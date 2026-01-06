Thomas Ellis – « Tout va bien »

Pour son premier long-métrage, le journaliste, producteur, entrepreneur social et cinéaste Thomas Ellis signe le documentaire Tout va bien.

À Marseille, le réalisateur chronique le parcours de cinq adolescents âgés de 14 à 19 ans – Aminata, Junior, Abdoulaye, Tidiane et Khalil – ayant traversé seuls des mers et des déserts dans l’espoir de trouver une vie meilleure en France. À travers ce quintuple portrait, le film relate leur insertion sociale, détaillant les difficultés qu’ils rencontrent mais aussi et surtout leur exceptionnel désir d’avenir.

Le spectateur découvre ainsi, après une ouverture onirique faisant écho au passé (et notamment au traumatisme de la « traversée ») que ces jeunes assument de vouloir laisser derrière eux, un enchaînement de « scènes de vie » mettant brillamment en lumière le quotidien de ces mineurs non accompagnés, à partir de leur prise en main par les autorités. Tout va bien nous dévoile notamment les conditions dans lesquelles ces dernières les interrogent afin de déterminer leur âge et la façon la plus appropriée de les mettre à l’abri – par exemple dans des hôtels à même de les accueillir ou bien dans des foyers – puis les efforts de ces jeunes pour s’intégrer à la société, d’abord en apprenant le français s’ils ne le parlent pas, puis en étudiant (le plus souvent en lycée professionnel) et en s’évertuant à trouver un emploi.

Visant, selon les mots de Thomas Ellis, à « raconter l’immigration à hauteur d’adolescent », le film met ainsi en lumière la volonté extraordinaire de ces adolescents ayant fui, selon les cas, la misère, un mariage forcé ou l’absence pure et simple d’avenir, afin de conquérir leur liberté et donner corps à leurs rêves, qu’il s’agisse de devenir footballer, d’être maître de son corps ou simplement de vivre une vie « normale » selon les standards occidentaux, c’est-à-dire avec des droits et une situation financière stable.

Hymne à la liberté et à l’universalisme, Tout va bien documente l’incroyable courage d’adolescents ayant tout risqué à seule fin de prendre les rênes de leur destinée et enfin vivre pleinement.

