sean Price Williams

_ Sean Price Williams 12/ Longlegs – Oz Perkins / Smile 2 – Parker Finn

– Oz Perkins / – Parker Finn 13/ All We Imagine as Light – Payal Kapadia

– Payal Kapadia 14/ Miséricorde – Alain Guiraudie

Alain Guiraudie 15/ City of Darkness / Mad Fate – Soi Cheang

Suivis de très près – parce qu’il fallait bien ne pas dépasser le top – par d’autres œuvres superbes

Iron Claw – Sean Durkin

Immaculée – Michael Mohan

Adagio – Stefano Sollima

Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

Kinds of Kindness – Yórgos Lánthimos

MaXXXine – Ti West

Riddle of Fire – Weston Razooli

Love Lies Bleeding – Rose Glass

Juré n°2 – Clint Eastwood

Totem – Lila Avilés

Sortie DVD de l’année

Le Cœur fou – Jean-Gabriel Albicocco (Le Chat qui fume)

Reprise cinéma de l’année

The Appointment – Lindsey C. Vickers

Série télé de l’année

Disclaimer – Alfonso Cuaron

The Curse – Nathan Fielder et Benny Safdie

Meilleure performance acteur/actrice

Cette année, elles les éclipsent tous.



Un trio de tête :

Anja Plaschg dans Devil’s Bath

Emma Stone dans Poor Things , The Curse et Kinds of Kindness

Lily Rose Depp dans Nosferatu

Suivis par

Mia Goth dans MaXXXine

Sidney Sweeny dans Immaculée

Anya Taylor Joy dans Furiosa

Mikey Madison dans Anora

Coup de cœur/révélation. 2024, l’année des bonnes surprises.

Cette année, deux grosses surprises inattendues en rêves et cauchemars :

Immaculée qui renoue avec l’essence du grand fantastique européen, à la fois sauvage et sacrilège.

Smile 2 . Le premier ne m’avait guère convaincu. Le deuxième verse dans l’expérimental pas très loin de Lynch, dans un cauchemar sans fond. Il en dit beaucoup plus (et en beaucoup mieux) sur l’injonction du sourire et de la beauté dans une société masculiniste que The Substance .

La morsure , teen movie fragile et mélancolique, plus fantasmatique que fantastique, ou vivre comme un vampire permet de survivre au réel.

Noël à Miller’s point : quelque part entre Myth of American Sleepover et The Dead , de John Huston le deuxième long métrage de Taormina métamorphose le film de fête familiale en balade onirique saisissante de beauté.

Inédits découverts en festival

Astrid’s Saints de Mariano Baino . 30 ans après Dark Waters , le deuxième long métrage de Mariano Baino, co-écrit par sa muse, l’actrice Coralina Cataldi-Tassoni (Opera) qui livre une interprétation inouïe proche de la transe. Un requiem où la folie infiltre l’image autant que ces gouttes d’eau suintantes. Un sublime geste d’artistes qui mettent leur cœur et leurs tripes, une œuvre fantôme qui revient nous visiter bien après sa projection

Emballements mystères de l’année

The Substance , resucée roublarde sans vraie substance et pas très honnête des classiques à la sauce post #metoo. Opportuniste et médiocre.

La Zone d’intérêt , installation d’Art contemporain assez douteuse autour de la mort au travail dans lequel la méthode Glazer ne fait pas long feu, son dispositif formel impressionnant (en particulier sonore) s’essoufflant au bout de 20 minutes. Grosse déception après le génial Under The Skin. Pasolini peut dormir tranquille.

May December , thriller psychologique poussif plus proche de Jeune fille recherche appartement que de Persona , totalement fléché du début jusqu’à la fin assez indigne de la subtilité et de l’élégance à laquelle Todd Haynes nous avait habitués.

Bande originale de l’année

Poor Things de Jerskin Fendrix ·

Devil’s Bath de Soap&Skin (Anja Plaschg)

Enys Men de Mark Jenkin

Sex Symbol de l’année

Emma Stone dans Poor Things

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Enys Men de Mark Jenkin

La morsure de Romain de Saint-Blanquat

Maryline Alligier

1/ L’Histoire de Souleymane – Boris Lojkine

2/ Miséricorde – Alain Guiraudie

3/ In the Water – Hong Sang-soo / Pauvres Créatures – Yorgos Lanthimos

4/ The Substance – Coralie Fargeat

5/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

6/ La Bête – Bertand Bonello

7/ La Plus précieuse des marchandises – Michel Hazanavicius

8/ Septembre sans attendre – Jonás Trueba

9/ Vingt dieux – Louise Courvoisier

10/ After – Anthony Lapia

Et mention spéciale pour: Ce n’est qu’un au revoir – Guillaume Brac.

