Cannes 2022, parcours de la compétition en quelques impressions quotidiennes

Cet article sera complété au fil du festival de manière à avoir une vue aussi complète que totalement subjective des titres en compétition internationale au 75e Festival de Cannes, jusqu’à la remise de la Palme d’or samedi 28 mai.

Nous aurions bien repris plus fidèlement le format des instantanés quotidiens de l’année dernière, et plus tôt – la compétition du 75e Festival de Cannes (17-28 mai) clôt en effet ce lundi soir sa sixième journée -, mais il faut dire qu’on attendait l’inspiration pour se lancer gaillardement dans des analyses passionnées, or elle tarde (encore) à venir. Par ailleurs, c’est pas bien de causer cinéma quand on est bougon, c’est pas ça l’idée, or avant de pouvoir promener des lecteurs cinéphiles sur la Croisette avec nous, il fallait nous débarrasser, au moins dans son immédiateté, du sentiment de déception – bien mâtiné d’agacement à un moment en particulier… – que suscite de manière assez générale la sélection Compétition de cette édition, pourtant celle du grand retour aux dates pré-covid et la toute dernière de son délégué général Thierry Frémaux. D’autant qu’en compétition en particulier, une bonne partie des films durent entre deux heures et deux heures et demie qui auraient bien mérité d’être rabotés d’une vingtaine de minutes, et cela rend le parcours, disons-le, assez poussif dans l’ensemble, du moins pour le moment.

C’est plutôt dans les sections parallèles qu’on a eu de jolies surprises : un film pétillant de sagacité avec des dialogues succulents alliés à une mise en scène dynamique, attentive et souvent superbement poétique, qui traite avec un humour aussi fin que fou – on rit vraiment, tout du long ! – de sujets graves et totalement pertinents (La Dérive des continents de Lionel Baier, Quinzaine des Réalisateurs) ; un geste de cinéma très intéressant (Les Pires de Lise Akoka et Romane Gueret, Un Certain Regard) ; un premier long-métrage par une réalisatrice formée à l’ENS Arts Déco très juste et humain, et vivifiant, où le récit lisboète de la crise d’un personnage qui va comme un gant à Blanche Gardin, face à un génial hurluberlu incarné par Laurent Lafitte, est ponctué par petite voix intérieure représentée par des passages animés qui fait vraiment mouche (Tout le monde aime Jeanne de Céline Devaux, Semaine de la Critique, séances spéciales). Par exemple.

Une raison supplémentaire de laisser retomber un peu la virulence du décontenancement ressenti les premiers jours avant de chroniquer cette course à la Palme est que peu des films vus jusqu’ici se prêtent vraiment à de grandes exégèses permettant de déplacer le débat des impressions à la pensée. Ainsi, le périple que nous entreprenons ici appelle presque nécessairement la première personne – même si je tends à recourir plus volontiers au « on » ou au nous de majesté (si vraiment il le faut !). Je ne suis pas encore complètement certaine de savoir ce que mes doigts vont tapoter sur le clavier. Quoiqu’il en soit, je vais faire de mon mieux pour rattraper rapidement le retard. Allons-y, on verra bien.

MERCREDI 18 MAI – 1er JOUR

La Femme de Tchaïkovski de Kirill Serebrennikov

Synopsis :

Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et brillante, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle lui porte tourne à l’obsession et la jeune femme est violemment rejetée.

Consumée par ses sentiments, Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

Que Kirill Serebrennikov soit un remarquable cinéaste n’est désormais plus un fait qui peut être remis en question, et La Femme de Tchaïkovski ne dément pas ce que Rome, Venise et Cannes depuis Le Disciple (suivi de Leto puis, l’année dernière, La Fièvre de Petrov, tous deux sélectionnés en compétition) ont déjà bien établi aux yeux du public international, mais comme cela arrive parfois aux grands cinéastes, il semble qu’il se laisse ici un peu griser par la manière qui rend sa signature si reconnaissable, au détriment de certains composants dont on sent également le besoin en abordant un film de plus de 140 minutes.

Le nouveau film du réalisateur russe fraîchement exilé de son opprimant pays d’origine, après trois ans privé de son passeport pour des raisons fallacieuses, a un incipit fort intrigant, enfiévré et malsain, qui annonce d’emblée une approche magistralement personnelle du genre biopic en costumes. Dans l’hystérie collective de grandes funérailles organisées pour le hiératique monument de la musique russe et mondiale, Piotr Tchaïkovski, une femme au visage couvert d’un voile de tulle noir se fraie un chemin dans l’assistance dont on découvre qu’elle est son épouse répudiée, si férocement et irrévocablement que le cadavre lui-même se lève de son lit de mort pour réitérer la sentence. Il s’agit d’Antonina Milioukova (incarnée par une formidable Aliona Mikhaïlova, qui glisse brillamment, très progressivement, d’une révérence teintée de fanatisme à une hystérie monomaniaque de plus en plus dégradante).

Tout se passe ensuite comme si une dissociation s’opérait entre la mise en scène, techniquement virtuose, qui nous plonge avec une exubérance redoublée (par rapport aux films précédents de l’auteur) dans le maelström délirant de l’obsession de Milioukova, et le propos, qui se perd dans les vapeurs épaisses de ce cauchemar morbide dont l’omniprésence des mouches indique la pestilence. Le réalisateur aurait pu à partir de sa prémisse « biographique » larguer complètement les amarres de toute discursivité pour nous embarquer sans autre forme de procès dans sa vision, qui couple une riche théâtralité à une grande virtuosité dans le traitement de la texture de l’image, des mouvements de caméra et du montage. On eût préféré que l’histoire de ce mariage de façade permettant de couvrir le secret de polichinelle pérenne de l’homosexualité du maestro soit plus ouvertement conçue comme un pur prétexte à une errance fantomatique et hallucinée dans la perversion d’un univers où se fondent l’une dans l’autre une cour des miracles grouillante et le spectacle de la fête dépravée d’une aristocratie décadente, où les corps s’abandonnent à une perversion maladive qui finit par les émacier et les laisser livides et putréfiés dans les espaces renfermés où ils s’agitent comme des pantins grimaçants.

Dans un sens, le film en dit à la fois trop et trop peu sur les faits qui lui servent de point de départ. La mention qui apparaît au début de la position de la femme dans la société d’alors ne correspond pas au traitement avilissant que fait le cinéaste de ce qui aurait aussi pu, peut-être, ressembler à une tentative de la part de Milioukova de s’émanciper de certaines injonctions et de faire ses propres choix. L’adulation que la pauvre dévote voue au compositeur, auquel elle propose sa main et une dot en menaçant de se suicider s’il refuse, semble par ailleurs contredite par la manière dont la jeune femme insiste pour dire qu’elle connaissait mal l’oeuvre du musicien avant de l’épouser comme par le fait qu’elle a recours à un livre de modèles de lettres d’amour pour lui professer ses intentions. On aurait pu dans d’autres conditions se passer de fondements mais telle quelle, l’histoire de Madame Tchaïkovski et de son obsession manque d’une vraie Gestallt.

