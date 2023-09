Cette année, le Fifigrot, bien implanté à Toulouse, ne fête rien contrairement aux deux années précédentes qui célébraient les 10 ans du festival suivi des 30 ans de Grosland. En revanche cette douzième édition, affiche sans doute l’une des programmations les plus excitantes depuis la création de cet évènement unique, présidé l’entarteur Noël Godin. Dans son édito, Benoit Delépine rend un hommage sincère à ce personnage iconoclaste qui a réussi à énerver quelques tristes célébrités. Avec plus 15 000 spectateurs, l’édition précédente peut être qualifiée de succès. Plutôt que de jouer la sécurité, les organisateurs ont préféré miser sur l’audace et l’innovation, tout en restant fidèle aux principes de ce festival culte qui fait de l’humour et de la dérision l’un des principes fondateurs de son ADN. Célébration du cinéma indépendant et iconoclaste, le festival propose un programme aussi riche que varié, entre les nombreuses avant-premières, une compétition officielle excitante proposant des films très attendus, perles oubliées, pépites du patrimoine, cinéma du monde grolandais, courts métrages et encore plein de surprises et évènements addictifs à vous faire perdre la tête. Si le cinéma occupe une place centrale, il s’agit aussi d’un évènement culturel festif et ludique, subversif et décalé qui n’oublie pas les autres arts. Des expositions, des rencontres, des concerts, des projections en plein air complèteront cette manifestation animée par une équipe d’iconoclastes, toujours en quête de renouvellement. Le Fifigrot débute le Lundi 18 septembre à 19 h avec la cérémonie d’ouverture avec le très attendu Les Feuilles mortes de Aki Kaurismaki à l’American Cosmograph, quelques jours avant sa sortie en France. Parmi les projections les plus alléchantes de la compétition officielle, le nouveau long métrage Bill Plympton Duel à Monte-Carlo del norte est parait-il un grand cru, un cocktail déroutant et déjanté de western et de comédie musicale. Habituée du festival, Yolande Moreau viendra présenter La Fiancée du poète se retrouvant devant et derrière la caméra. Sans tout détailler, The survival of Kindness de Rolf de Heer, l’excellent Vincent doit mourir, mélange réussi de comédie romantique et de thriller paranoïaque, le mystérieux Flux Gourmet du précieux Peter Strickland et N’attendez pas trop de la fin du monde de Radu Jude devraient logiquement ravir les spectateurs avides de films singuliers et excentriques. Tous ces films concours pour l’Amphore d’Or, prix remis par Noel Godin, qui, lui a droit, non pas à une carte blanche, mais à une tarte noire, avec soirée « slash partie » au Gro’Village suivi de courts métrages et la projection de Le Diabolique docteur Flak. Carte blanche en revanche à l’autrice de BD et cinéaste Nina Antico, après la diffusion de son film, Playlist.

Dans ce foisonnement de films, de rencontres, de soirées déjantées, de ciné-concerts, d’expositions, on guettera la rencontre avec Phillipe Druillet et celle avec Patrick Bouchitey avec la diffusion du culte Lune Froide, la soirée consacrée au réalisateur indépendant de genre François Gaillard qui vient défendre 13 notes en rouge, l’hommage à Terrayama, la diffusion de classiques restaurés comme Casanova de Fellini, Caligula dans son nouveau montage ou le génial Alice de Jan Svankmajer. Il est impossible de tout citer tant cette manifestation – que dis-je ce « manifeste » – culturel et festif déborde de propositions jubilatoires et hors-normes à vous retourner le cerveau. Pour reprendre vos esprits n’hésitez pas à visiter le Gro’village. Vous allez vous ressourcer dans la joie et la bonne humeur, avec quelques effluves d’alcool bienvenues. Venez donc nombreux pour célébrer le Fifigrot dans la ville rose.

Pour en savoir davantage voici le lien du festival avec notamment le programme complet à feuilleter.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).