François Armand

1/ Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

2/ Emilia Perez – Jacques Audiard

3/ May December – Todd Haynes

4/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

5/ Trois amies – Emmanuel Mouret

6/ La Nuit se traîne – Michiel Blanchart

7/ MaXXXine – Ti West

8/ Miséricorde – Alain Guiraudie

9/ Vingt-Dieux – Louise Courvoisier

10/ Dune : partie 2 – Denis Villeneuve

11/ My Sunshine – Hiroshi Okuyama

12/ La Bête – Bertrand Bonello

13/ Le Comte de Monte-Cristo – Alexandre de la Patellière, Mathieu Delaporte

14/ Love Lies Bleeding – Rose Glass

15/ Nosferatu – Robert Eggers

Sortie DVD de l’année :

Shaun of the Dead – Edgar Wright

Reprise cinéma de l’année :

Un Nuage entre les Dents – Marco Pico

Une histoire vraie – David Lynch

Série télé de l’année :

Ranma 1/2 – Kounosuke Uda

Meilleure performance acteur/actrice :

Aaron Pierre

Coup de cœur/révélation :

Clément Faveau

Emballement critique mystère de l’année :

The Substance

Bande originale de l’année :

Emilia Perez

Sex Symbol de l’année :

Zendaya

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…) :

L’Accordeur de tremblements de Terre – les frères Quay

Xanaé Bove

Mes 20 Films de l’année

7 favoris

1/ Civil War – Alex Garland

2/ Poor Things – Yorgos Lanthimos

3/ La Bête – Bertrand Bonello

4/ American Fiction – Cord Jefferson

5/ After – Anthony Lapia

6/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

– 7/ The Apprentice – Ali Abbasi

(14 dans le désordre)

Dreaming Walls – Maya Duverdier et Joe Rohanne

En attendant la nuit – Céline Rouzet

Miller’s Girl – Jade Bartlett

– Jade Bartlett Vampire humaniste cherche suicidaire consentant – Ariane Louis-Seize

– Ariane Louis-Seize Riddle of Fire – Weston Razooli

Weston Razooli Les Pistolets en plastique – Jean-Christophe Meurisse

Jean-Christophe Meurisse L’Ombre du commandant – Daniela Volker

Daniela Volker Emilia Perez – Jacques Audiard

Jacques Audiard Le Successeur – Xavier Legrand

– Xavier Legrand Le Procès du chien – Laetitia Dosch

– Laetitia Dosch The Substance – Coralie Fargeat

– Coralie Fargeat Les Chambres rouges – Pascal Planté

– Pascal Planté Apartment 7A – Natalie Erika James

– Natalie Erika James Roqya – Saïd Belktibia

Films nouveaux inédits, découverts en festival

A Different Man – Aaron Schimberg mon film préféré de l’année

Else – Thibault Emin

Bis ans Ende der Nacht – Christoph Hochhäusler

Acteurs/trices de I’année & coups de cœur

Sebastian Stan méconnaissable dans A different Man et saisissant en Trump dans The Apprentice

Jeffrey Wright American Fiction

Golshifteh Farahani dans Roqya

Léa Seydoux dans La Bête

Kirsten Dunst dans Civil War

Talia Ryder The Sweet east

Laetitia Dosch Procès du Chien

Cate Blanchett & Kevin Kline dans Disclaimer

Série télé de l’année

Disclaimer – Alfonso Cuaron magnifique

Feud : Les Trahisons de Truman Capote -Ryan Murphy & Gus Van Sant

Bande originale de l’année

Civil War : Suicide & Silver Apples

La Bête : Bertrand Bonnello

Meilleur film-rêve de l’année (film un peu trip, en suspension…)

The Sweet East – Sean Price Williams

The Substance – Coralie Fargeat

Aissa Deghilage

1/ Adagio – Stefano Sollima / Here – Robert Zemeckis

2/ Anora – Sean Baker / City of Darkness – Soi Chean

3/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

4/ Knit’s Island : l’île sans fin – Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoulac’h

5/ Iron Claw de Sean Durkin

6/ Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

7/ Eat the Night – Caroline Poggi et Jonathan Vinel

8/ Juré n°2 – Clint Eastwood

9/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

10/ Flow, Le chat qui n’avait plus peur de l’eau – Gints Zilbalods

11/ La Bête – Bertrand Bonello

12/ Elyas – Florent Emilio Siri

13/ Ferrari – Michael Mann

14/ Rebel Ridge – Jeremy Saulnier

15/ Horizon : une saga américaine – Kevin Costner

Sortie DVD de l’année

Kairo – Kiyoshi Kurosawa

Reprise cinéma de l’année

Napoléon – Abel Gance

Série télé de l’année

1/ Monstres saison 2 : l’histoire de Lyle et Erik Menendez ( Netflix)

2/ Fallout ( Prime vidéo)

3/ The Penguin (HBO)



Meilleure performance acteur/actrice

Mikey Madison pour Anora et Louis Koo pour City of Darkness

Coup de cœur/révélation

Mikey Madison (Anora)



Emballement critique mystère de l’année

Emilia Perez de Jacques Audiard



Bande originale de l’année

La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer



Meilleur film-rêve de l’année

Knit’s Island l’île sans fin – Ekiem Barbier, Guilhem Causse et Quentin L’helgoulac’h

