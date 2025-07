FID 2025 (Compétition internationale) Paula Ďurinová – « Action Item »

Action Item de Paula Ďurinová : épuisement collectif et poétique du repos

Présenté dans la section Contrebandes du FID 2025, Action Item de Paula Ďurinová déploie un geste filmique singulier : celui de faire du burn-out une matière visuelle et sonore, non pas dans une perspective psychologisante mais à travers une approche politique et collective de l’épuisement. En 69 minutes, la cinéaste slovaque propose une traversée contemplative de nos sociétés surchargées, où la fatigue devient un symptôme partagé et la pause, un acte de résistance.

© Paula Ďurinová

Construit comme une invitation au ralentissement, le film mêle récits intimes et paysages suspendus. Ici, pas de diagnostic clinique ni de dramaturgie de la souffrance. À la place, un enchaînement de micro-gestes, d’interviews à voix basse, de sons feutrés et d’images flottantes, souvent captées en plans fixes ou dans un ralenti méditatif. Les protagonistes — principalement des femmes — parlent depuis l’intérieur de leur fatigue, mais aussi depuis leur tentative de s’en extraire, ensemble. C’est cette articulation entre la sphère personnelle et le politique qui donne toute sa force au projet.

Dans sa démarche, Ďurinová s’inscrit dans une filiation proche des films de Hito Steyerl ou de Forensickness de Chloé Galibert-Laîné : un cinéma qui interroge les formes du savoir autant que les structures du pouvoir. La voix-off, parcimonieuse mais poétique, évoque le rapport au travail, à la performance, à la normalisation du corps productif. Action Item refuse la panique du témoignage ou de l’alerte pour mieux offrir un espace de respiration. Le montage, discret et rythmique, fonctionne comme un battement intérieur, une sorte de respiration partagée.

© Paula Ďurinová

Le geste esthétique est à la fois doux et précis : caméra immobile, lumière naturelle, textures organiques (papiers, peaux, rideaux), ambiances sonores enregistrées en binaural. La mise en scène s’apparente à un soin — soin des voix, soin des silences, soin du cadre. Le film travaille la marge : les temps morts, les non-dits, les arrière-plans souvent ignorés du récit social.

À l’heure où l’injonction à la productivité se double d’un culte de l’endurance, Action Item formule une hypothèse précieuse : celle d’un cinéma qui ne soigne pas seulement, mais qui propose un modèle de co-existence réparatrice. Un film rare, discret et nécessaire.

