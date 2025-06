Festival Colis Suspect #4

Colis Suspect est un événement singulier à bien des égards. Pour la quatrième édition du festival, l’association Futur Composé prend le contrôle du Ground Control à Paris pour une semaine haute en couleur. Cette structure porte un projet ambitieux : celui de créer des points de rencontre entre des jeunes gens autistes et des artistes de toutes disciplines. Ainsi, Colis Suspect ne déroge pas à la règle puisqu’il s’agit de mettre en lumière créativité et talent chez les personnes atteintes du trouble du spectre autistique. Bien sûr, ce travail est fait de concert avec une cinquantaine d’établissements spécialisés. Ce festival, c’est donc une exposition bien sûr, dont les œuvres sont le fruit d’une rencontre entre une vision parfois singulière du monde et une vision artistique. Et pour cause, le principe est le suivant : chacun des 50 établissements participants à l’initiative ont reçu le fameux colis suspect, qui déterminera le thème des créations. Cette année, le sac contenait trois objets mythiques : pierre, feuille et ciseau. Les œuvres ainsi créées seront visibles du 25 juin au 3 juillet. Pour inaugurer celle-ci, les fameux Papotins, qui ravissent le cœur des Français à la télévision grâce à des interviews toujours touchantes, questionneront l’acteur Mathieu Amalric, figure incontournable du cinéma français. Pendant le week-end, quoi de mieux que deux concerts gratuits pour remuer jusqu’au bout de la nuit, avec le 27 l’ambiance punko-décadente des Psychotic Monks, qui proposeront un set singulier pour le festival, en collaboration avec cinq artistes issus des établissements partenaires. Le groupe partagera l’affiche avec Ron-Pon, groupe de rock inclassable issu d’un projet mené auprès de la Compagnie de l’Oiseau-Mouche. La soirée se terminera par un DJ set en compagnie de Marie La Nuit. Le samedi verra débarquer sur la scène du Ground Control l’insaisissable Bonnie Banane, déjà évoquée dans ses pages pour un projet récent. Ici, l’artiste rencontrera Ethan, lui-même Papotin et membre du groupe Meribel, qui se produira aussi sur scène. Enfin, la remise des prix aura lieu au cinéma Majestic Bastille, et nul doute que le grand gagnant sera la mise en lumière d’une sensibilité singulière, propre à questionner des évidences et le cadre normatif de notre société.

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).