Michael Delavaud

1/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

2/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

3/ Civil War – Alex Garland

4/ Une famille – Christine Angot

5/ Juré n°2 – Clint Eastwood

6/ Steppenwolf – Adilkhan Yerzhanov

7/ Late Night with the Devil – Cameron et Colin Cairnes

8/ Pauvres créatures – Yorgos Lanthimos

9/ Longlegs – Oz Perkins

10/ The Listener – Steve Buscemi

11/ Riddle of Fire – Weston Razooli

12/ Noël à Miller’s Point – Tyler Taormina

13/ Joker : folie à deux – Todd Phillips

14/ The Fall Guy – David Leitch

15/ Iron Claw – Sean Durkin

+ Duel à Monte Carlo Del Norte (Bill Plympton [Etrange Festival])

Sortie DVD de l’année

Coffret « American Trilogy » (Michael Roemer)

Blu-ray Buffalo Bill et les Indiens (Robert Altman)

Blu-ray Matewan (John Sayles)

Reprise cinéma de l’année

La Noire de… – Ousmane Sembene

Typhoon Club – Shinji Somai

– Shinji Somai Napoléon – Abel Gance

Performance actrice de l’année

Juliette Gariépy ( Les Chambres rouges )

Maika Monroe ( Longlegs )

) Luisa Huertas (No Nos Moveran)

Performance acteur de l’année

Santiago Sandoval ( Heroico )

Nicholas Hoult ( Juré n°2 )

) Pierre Lottin (En fanfare)

Coup de cœur / révélation

Sky Dome 2123 des réalisateurs hongrois d’animation Sarolta Szab ó et Tibor B á n ó czki, merveille de fable écologique et philosophique évoquant par sa lenteur et sa profondeur le Solaris de Tarkovski.

Emballement critique de l’année

Only the River Flows de Wei Shujun, qui a enfumé une part de la critique par ses aspects hypnotiques donc apparemment magnifiquement abstraits alors même qu’ils font montre de la vacuité soporifique d’un film qui n’a pas grand-chose à dire ni à montrer.

Sex-symbols de l’année

Emma Stone dans Pauvres créatures, ou un être qui découvre la jouissance sous toutes ses formes : érotiques, intellectuelles, gastronomiques… La faim du monde.

Ryan Gosling dans The Fall Guy, ou un être brisé qui redécouvre ses pouvoirs, corps sensible au monde.

Film-rêve de l’année

Domas le rêveur d’Arūnas Žebriūnas, exhumation d’un film lituanien des années 70 fondé sur la porosité entre réel et illusion onirique provoquée par la faculté d’un gamin à s’endormir sur demande et cherchant à arranger le cours de sa petite vie d’enfant.

Jean-François Dickeli

1/ Pauvres créatures – Yorgos Lanthimos

2/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

3/ Anora – Sean Baker

4/ Here – Robert Zemeckis

5/ Iron Claw – Sean Durkin

6/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

7/ Love Lies Bleeding – Rose Glass

8/ Emilia Perez – Jacques Audiard

9/ Sans jamais nous connaître – Andrew Haigh

10/ The Substance – Coralie Fargeat

11/ Le Royaume – Julien Colonna

12/ Challengers – Luca Guadagnino

13/ Kinds of Kindness – Yorgos Lanthimos

14/ Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

15/ Ferrari – Michael Mann

Sortie DVD de l’année

Nous nous sommes tant aimés – Ettore Scola (Collection Make My Day ! / Studiocanal)

La Trilogie du vice – Sergio Martino (Artus)

Reprise cinéma de l’année

Take Out / Prince of Broadway / Starlet – Sean Baker

Série télé de l’année

Disclaimer – Alfonso Cuarón

Meilleure performance acteur/actrice

Emma Stone dans Pauvres créatures et Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos

Demi Moore dans The Substance

Coup de coeur/révélation

Longlegs d’Oz Perkins / Immaculée de Michael Mohan / Smile 2 de Parker Finn / MaXXXine de Ti West : le cinéma d’horreur américain est décidément en pleine forme

Joker : folie à deux de Todd Phillips ou le plus beau geste kamikaze que l’industrie nous ait offert depuis longtemps

de Todd Phillips ou le plus beau geste kamikaze que l’industrie nous ait offert depuis longtemps Le merveilleux Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau de Gints Zilbalodis

de Gints Zilbalodis La surprise Les Chambres rouges de Pascal Plante, glaçant thriller réussissant la fusion entre Haneke et Fincher

Emballement critique mystère de l’année

Le soporifique et autosatisfait Grand Tour de Miguel Gomes

Bande originale de l’année

Sans jamais nous connaître et sa playlist new wave

Sex Symbol de l’année

Mikey Madison, la révélation d’ Anora

Austin Butler, iconisé comme jamais dans le très beau Bikeriders

Meilleur film-rêve de l’année ( film un peu trip, en suspension…)

Smile 2 de Parker Finn (meilleur film-cauchemar plutôt)

Noëlle Gires

1/ Miséricorde – Alain Guiraudie

2/ All we imagine as light – Payal Kapadia / Les graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

3/ Le Mal n’existe pas – Ryüsuke Hamaguchi

4/ Iron Claw – Sean Durkin

5/ Mon pire ennemi – Mehrad Tamadon

6/ Anora – Sean Baker

7/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

8/ Los Delincuentes – Rodrigo Moreno

9/ Grand Tour – Miguel Gomes

10/ Ma vie, ma gueule – Sophie Fillières

11/ Santosh – Suri Sandhya

12/ L’Histoire de Souleymane – Boris Lojkine

13/ Les Fantômes – Jonathan Millet

14/ Emilia Perez – Jacques Audiard

Reprise de l’année

When we were kings – Leon Ghast

Meilleure performance de l’année

Les acteurs d’Anora : Mickey Madison, Yuriy Borisov, Mark Eidelstein, Vache Tovsmayan, Karren Karagulian.

