Le Festival International de Films de Femmes, qui se tiendra du 24 mars au 02 avril 2023 à Créteil dans le Val de Marne, prépare une édition anniversaire pour ses 45 ans !

Autour de rétrospectives, d’invitées nationales et internationales, de focus thématiques, des compétitions courts et longs-métrages et d’innovations, le F.I.F.F. met en avant 2 appels en cette rentrée : le traditionnel appel à films qui accueille toutes les oeuvres de réalisatrices, quelles que soient leurs écritures et leurs formes (court, moyen, long-métrage, fiction, documentaire, expérimental, live, animation…), et un appel à votes de films de réalisatrices de la part du public afin de concevoir la section « À nos 45 ans » avec vous !

Détails ci-dessous….

Appel à films avant le 15 novembre 2022 , si des oeuvres sont prévues pour les sourds & malentendants, elles sont les bienvenues ! : filmsdefemmes.com/les-inscriptions-pour-la-45eme-edition-sont-ouvertes

(formulaires en français & en anglais)

Participez à la 45è édition en proposant 3 films de votre choix, voici l’appel à vote du FIFF :

Pour célébrer le 45ème anniversaire du Festival International de Films de Femmes de Créteil (du 24 mars au 2 avril 2023), nous proposerons une section intitulée « À NOS 45 ANS ! » constituée de 45 grands films ainsi que des paroles des réalisatrices qui les accompagnent, collectées depuis 30 ans à travers les Leçons de cinéma. Pour constituer ce florilège de 45 films marquants de notre histoire, nous faisons appel à vous ! Nous vous proposons de participer à cette section mémorielle, matrimoniale, de 45 films de femmes réalisatrices, en soumettant 3 titres de votre choix, que vous souhaiteriez voir ou revoir ou faire découvrir à de nouvelles générations. À nous de réunir ensemble ce florilège pour mars 2023 !

➡️ Suggestions parmi les 44 éditions précédentes, si vous êtes en panne d’inspiration : filmsdefemmes.com/archives

➡️ Vos votes dans le formulaire ci-après : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe94zg2LAoyzXbo9xeubnD_u3G-y56-ZXGOnspKvU6toqsINQ/viewform)

N’hésitez pas à faire suivre ces liens aux réalisatrices que vous connaissez & à vos ami•e•s pour les différents appels à participation.

Très belle rentrée ciné-phile/phage à toutes & tous !

