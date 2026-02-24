Hugo Willocq – « Un Été à la ferme »

Paul passe l’été de ses douze ans sur la ferme de ses parents. Entre les jeux auxquels il s’adonne avec son petit frère et sa volonté d’aider son père dans son travail, ce documentaire chronique deux mois durant lesquels se profilent la fin de l’insouciance et le choix pour un fils de marcher dans les pas de son père.

Filmant le quotidien de ses protagonistes sans jamais intervenir directement – personne ne s’adresse à la caméra et la voix du réalisateur n’est pas entendue au cours du film – Hugo Willocq, signant ici son premier long-métrage, invite d’abord le spectateur à se mettre dans la peau de Paul et de son frère, Germain – montrant notamment l’insouciance avec laquelle ils jouent, sur la ferme et alentour, afin de passer le temps – et ainsi savourer avec eux l’atmosphère (faite de repos, de rire et de chaleur souvent écrasante) des vacances d’été.

Cette insouciance se retrouve cependant vite nuancée à mesure que la narration du long-métrage se déplace vers le père de Paul, Grégory, et ses difficultés à gérer son exploitation, puis alterne entre les moments partagés par ce père avec sa famille et le temps passé seuls par ses fils.

Récit d’un passage à l’âge adulte minutieusement esquissé, Un Été à la ferme compose alors un portrait de famille pudique mais éloquent faisant la part belle aux notions d’exigence, de complicité père-fils, d’apprentissage et de transmission.

Intimiste et soigné, Un Été à la ferme – L’âge d’or capture les instants fugaces d’un été où tout, dans la vie d’un garçon de douze ans, se transforme sans en avoir l’air, laissant se profiler la fin de l’enfance.