Révélations de l’ année

Adam Bessa et Tawfeek Barhom dans Les Fantômes

Abou Sangare dans L’ histoire de Souleymane

Maiwene Barthelemy dans Vingt dieux .

Sex symbol de l’année

Nisrin Erradi dans Everybody Loves Touda

Emballements critiques mystère de l’année

Conclave

Trap

Meilleur film-rêve de l’ année

Riddle of Fire – Razooli Weston

Meilleure BO de l’ année

Emilia Perez – Ducol Clément et Camille

Le Mal n’existe pas – Ishibashi Eiko.

Films découverts en festivals, qui sortiront en 2025

Soundtrack to a coup d’ état – Grimonprez Johan

Maria – Larrain Pablo

Ljósbrot ( When the light breaks) – Rúnar Rúnarsson

Les Feux sauvages – Jia Zhang Khe

Audrey Jeamart

1/ Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

2/ Pauvres créatures – Yorgos Lanthimos

3/ The Substance – Coralie Fargeat

4/ Sans jamais nous connaître – Andrew Haigh

5/ City of Darkness – Soi Cheang

6/ La Malédiction : l’Origine – Arkasha Stevenson

7/ Anora – Sean Baker

8/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

9/ La Morsure – Romain de Saint-Blanquat

10/ Nosferatu – Robert Eggers

11/ Miséricorde – Alain Guiraudie

12/ Iron Claw – Sean Durkin

13/ Immaculée – Michael Mohan

14/ L’Empire – Bruno Dumont

15/ The Devil’s Bath – Veronika Franz et Severin Fiala

Frédérique Lambert

1/ The Substance – Coralie Fargeat

2/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

3/ Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

4/ Iron Claw – Sean Durkin

5/ Poor things – Yórgos Lánthimos

6/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

7/ Gladiator II – Ridley Scott

8/ Dune : partie 2 – Denis Villeneuve

9/ Miséricorde – Alain Guiraudie

10/ Anora – Sean Baker

11/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

12/ May-December – Todd Haynes

13/ Rapture – Dominic Sangma

14/ Les Pistolets en plastique – Jean-Christophe Meurisse

15/ Kinds of Kindness – Yórgos Lánthimos / L’Empire – Bruno Dumont

Inédits découverts en Festival

Armand – Halfdan Ullmann Tøndel

The Surfer – Lorcan Finnegan

Flow, Le chat qui n’avait plus peur de l’eau – Gints Zilbalodis

LaRoy – Shane Atkinson

Santosh – Sandhya Suri

Alexandre Lebrac

1/ Rabia – Mareike Engelhardt

2/ Daddio – Christy Hall

3/ Big Boys – Corey Sherman

4/ Lee Miller – Ellen Kuras

5/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

6/ Miséricorde – Alain Guiraudie

7/ Juré n° 2 – Clint Eastwood

8/ Pompo The Cinephile – Takayuki Hirao

9/ The Fall Guy – David Leitch

10/ Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers – Aitch Alberto

Films inédits, découverts en festival

Gazer – Ryan J. Sloan

Parthenope – Paolo Sorrentino

– Paolo Sorrentino Egoist – Daishi Matsunaga

– Daishi Matsunaga The Neon People – Jean-Baptiste Thoret

Sorties Blu-Ray de l’année



Giorgino – Laurent Boutonnat (Potemkine)

Maria’s Lovers – Andreï Konchalovsky (Intersections)

Reprises cinéma de l’année



Giorgino – Laurent Boutonnat

Napoléon vu par Abel Gance – Abel Gance

– Abel Gance Prince of Broadway – Sean Baker

Meilleure performance acteur/actrice



Lubna Azabal dans Rabia .

Isaac Krasner dans Big Boys.

Coup de cœur/révélation



Rabia – Mareike Engelhardt

Emballements mystères de l’année



The Substance – Coralie Fargeat

May December – Todd Haynes

Meilleur film-rêve de l’année



Gazer – Ryan J. Sloan

Emmanuel Le Gagne

1/ Adagio – Stefano Sollima

2/ In Water – Hong Sang-soo

3/ Miséricorde – Alain Guiraudie

4/ Eny’s Men – Mark Jenkin

5/ Le Mal n’existe pas – Ryūsuke Hamaguchi

6/ L’Homme d’argile – Anaïs Tellenne

7/ La Malédiction : l’origine – Arkasha Stevenson

8/ Los Delincuentes – Rodrigo Moreno

9/ MaXXXine – Ti West

10/ Grand tour – Miguel Gomes

11/ Juré n°2 – Clint Eastwood

12/ La Prisonnière de Bordeaux – Patricia Mazuy

13/ City of Darkness – Soi Cheang

14/ Immaculée – Michael Mohan

15/ L’affaire Nevenka – Iciar Bollain / Santosh – Sandhya Suri

Sorties DVD de l’année



Danse Macabre – Antonio Margheriti (Artus Films)

