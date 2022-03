Si je vous dis encore ce coquinou de Pierre Bachelet dont l’inspiration mélodique éclate ici à travers son « Disco circus » et son néo-ambient « La roulotte » (du « Dernier amant romantique » de 1978) ou ses emprunts à sa musique de « L’histoire d’O » qu’ont écouté en boucle sans doute les deux branleurs de Air (c’est affectif n’allez pas croire, pas ma faute si Jean-Benoit est un obsédé sexuel). C’est là une belle révélation ou du moins une confirmation pour ceux qui savaient déjà mais n’osaient croire à un passé musico-érotomane de premier plan pour ce mix improbable entre la tronche de Jacques Brel et la coupe de cheveux de Nicolas Peyrac qu’était Pierre Bachelet. Qui l’eût cru que dans le Nord z’avaient leur Choron ?

A l’énumération de tous ces noms, vous aurez compris qu’il s’agit ici de funk bien blanc voire à moustache, de disco-gauloise mais aussi et surtout de superbes mélodies et de vrais grands moments musicaux. On rajoutera à ce magistral inventaire quelques pépites venues de compilations sexuées (« les 12 meilleurs films classés X » ou encore un génial « Laure » de 1977 sans oublier un dénommé Gizil qui magnifia le film Erotica (1977) de ses mélodies orgiaques et de ses musiques en forme de caresses intimes). Compilation essentielle de par la musique et l’esprit qu’elle véhiculait, celle d’une époque de toutes les libertés (du moins de beaucoup de libertés) où la moindre pellicule imprimée allait de pair avec une musique ample (du disco langoureux à la ballade synthétique, du funk paresseux aux cordes en forme de sex-toy) et d’une richesse inépuisable.

Le culturopongiste est Nietzchéen dans l’âme quand il est question de penser, il aime arpenter le bitume de son pas plus ou moins altier, plus ou moins résolu, solidement campé sur ses deux jambes en tous les cas, à l’affut de tout et dans l’attente de rien. Et puis en marchant comme ça, au gré du vent, forcément on arrive à croiser du monde, des jouvencelles ou des tourtereaux, de simples ombres ou bien d’aveuglantes lumières. Fatalement alors des pensées sexuées ou du moins sensuées viennent jusqu’à nous entre deux réflexion de base sur les mérites comparés du dernier film d’Alain Resnais et de Yann Moix, c’est alors l’heure d’écouter « Parties fines » cette belle compilation, cette formidable compilation, l’Ipod comme vibro-écouteurs agissant sur nous comme un filet de miel sur une peau halée. Les Flaubertistes peuvent aller se rhabiller, c’est au culturopongiste de se foutre à poil.

Sortie sur l’excellent label Vadim Music (une de leurs rares sorties en Cd, profitez-en) ce « Parties Fines » est un must de vos jours comme de vos nuits, un alliage suave et érogène entre le downtempo et quelques envolées rythmiques sexy mais toujours chatoyantes et sobres comme une beauté pure qui sait qu’elle n’a pas besoin du moindre tape-à-l’œil pour taper dedans justement (dans l’oeil), c’est un appel inspiré à la concupiscence et à la gaudriole. Viens faire un tour sur Culturopoing bébé !

