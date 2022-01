Après le succès de son culte Brazil, l’ancien Monty Python Terry Gilliam connaît un échec cinglant avec Les Aventures du baron de Münchausen. Produite par Columbia Pictures, l’adaptation du roman de Rudolf Erich Raspe multiplie les mésententes entre le cinéaste et le studio durant le tournage et n’engrange que huit millions de dollars de recettes sur le sol américain pour un budget de quarante-six millions. Cette déconvenue crée une certaine méfiance des majors à l’égard du metteur en scène, et réciproquement. Ce dernier se voit pourtant proposer par Warner Bros la réalisation de Robin des bois, prince des voleurs, qu’il décline et qui échouera finalement à Kevin Reynolds. Au même moment, un projet commence à faire parler de lui à Hollywood. Un temps confié à James Cameron (alors trop pris par la préproduction de Terminator 2), le scénario de The Fisher King est l’un des premiers scripts signés Richard LaGravenese (futur scénariste de Sur la route de Madison, Et au milieu coule une rivière, ou le très bon La Petite princesse d’Alfonso Cuarón). Après que son nom ait été soufflé à TriStar par Robin Williams, Gilliam se retrouve propulsé aux manettes de ce qui est sa première expérience purement américaine. Le film raconte l’histoire de Jack Lucas (Jeff Bridges), célèbre animateur radio, arrogant et prétentieux, qui voit sa vie détruite après avoir involontairement poussé un auditeur à commettre un massacre. Trois ans plus tard, alors qu’il est au plus mal, il est passé à tabac par des voyous. Surgi de nulle part, Parry (Robin Williams), un clochard exubérant, lui sauve la vie et lui annonce qu’il est l’Élu qui l’aidera dans l’aventure de sa vie : la quête du Graal. Récompensé du Lion d’argent à la Mostra de Venise et de l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Mercedes Ruehl, le long-métrage est désormais disponible dans un superbe digipack Blu-Ray / DVD édité par Wild Side. Retour sur une œuvre duelle, terriblement personnelle et intime, qui doit en réalité son succès à ses deux auteurs.

Formellement, The Fisher King transpire le style de Terry Gilliam par tous les pores. Des plans décadrés à l’emploi du grand angle, en passant par les innombrables contre-plongées écrasant les personnages sous l’immensité des bâtiments, les gimmicks visuels chers au réalisateur de Las Vegas Parano et à son fidèle chef op, Roger Pratt, sont tous au rendez-vous. Les bruitages de cartoon qui accompagnent certaines actions de Parry renvoient au passé de dessinateur du cinéaste, et il est difficile de ne pas songer au samouraï géant, Némésis du héros orwellien de Brazil, à la vue du Chevalier Rouge, funeste et majestueux antagoniste. Et pourtant, exceptées ces idées graphiques (dont la très jolie scène de danse dans le hall de Grand Central ou ce clin d’œil aux architectures d’Escher), le récit et ses thématiques doivent tout à Richard LaGravenese, d’après Gilliam lui-même. La description d’un monde déshumanisé et bureaucratique, où chaque individu est à deux doigts de sombrer dans la folie, pourtant obsession du metteur en scène depuis les sketches des Monty Pythons, est donc bien issue de l’imaginaire du scénariste. Dans l’interview menée par Albert Dupontel présente en bonus, l’auteur de Tideland confesse qu’il n’a jamais lu de script qui retranscrive aussi bien ses propres pensées. Une osmose parfaite semble effectivement s’opérer entre les deux hommes, pourtant d’apparence diamétralement opposés. Une même approche mythologique calquée sur le schéma « campbellien », un même amour pour le conte de fées, qui se double d’une vision politique acerbe opposant le New York des nantis, à celui des bas-fonds. Les SDF que côtoie Jack, dont certains s’avèrent être d’anciens traders, renvoient au premier film écrit par LaGravenese, Rude Awakening, et ses hippies devenus yuppies au fil des années. Ici le chemin se fait à l’inverse, la rue se remplit de victimes des années fric et du reaganisme, alors sur le point de toucher à sa fin. Autre profil détruit par le système, le vétéran incarné par Tom Waits (futur diable de L’Imaginarium du docteur Parnassus) qui déclare que les passants lui font l’aumône pour ne pas avoir à le regarder. Enfin, l’excentrique clochard fan de cabaret incarné par un excellent Michael Jeter, porte en lui tout le deuil et le traumatisme de l’épidémie de sida (« J’ai vu tous mes amis mourir »). Une passion pour les laissés-pour-compte, les misfits (influence probable pour Dupontel et son Enfermés dehors), qui a probablement séduit Debra Hill, collaboratrice de John Carpenter et productrice du film. Certes The Fisher King a tendance à tirer un peu trop sur la corde, son long détour vers la comédie romantique et ses codes, finit par alourdir le rythme. Néanmoins son recours à l’artificialité pure (au travers des visions de Parry) demeure génératrice d’une émotion certaine qui rattrape le spectateur quand il s’y attend le moins. L’imaginaire est vecteur de sens et éclaire sous un jour nouveau la brutalité de l’existence. Le réalisme poétique porté par Marcel Carné (et vanté par Alain Jessua dans le livre de Frédéric Albert Lévy présent dans cette édition), se pose alors en horizon indépassable pour le cinéaste et son scénariste. Les deux artistes se partagent la paternité du long-métrage, véritable hydre à deux têtes qui trouve sa meilleure représentation dans le duo de personnages principaux : Jack et Parry, eux-mêmes reflets de la personnalité de Terry Gilliam.