La Maison aux fenêtres qui rient – Pupi Avati (Le Chat qui fume)

– Pupi Avati (Le Chat qui fume) Le Voyeur – Michael Powell (Studio Canal)

Reprise cinéma de l’année



L’Enfer des armes – Tsui Hark

Sans rien savoir d’elle – Luigi Comencini

Série télé de l’année

Mon petit renne (Netflix)

Meilleure performance acteur/actrice

Pierfrancesco Favino dans Adagio

Isabelle Huppert dans La Prisonnière des Bordeaux

Coup de cœur/révélation

Karmapolice de Julien Paolini

Emballement critique mystère de l’année



Emilia Perez – Jacques Audiard

Anora – Sean Baker

Pierig Leray

1/ Miséricorde – Alain Guiraudie

2/ Anora – Sean Baker

3/ In Water – Hong Sang-soo

4/ Ma vie, ma gueule – Sophie Fillières

5/ Septembre sans attendre – Jonas Trueba

6/ Tótem – Lila Avilés

7/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

8/ La Bête – Bertrand Bonello

9/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

10/ Eureka – Lisandro Alonso

11/ Noël à Miller’s Point – Tyler Taormina

12/ Los Delincuentes – Rodrigo Moreno

13/ MaXXXine – Ti West

14/ The Sweet East – Sean Price Williams

15/ May December – Todd Haynes

Sortie DVD de l’année

Coffret intégral Jacques Rozier – Potemkine Films

Reprise cinéma de l’année

La noire de… – Ousmane Sembène (1966)

Meilleure performance acteur/actrice

Jacques Develay – Miséricorde

Mikey Madison – Anora

Coup de cœur/révélation

Noël à Miller’s Point – Tyler Taormina

Emballement critique mystère

The Substance – Coralie Fargeat

BO de l’année

Limonov – Kirill Serebrennikov

Sex Symbol de l’année

Mia Goth – MaXXXine

Film-rêve de l’année

Grand Tour – Miguel Gomes

Vincent Nicolet

1/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

2/ Pauvres créatures – Yórgos Lánthimos

3/ Anora – Sean Baker

4/ Iron Claw – Sean Durkin / Blitz – Steve McQueen

5/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

6/ The Substance – Coralie Fargeat / May December – Todd Haynes

7/ Le Mal n’existe pas – Ryūsuke Hamaguchi

8/ Smile 2 – Parker Finn

9/ Priscilla – Sofia Coppola

10/ Emilia Perez – Jacques Audiard

11/ Ferrari – Michael Mann / Here – Robert Zemeckis

12/ Love Lies Bleeding – Rose Glass

13/ Sans jamais nous connaître – Andrew Haigh / Sons – Gustav Möller

14/ Kind of Kindness – Yórgos Lánthimos

15/ Limonov – Kirill Serebrennikov

Une mention particulière pour le mal-aimé Trap de M. Night Shyamalan objet de stimulation constant dont les faiblesses apparentes épousent un dessein ludique et conscient, d’un metteur en scène de plus en plus décomplexé, inlassablement passionnant.

Inédits découverts en festival

Property – Daniel Bandeira

Stopmotion – Robert Morgan

Sortie DVD de l’année

Le Cœur Fou – Jean-Gabriel Albicocco (Le Chat qui fume)

Reprise cinéma de l’année

Les oubliés de l’Amérique – Les quatre premiers films inédits de Sean Baker : Four Letter Words / Take Out / Prince of Broadway / Starlet

Série télé de l’année

Disclaimer – Alfonso Cuarón

Meilleure performance acteur/actrice

Mikey Madison dans Anora de Sean Baker

Peter Sarsgaard dans Memory de Michel Franco

Sans oublier les performances étourdissantes d’Emma Stone dans Pauvres Créatures et Kind of Kindness de Yórgos Lánthimos ainsi que celle de Demi Moore dans The Substance de Coralie Fargeat

Une mention pour Jeremy Strong dans The Apprentice d’Ali Abbassi.

Coup de coeur/révélation

Les Chambres Rouge – Pascal Plante

Le Royaume – Julien Colonna

Challengers – Luca Guadagnino

Dans la peau de Blanche Houellebecq – Guillaume Nicloux

Alien Romulus – Fede Alvarez

Furiosa – George Miller

Emballement critique mystère de l’année

Megalopolis de Francis Ford Coppola : Moins un emballement ou un mystère que la posture d’une niche critique coupable visant à défendre coûte que coûte, un objet filmique qui n’aurait pas suscité autre chose que railleries et mépris profond s’il était signé d’un autre cinéaste. Le dévoiement de la politique des auteurs.

Eat the night de Caroline Poggi et Jonathan Vinel : Le pire du faux cinéma d’auteur français combiné au pire du faux cinéma de genre. Laid, idiot et totalement nauséabond, une infâme imposture.

Bande originale de l’année

Priscilla – Sofia Coppola

Sex Symbol de l’année

Mikey Madison dans Anora de Sean Baker

Demi Moore dans The Substance de Coralie Fargeat

Meilleur film-rêve de l’année

Joker : Folie à deux – Todd Philipps : Grand film kamikaze en apnée qui sera réhabilité dans quelques années.

