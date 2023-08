Au commencement était L’Énigme du Chicago Express. Modèle de série B dénuée de toute fioriture (narration efficace, aucune musique extra diégétique), tournée en treize jours par un jeune Richard Fleischer, et devenue le plus gros succès de l’année 1952 pour la RKO. Près de quarante ans plus tard, et tout juste sorti de l’échec critique The Presidio, Peter Hyams se met en tête de s’atteler à un remake du long-métrage et rédige sa propre adaptation du script original signé Earl Felton, Martin Goldsmith (déjà scénariste de Détour d’Edgar G. Ulmer, autre polar sec de l’âge d’or) et Jack Leonard. Soutenu par Andrew Vajna et Mario Kassar (producteurs, entre autres de Rambo, Total Recall ou Terminator 2), le metteur en scène choisit donc Gene Hackman, alors en pleine reconversion en star d’action après Air Force Bat 21 en 1988 ou Opération crépuscule en 1989, et Anne Archer (Liaison Fatale) pour porter l’histoire de l’éditrice Carol Hunnicut, qui assiste au meurtre de l’avocat Michael Tarlow, avec qui elle avait un rendez-vous galant, par le gangster Leo Watts. Devenu l’unique témoin de cet assassinat, elle se cache au fin fond des Rocheuses où Robert Caufield, l’assistant du procureur, est chargé de la convaincre de participer au procès du mafieux. Longtemps invisible en France, où il n’avait même pas connu d’exploitation DVD, Narrow Margin vient désormais compléter l’indispensable collection Make My Day ! initiée par Jean Baptiste Thoret pour le compte de Studiocanal.

Richard Fleischer, limité par le budget microscopique alloué par la RKO, avait opté pour une mise en scène axée sur la promiscuité et la claustrophobie, centrant son récit autour du seul espace des rames. Le cinéaste de Mandingo n’offrait que peu de « respirations » à ciel ouvert et tendait même à enserrer ses héros dans un cadre restreint lors de ces rares instants, sensation renforcée par l’étroitesse du format académique 1.37:1, comme pour mieux figurer le piège qui se refermait sur eux. Inventif, ce dernier usait de légers tremblements de caméra afin de créer l’illusion de mouvement et ne faisait exister l’extérieur des wagons qu’à travers des effets lumineux ou sonores. Peter Hyams quant à lui, fait le choix du CinemaScope qui fait la part belle aux paysages des Rocheuses, permettant de cadrer le train dans son ensemble, traité comme un banal véhicule, décor concret des péripéties, non plus comme un dédale quasi abstrait de couloirs, de coursives et de portes verrouillées, véritable entrailles d’une bête lancée à vive allure. De même, l’élargissement du Scope permet de figurer la fuite en avant via les images de nature qui défilent à travers les fenêtres par le truchement d’effets spéciaux assez réussis (les intérieurs étant tournés en studio). Comme son prédécesseur, Hyams fait montre d’une gestion de l’espace exigu qui renforce la paranoïa à l’œuvre. La photographie, signée comme souvent par le réalisateur lui-même, crée ainsi une dichotomie entre les compartiments éclairés de teintes orangées, et la lumière bleutée des extérieurs nocturnes, opposition qui trouve son apogée lors d’une superbe séquence de dialogue entre Carol et Robert, sorte de confession en clair-obscur. Respectant le récit haletant de course contre la montre du film original (dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret mentionne la durée très courte de Narrow Margin, à peine plus de 90 minutes soit un quart d’heure de plus que son modèle), le réalisateur s’amuse à croquer ses bad guys en une image (les santiags blanches), et use d’idées purement visuelles afin de renforcer la dramaturgie de certains éléments (la balle qui brise une ampoule après avoir traversé la tête d’une victime). Il s’autorise néanmoins à poser son rythme, notamment lors d’une introduction qui, comme le révèle le critique Serge Chauvin dans son interview, quitte les bas-fonds sordides de Chicago pour un hôtel clinquant de Los Angeles. Signe des temps, la criminalité a changé de visage, le cinéma de divertissement aussi.