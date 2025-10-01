Festival Outsiders (Paris) du 7 au 9 octobre 2025

SuperSonic Records) la seconde édition du festival Outsiders organisé par l’équipe de l’excellent webzine aula seconde édition du festivalorganisé par l’équipe de l’excellent webzine Sun Burns Out. Du 7 au 9 octobre prochain se tiendra à Paris (

Voice le line-up de chacune des soirées :

The Woodentops, Marble Sounds et Olivier Martinelli le mardi 7 octobre

Aim + Niko, Audoynaud, Mikey D.O.N et Chasseur le mercredi 8 octobre

Concordski et Malcolm Middlestone (d’Arab Strap) le jeudi 9 octobre

Entre têtes chercheuses actuelles ce festival sera l’occasion d’accueillir quelques grands noms des dernières années de la scène indé (Woodentops et Malcolm Middlestone, la moitié d’Arab Strap) tout comme l’auteur d’un disque culte du trip hop (Aim et son Cold Water Music de 1999)

Le prix des places est de 15 euros par soirée avec un pack couvrant les trois soirs à 36 euros seulement. Voici le lien pour la billetterie : https://my.weezevent.com/festival-outsiders-2025





Nous vous invitons également à vous rendre sur le site de la maison-mère pour y découvrir différents entretiens ou articles avec les musiciens

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).