Jean-Michel Pignol

1/ Le Mal n’existe pas – Ruysuke Hamaguchi

2/ May December – Todd Haynes

3/ Megalopolis – Francis Ford Coppola

– 4/ Les Carnets de Siegfried – Terence Davies

5/ Miséricorde – Alain Guiraudie

6/ MaXXXine – Ti West

7/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

8/ Noël à Miller’s Point – Tyler Taormina

9/ À son image – Thierry de Peretti

10/ Flow, le chat qui n’avait plus peur de l’eau – Gints Zilbalodis

11/ Le Royaume – Julien Colonna

12/ La Bête – Bertrand Bonello

13/ Le Deuxième acte – Quentin Dupieux

– 14/ Le Roman de Jim – Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu

15/ Trap – M. Night Shyamalan

Sortie DVD de l’année

Danse macabre (Artus Films). Magnifique coffret et superbe restauration.

Reprise cinéma de l’année

Napoléon (Abel Gance)

Série télé de l’année

Disclaimer (Alfonso Cuarón)

Meilleure performance actrice

Léa Seydoux (La Bête)

Meilleure performance acteur

Jack Lowden (Les Carnets de Siegfried)

Coup de cœur

À toute allure – Lucas Bernard

Emballement critique mystère de l’année

Anora – Sean Baker

Bande originale de l’année

Eiko Ishibashi pour Le Mal n’existe pas

Vincent Roussel

1/ La Bête – Bertrand Bonello

2/ Miséricorde – Alain Guiraudie

3/ All We Imagine as Light – Payal Kapadia

4/ La Petite vadrouille – Bruno Podalydès

5/ The Zone of Interest – Jonathan Glazer

6/ Septembre sans attendre – Jonás Trueba

7/ Grand Tour – Miguel Gomes

8/ Averroès et Rosa Parks – Nicolas Philibert

9/ Jury n°2 – Clint Eastwood

10/ Walk up – Hong Sang-soo

11/ Un pincement au cœur – Guillaume Brac

12/ Chime – Kiyoshi Kurosawa

13/ MaXXXine – Ti West

14/ Vingt dieux – Louise Courvoisier

15/ L’Empire – Bruno Dumont

Sorties DVD de l’année

Danse Macabre (Antonio Margheriti) (Artus Films)

Reprise cinéma de l’année

Napoléon (Abel Gance)

Meilleure performance actrice

Agnès Jaoui ( Ma vie, ma gueule de Sophie Fillières)

Meilleur performance acteur

Clément Faveau ( Vingt dieux de Louise Courvoisier) (belle révélation)

Emballement critique mystère de l’année

Dahomey (M.Diop)

Le Mal n’existe pas (R.Hamaguchi)

Sex-symbol de l’année

Mikey Madison dans Anora

J’aurais bien cité également Demi Moore dans The Substance mais je n’aime pas le film…

Meilleur film-rêve de l’année

Grand Tour de Miguel Gomes (Quand tout a été dit, il ne reste plus qu’à rêver une fiction et un voyage impossibles)

Chime de Kiyoshi Kurosawa (meilleur « film-cauchemar » de l’année)

Enrique Seknadje

1/ Miséricorde – Alain Guiraudie

2/ Oh, Canada – Paul Schrader

3/ Les Graines du figuier sauvage Mohammad Rasoulof

4/ May December – Todd Haynes

5/ Juré n°2 – Clint Eastwood

6/ Le Mal n’existe pas – Ryusuke Hamaguchi

7/ Anora – Sean Baker

8/ Flow , le chat qui n’avait plus peur de l’eau – Gints Zilbalodis

9/ Au cœur des volcans – Werner Herzog

10/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

Viguen Shirvanian

1/ Anora – Sean Baker

2/ La Bête – Bertrand Bonello / Priscilla – Sofia Coppola

3/ Pauvres créatures – Yorgos Lanthimos / Juré n° 2 – Clint Eastwood

4/ Nosferatu – Robert Eggers / Furiosa : Une saga Mad Max – George Miller

5/ All We Imagine as Light – Payal Kapadia / Les Reines du drame – Alexis Langlois

