Tigritudes, cycle cinématographique panafricain 1956-2021 du 12 janvier au 27 février 2022 au Forum des images

Ce mercredi débute au Forum des images un rendez-vous attendu fébrilement depuis un an : Tigritudes, le cycle cinématographique dédié aux représentations panafricaines du continent et de ses afro-descendants dans le monde.

Un prologue avait lancé les festivités dans le cadre de la Saison Africa 2020 en juillet dernier, il fut alors possible d’avoir un avant-goût de cette sélection avec 13 films projetés cet été. Ce cycle exceptionnel par sa consistance et son ampleur se veut éclectique, parcourant de 1956 à 2021, un choix de 127 films déclinés sous tous leurs formats d’expressions avec plus de 71 fictions, 25 documentaires, 7 films expérimentaux, 6 films d’art… pour tous les publics et de toute durée !

Ce riche programme vous invitera à parcourir la vision de 117 artistes, ayant produit depuis 42 pays différents, incarnant ainsi la diversité des problématiques des peuples africains, les concepts de négritude, panafricanisme et afropolitanisme que nous avions évoqués à propos de L’Indomptable feu du printemps (*), mais aussi il s’articulera autour de rencontres, leçons de cinéma et de masterclass.

Nous vous avons conçu une infographie de moins d’1 minute vous balayant visuellement les enjeux que ces films aborderont (identité africaine pré/post-coloniale, la colonisation, l’indépendance…) avec la programmation quotidienne localisant les pays représentés :

Le cinéma est un de nos arts le plus jeune, tout comme sa naissance coïncida avec l’expansion de la colonisation des empires occidentaux en Afrique, la technologie cinématographique se répandit au rythme autant de la curiosité des opérateurs partis à l’aventure qu’aux expéditions et campagnes colonisatrices. Ce medium servit ainsi au rayonnement et au prestige des colons, à leur propagande civilisatrice, ceux qui avaient tout simplement le pouvoir et les financements des productions.

Puis, il fut l’un des vecteurs d’émancipation des peuples ayant pu se saisir de leur indépendance près de 80 ans plus tard. On en finit par oublier ce qu’était l’Afrique avant le partage artificiel du continent par les puissances occidentales : ses ‘frontières’, royaumes, empires, langues, dialectes, coutumes et traditions. Le cinéma est enfin aux mains de réalisateurs et réalisatrices autochtones et afro-descendants réaffirmant leur identité, leurs espoirs, leurs rapports au monde… ayant pu être reconnus, primés et diffusés, certainement pas encore assez, mais des distributeurs, notamment en France, permettent de rendre visibles leurs productions sur nos écrans.

Nous suivrons ce cycle pour lequel nous vous partagerons des comptes-rendus réguliers et nous vous incitons à plonger dès à présent dans la richesse des rendez-vous proposés qui rythmeront ce cycle s’annonçant passionnant :

Jeune public :

* Mercredi 12 janvier 2022, 17h30 : À nous la rue de Mustapha Dao ; Diplomate à la tomate de Samba Félix N’Diaye ; Amal de Ali Benkirane ; Mwansa the great de Rungano Nyoni ; Da Yie de Anthony Nti

* Samedi 22 janvier 2022, 18h30 : Nahla de Farouk Beloufa

Rencontres :

* Samedi 15 janvier, 14h30 : débat avec Sarah Frioux-Salgas (historienne, commissaire d’exposition) et Eyal Sivan (cinéaste), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* Dimanche 16 janvier, 17h30 : débat avec Nora Philippe (cinéaste, curatrice) et Zahia Rahmani (historienne d’art, écrivaine), modéré par Lotte Arndt (historienne d’art, curatrice)

* Dimanche 23 janvier, 17h30 : débat avec Catherine Ruelle (journaliste, programmatrice, spécialiste des cinémas d’Afrique) et Nabil Djedouani (comédien, cinéaste, fondateur des archives numériques du cinéma algérien), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* Mercredi 26 janvier, 18h30 : débat avec Alice Diop (cinéaste) et Keith Shiri (spécialiste et consultant des cinémas d’Afrique), modéré par Louisa Babari (artiste plasticienne)

* Vendredi 28 janvier, 20h30 : débat avec Françoise Vergès (historienne décoloniale, politologue) et Joao Viana (cinéaste), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* Vendredi 11 février, 20h30 : débat avec Bénédicte Alliot (directrice de la Cité internationale des arts) et Gaspard Njock (illustrateur, auteur), modéré par Louisa Babari (artiste plasticienne)

* Samedi 12 février, 14h30 : débat avec Brice Ahounou (anthropologue, journaliste, programmateur) et Michelange Quay (cinéaste), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* Samedi 12 février, 19h : débat avec Abd Al Malik (muisicien, écrivain, cinéaste) et Pap NDiaye (historien, directeur général du Palais de la Porte Dorée) modéré par Hind Meddeb (cinéaste)

* Samedi 19 février, 17h : débat avec Jihan el-Tahri (cinéaste) et Rafik Chekkat (écrivain, activiste), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* Samedi 26 février, 20h30 : d’un débat avec Rasha Salti (curatrice) et Djamel Kerkar (cinéaste), modéré par Louisa Babari (artiste plasticienne)

* Dimanche 27 février 2022, 17h : débat avec Sihem Sidaoui (universitaire, critique de cinéma) et Samir Ardjoum (journaliste, critique de cinéma, réalisateur) modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

Leçons de cinéma :

* Vendredi 14 janvier à 18h30 : Du continent aux archipels (l’Algérie, l’État, les cinémas) par Saâd Chakali (critique, co-animateur du site Des Nouvelles du Front cinématographique)

* Vendredi 21 janvier à 18h30 : « Un océan, deux mers, trois continents » Wilfried N’Sondé par David-Pierre Fila (photographe et cinéaste, membre de la Fondation Casa Africa Ecuador)

* Vendredi 28 janvier à 18h30 : This is not Nollywood par Newton I Aduaka (cinéaste, auteur de Rage (2001), ou Ezra (2007)

* Vendredi 11 février à 18h30 : Djibril Diop Mambety, la poésie et le politique par Catherine Ruelle, (journaliste spécialiste des cinémas d’Afrique)

* Vendredi 18 février à 18h30 : Histoire du documentaire politique panafricain par Jihan El-Tahri, (scénariste, productrice, documentariste)

* Vendredi 25 février 2022 à 18h30 : Les cinémas lusophones d’Afrique, dans la tourmente des conflits par Pedro Pimenta, (programmateur)

Masterclass :

* Samedi 29 janvier, 16h30 : Masterclass Dora Bouchoucha qui est une productrice tunisienne (Raja Amari, Mohamed Ben Attia entre autres), fondatrice de la société Nomadis Images et de l’Atelier Sud Ecriture. Également consultante et experte, elle a dirigé les JCC (Tunis) et présidé l’Aide aux cinémas du monde.

* Samedi 26 février, 17h30 : Masterclass Billy Woodberry qui est un cinéaste africain-américain basé au Portugal. Co-fondateur du mouvement L.A. Rebellion (UCLA, Californie), il a réalisé une dizaine de films, parmi lesquels Bless their little hearts. Également acteur, il a notamment joué pour Charles Burnett et Haile Gerima.

Tigritudes, cycle cinématographique panafricain 1956-2021 du 12 janvier au 27 février 2022 au Forum des images

Informations : www.tigritudes.com

Billetterie : www.forumdesimages.fr/les-programmes/tigritudes-2022

(*) www.culturopoing.com/cinema/sorties-dvdblu-ray/lemohang-jeremiah-mosese-lindomptable-feu-du-printemps/20211209

