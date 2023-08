Pour la première fois depuis sa sortie internationale en 1990, The Rift est désormais disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

Suite à la disparition du sous-marin Siren I, un équipage embarque à bord du Siren II et part à sa recherche, espérant retrouver l’épave du submersible et sa boîte noire. Guidés par celle-ci, ils ne tardent pas à découvrir une grotte sous-marine où les attendent des créatures monstrueuses.

Pure série B des années 80 surfant allègrement sur le succès d’Alien, Leviathan, M.A.L. et surtout Abyss (comparaison facilitée par le titre du film, signifiant « L’abîme ») et oeuvre de l’espagnol Juan Piquer Simon – cinéaste d’exploitation prolifique, principalement connu pour Le sadique à la tronçonneuse – The Rift ne brille pas par son originalité mais peut se targuer d’être une très belle réussite formelle, parvenant, malgré la maigreur de son budget, à offrir, conformément à ses objectifs, un divertissement honnête ainsi que quelques frissons.

Servi par sa maîtrise technique – lumières, bande-son et créatures sont irréprochables et la direction artistique « à l’ancienne », à base de maquettes et autres trucages artisanaux rappelant les films de science-fiction des années 1960, s’avère étonnamment convaincante – et la qualité de son casting, le film parvient ainsi à mettre en place une atmosphère pesante, distillant chez le spectateur une angoisse ne faisant que croître, à mesure que le sous-marin s’enfonce dans les profondeurs de l’océan, et ce en dépit du caractère attendu de l’intrigue…

Thriller horrifique et claustrophobe, The Rift ne révolutionne en rien le genre mais s’avère parfaitement efficace et jouit, grâce à la patine du temps, d’un indéniable charme vintage achevant de lui conférer le cachet propre aux oeuvres que des générations de cinéphiles découvrirent autrefois dans les vidéo-clubs.

Disponible en Blu-Ray chez Le Chat Qui Fume.

BONUS :

– Souvenirs de Christophe Lemaire

– Film annonce