6/ May December – Todd Haynes / Sans jamais nous connaître – Andrew Haigh

7/ Les Carnets de Siegfried – Terence Davies

8/ Miséricorde – Alain Guiraudie

9/ Le Mal n’existe pas – Ryusuke Hamaguchi

10/ Ma vie, ma gueule – Sophie Fillières

11/ Hit Man – Richard Linklater

12/ Joker : Folie à deux – Todd Phillips

13/ Eureka – Lisandro Alonso

14/ Smile 2 – Parker Finn

15/ L’Histoire de Souleyman – Boris Lojkine

Quinze mentions, par ordre alphabétique

Averroès et Rosa Parks – Nicolas Philibert

Comme le feu – Philippe Lesage

Emmanuelle – Audrey Diwan

The First Omen – Arkasha Stevenson

Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

Iron Claw – Sean Durkin

I Saw the TV Glow – Jane Schoenbrun

Love Lies Bleeding – Rose Glass

Megalopolis – Francis Ford Coppola

Memory – Michel Franco

Oh, Canada – Paul Schrader

Quand vient l’automne – François Ozon

Le Roman de Jim – Arnaud et Jean-Marie Larrieu

Le Royaume – Julien Colonna

City of Darkness – Soi Cheang

Sorties DVD/BR de l’année



Coffret JEAN EUSTACHE, Carlotta

Coffret OTAR IOSSELIANI, Carlotta

Coffret JACQUES ROZIER, Potemkine

Va savoir + (Jacques Rivette), Potemkine

Navajeros (Eloy de la Iglesia), Artus Films

Le Député (Eloy de la Iglesia), Artus Films

La Trilogie du vice (Sergio Martino), Artus Films

Le Cœur fou (Jean-Gabriel Albicocco), Le Chat qui Fume

Une vraie jeune fille (Catherine Breillat), Le Chat qui Fume

Carton rouge pour absence d’accessibilité :

Coffret CHANTAL AKERMAN, Capricci

Reprise cinéma de l’année



Rita, Sue and Bob Too – Alan Clarke

2046 – Wong Kar-wai

Point Break – Kathryn Bigelow

Juvenile Court – Frederick Wiseman

Entre le ciel et l’enfer – Akira Kurosawa

Les Salauds dorment en paix – Akira Kurosawa

Rétrospective Boris Barnet

Rétrospective Terence Davies

Rétrospective James Benning

Rétrospective Apichatpong Weerasethakul

Série télé de l’année



The Curse – Nathan Fielder, Benny Safdie

Vu aussi Disclaimer qui ne m’a pas convaincu.

Meilleures performances



Tout le casting de Anora, dominé par Mikey Madison

Tout le casting de Sans jamais nous connaître

Tout le casting de Iron Claw

Nicholas Hoult dans Juré n°2, Nosferatu et The Order

Peter Sarsgaard & Jessica Chastain, Memory

Emma Stone, Pauvres créatures

Lily-Rose Depp, Nosferatu

Naomi Scott, Smile 2

Cailee Spaeny & Jacob Elordi, Priscilla

Agnès Jaoui, Ma vie ma gueule

Coup de cœur/révélation



Mikey Madison, Anora

Emballements critiques de l’année



The Substance (pas vraiment un mystère en fait, le film est très accrocheur en plus de sa caution « féministe » mais très peu ont compris que c’était limité et attrape-gogo)

La Zone d’intérêt (beaucoup croient encore que Jonathan Glazer est un grand formaliste alors que quand on creuse plus près, c’est tout aussi limité)

Bande originale de l’année



Les Reines du drame

Stephen Schwartz, Wicked

Trent Reznor & Atticus Ross, Challengers

Jerskin Fendrix, Pauvres créatures

Sex-Symbol de l’année



Mikey Madison (Anora)

Adria Arjona (Hit Man)

Sydney Sweeney (Immaculée & Tout sauf toi)

Lou Lampros (Vivre, mourir, renaître)

Ghjuvanna Benedetti (Le Royaume)

Meilleur film-rêve de l’année



Sans aucune comparaison possible : A Conversation with the Sun (VR, Apichatpong Weerasethakul)

Et quelques brèves fulgurances dans le très inégal Megalopolis

Thibault Vicq

1/ Les Graines du figuier sauvage – Mohammad Rasoulof

2/ Civil War – Alex Garland

3/ Les Fantômes – Jonathan Millet

4/ La Zone d’intérêt – Jonathan Glazer

5/ The Sweet East – Sean Price Williams

6/ Comme le feu – Philippe Lesage

7/ Project Silence – Tae-gon Kim

8/ MaXXXine – Ti West

9/ Borgo – Stéphane Demoustier

10/ Pas de vagues – Teddy Lussi-Modeste

11/ Trois amies – Emmanuel Mouret

12/ City of Darkness – Soi Cheang

13/ Memory – Michel Franco

14/ Longlegs – Osgood Perkins

15/ Heroico – David Zonana

Meilleure performance acteurs / actrices de l’année

Yórgos Tsiantoulas, dans The Summer with Carmen

Adam Bessa, dans Les Fantômes

Yilong Zhu, dans Only the River Flows

Nacho Sánchez, dans Creaturas

Sidse Babett Knudsen, dans Sons

Tali Sharon, dans Highway 65

Malou Khebizi, dans Diamant brut

Marion Barbeau, dans Drone

Coup de cœur

Kinds of Kindness – Yórgos Lánthimos : la verve de la forme et de l’écriture, l’épanouissement de la bizarrerie

Septembre sans attendre – Jonás Trueba : la conscience de l’insouciance et l’épiphanie du partage

Los Delincuentes – Rodrigo Moreno : une fresque inattendue et aux multiples facettes

La Salle des profs – İlker Çatak : défiance, mensonge et doute brillamment mis en scène et en texte

Rendez-vous avec Pol Pot – de Rithy Panh : quand le mélange des techniques artistiques rend le propos bouleversant

L’Histoire de Souleymane – Boris Lojkine : une odyssée urbaine et humaine qui fait jaillir le vertige à partir de scènes du quotidien

