Les Trésors maudits du Capitaine – printemps/été 25

Et en bref… Les patrons Berlinois de Der Weg Einer Freiheit font l’honneur d’un nouveau single Eos, toujours plus sublime, à la fois tourmenté et classieux, annonçant un prometteur – et néo-romantique ? – prochain album, qui sortira à la rentrée. Plus au nord, quelque part dans les forêts Norvégiennes qui ont vu naître le black metal, c’est le Witch Club Satan qui s’est réuni en AG pour commettre une nouvelle offrande avec un percutant Wildflower, à la fois obsédant, déchirant et véritable cri de colère aussi jubilatoire que misandre.

Comment passer outre un nouvel album de Deftones sous le titre de private music, lequel sonne de manière très fraîche pour ce qu’il demeure : un excellent souvenir des nostalgiques des 90’s. Depuis plus de 20 ans, Pelican ravi les oreilles du public avec un son post rock instrumental bien stoner et récidive ici avec Filckering Resonance, nouvel album démontrant que les Américains n’ont rien perdu de leur superbe. Toujours aux Etats – plus si – Unis, le projet « native » Blackraid continue sa route sur le sentier d’un combat sans issue possible, en faisant sonner des tambours de guerre toujours plus enthousiasmants avec ce single Wardrums at dawn on the Day of my Death, dont les riffs accrocheurs demeurent redoutables.

Adoptant une image médiévalo-post romantique charmante Draugveil se lamente avec un black metal tendance dépouillée et atmosphérique, somme toute mélancolique à souhait, dans son Cruel World of Dreams and Fears, exprimant un spleen désuet poignant. Puis, la singulière surprise Mawiza débarque avec l’album Ül tout droit issu d’un Chili pré-colonial encore pur. Le groupe chante en langue Mapuche avec un passionnant groove metal mêlé des transes locales. Dans leur quête de rythmes ancestraux, la présence de Joe Duplantier s’impose presque comme une évidence, tant le jeu du chanteur Landais reste emprunt de cette histoire sud-américaine. Enfin comment ne pas évoquer le prolifique Panopticon qui propose au coeur de l’été deux albums dédié au froid de l’hiver. L’un, Laurentian Blue, est purement folk et terriblement actuel, toujours emprunt de ténèbres et d’histoires très concrètes racontant une part d’Humanité, quand l’autre Songs Of Hiraeth, est davantage une collection de vieux titres évoquant des voyages, dont certains la Scandinavie.

La playlist suivante permet de retrouver une compilation de tous les groupes ou projets évoqué dans cette page (seulement sur Deezer) :