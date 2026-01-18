Les petites filles modernes (titre provisoire), m.e.s. Joël Pommerat

Les Créatures Célestes de Joël Pommerat.

Reprenant les thématiques abordées sur Contes et Légendes, Joël Pommerat poursuit son exploration intime de l’adolescence avec Les petites filles modernes (titre provisoire).

Jade et Marjorie (incarnées avec une sensibilité intense par Coraline Kerléo et Marie Malaquias), deux jeunes filles aux tempéraments bien différents, traversent l’existence au grès des ambiguïtés adolescentes et du fossé transgénérationnel qui s’est creusé avec leurs parents. Portées qu’elles sont par une relation d’abord conflictuelle puis fusionnelle et aux frontières rendues floues entre amour et amitié, elles décident de s’extraire de la réalité peu engageante de leur vie en investiguant les mondes et univers parallèles qui s’offrent à elles. En dehors de toute rationalité, évoluent en effet à leurs côtés, deux âmes sœurs provenant d’une autre dimension et qu’une atroce malédiction condamne. Dans ce huis clos mouvant dans lequel le monde des adultes n’est jamais montré sur scène (il résonne en voix off, abstrait et injonctif, comme étranger aux rêves de plus en plus flous des deux filles), l’espace théâtral se transforme rapidement en un univers mental onirique, troublant et parfois déconcertant.

Des images en voyages

Ce qui frappe en premier dans la mise en scène de Joël Pommerat, c’est l’utilisation et la maitrise de l’espace. Par le truchement de projections savamment orchestrées par le vidéaste Renaud Rubiano et un jeu de lumière dompté par le comparse Éric Soyer, Pommerat parvient à alterner avec une rapidité déconcertante les décors comme autant de paysages mouvants, participants à cette sensation de persistante instabilité qui jamais ne quittera les spectateurs et spectateurs. Sont-ils et sont-elles témoins d’un rêve ? Quelles sont les limites de l’imagination ?

La musique envoutante d’Antonin Leymarie et la création sonore enveloppante soulignent en parallèle chaque inflexion émotionnelle, donnant au spectacle une profondeur presque cinématographique. La force d’évocation de ces éléments compense les zones d’incertitude narrative et parfois naïve : elles font des Petites filles modernes une expérience immersive et sensorielle avant d’être une simple histoire à suivre.

Les Petites filles modernes est en ce sens peut-être moins un récit qu’une errance quasi poétique : une traversée des peurs, des colères et des désirs qui habitent l’enfance et la préadolescence.

Pommerat propose ici et comme toujours, un théâtre sensible, qui ne se contente pas de parler du monde : il le fait vibrer à l’intérieur de nous au travers des images qu’il parvient à imposer.

Jusqu’au 24 janvier : Théâtre Nanterre-Amandiers, Centre Dramatique National (92)

Puis en tournée :

Du 11 au 15 février : L’Azimut, Théâtre de la Piscine, Châtenay-Malabry (92)

Les 19 et 20 février : Théâtre de l’Agora, scène nationale d’Evry et de l’Essonne (91)

Les 4 et 5 mars : Espaces Pluriels, scène conventionnée d’intérêt national art et création danse, Pau (64)

Les 24 et 25 mars : Maison de la Culture de Bourges, scène nationale (18)

Les 8 et 9 avril : Le Canal, Théâtre du Pays de Redon (35)

Du 14 au 18 avril : Comédie de Genève – Genève (Suisse) – co accueil avec Am Stram Gram

Les 23 et 24 avril : Palais des Beaux-Arts, Charleroi (Belgique)

Les 29 et 30 avril : Maison de la Culture d’Amiens, scène nationale (80)

Les 5 et 6 mai : Les Salins, scène nationale de Martigues (13)

Du 20 au 22 mai : Le Bateau Feu, scène nationale Dunkerque (59)

Du 3 au 18 juin : TnS, Théâtre National de Strasbourg (67)