Daaaaaalí! – Quentin Dupieux : un biopic déstructuré qui s’affranchit du genre

Smile 2 – Parker Finn : plus ambitieux et créatif encore que le premier

Immaculée – Michael Mohan : de l’horreur moite et malsaine, éloquente de silence

Révélations

Border Line – Juan Sebastián Vásquez et Alejandro Rojas : remarquablement écrit et tenant en haleine grâce à sa densité

Drone – Simon Bouisson : la ville vue d’en bas et d’en haut, porteuse de trouble, et une fine analyse du monde estudiantin

Diamant brut – Agathe Riedinger : le cheminement ultra-touchant d’une influenceuse dont l’âme est mise à nu par la caméra, bien au-delà du smartphone

Inédits découverts en festival

Les Âmes propres – Anja Kreis (L’Étrange Festival) : une réflexion passionnante à partir du double maléfique, mais il ne faut pas trop en dire

Dead Mail – Joe DeBoer & Kyle McConaghy (Paris International Fantastic Film Festival) : sound design dingo, sujet rare (les synthétiseurs) et mise en scène extatique pour renouveler le film de kidnapping

The Last Sacrifice – Rupert Russell (Paris International Fantastic Film Festival) : un documentaire (tout est vrai) hallucinant qui plonge dans la sorcellerie au Royaume-Uni

Emballement critique mystère de l’année

La Bête – Bertrand Bonello

L’Empire – Bruno Dumont

Eat the Night – Caroline Poggi et Jonathan Vinel

Beetlejuice Beetlejuice – Tim Burton

Noël à Miller’s Point – Tyler Taormina et Eric Berger

Dune : Deuxième partie – Denis Villeneuve

Vice-versa 2 – Kelsey Mann

Bandes originales de l’année

Drone, par Paul Sabin

Les Reines du drame, par Pierre Desprats (musique instrumentale / chansons) & Rebeka Warrior, Yelle, Ambriel Rapp et Mona Soyoc (chansons)

La Plus précieuse des marchandises, par Alexandre Desplat

Diamant brut, par Audrey Ismaël

Sex symbols de l’année

Yorgos Tsiantoulas, dans The Summer with Carmen

Emma Stone, dans Pauvres créatures et Kinds of Kindness

Clara Luciani & William Lebghil, dans Joli joli

Meilleurs films-rêves de l’année

Pauvres créatures – Yórgos Lánthimos

Miséricorde – Alain Guiraudie

Eléonore Vigier

1/ Pauvres Créatures — Yórgos Lánthimos

2/ The Sweet East — Sean Price Williams

3/ Riddle of Fire — Weston Razooli

4/ La Morsure — Romain de Saint-Blanquat

5/ Iron Claw — Sean Durkin

6/ Universal Theory — Timm Kröger

7/ Nosferatu — Robert Eggers

8/ Love Lies Bleeding — Rose Glass

9/ Furiosa : Une saga Mad Max — George Miller

10/ Oh, Canada — Paul Schrader

11/ Eureka — Lisandro Alonso

12/ Megalopolis — Francis Ford Coppola

13/ Beetlejuice Beetlejuice — Tim Burton

14/ L’Empire — Bruno Dumont

15/ Vingt Dieux — Louise Courvoisier

Inédit découvert à l’Etrange Festival 2024 : Astrid’s Saints — Mariano Baino

Sorties DVD de l’année

Lady in White — Frank LaLoggia (1988)

The Criminal Acts of Tod Slaughter: Eight Blood-and-Thunder Entertainments (1935-1940)

36 Fillette —Catherine Breillat (1988)

Reprises cinéma de l’année

Le Conte des contes — Youri Norstein (1970-1975)

Le Squelette de Madame Morales — Rogelio A. González (1960)

Meilleures performances d’actrices

Emma Stone dans Pauvres Créatures

Talia Ryder dans The Sweet East

Léonie Dahan-Lamort dans La Morsure

Anya Taylor-Joy dans Furiosa : Une saga Mad Max

Coups de coeur/révélations

Cette année nous a offert la découverte de deux superbes premiers longs métrages de cinéastes qui —étonnamment— se font écho, par leur univers merveilleux filmé sur pellicule, leur onirisme plein d’humour (parfois noir) et de tendresse, et leur rapport à l’imaginaire, qui rarement se déploie avec une telle liberté. Il s’agit de :

The Sweet East de Sean Price Williams, découvert à l’Etrange Festival 2023 : un Alice au pays des merveilles construit comme une odyssée polyphonique entre comédie noire et absurde, et conte d’émancipation, avec des airs de Gregg Araki ;

Riddle of Fire de Weston Razooli : un conte merveilleux et merveilleux, voyage inoubliable dans l’imaginaire fabuleux de l’enfance, là où la fiction peut inventer le réel et non l’inverse.

Autre révélation de l’année 2024, et encore un premier film : La Morsure de Romain de Saint-Blanquat, conte funèbre mi-fantastique mi-horrifique intime et profondément poétique.

Emballement critique mystère de l’année

La Zone d’intérêt — Jonathan Glazer

Bande originale de l’année

Poor Things de Jerskin Fendrix (Pauvres Créatures)

Sex Symbols de l’année

Kristen Stewart dans Love Lies Bleeding

Anamaria Vartolomei dans L’Empire

Meilleur film-rêve de l’année

La Morsure de Romain de Saint-Blanquat

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).