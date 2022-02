Jusqu’au dimanche 27 février, Tigritudes, le cycle cinématographique panafricain poursuit sa course avec en apogée la venue du parrain de cette anthologie hors normes, l’auteur nigérian Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature 1986, le samedi 26/02 à 11h30 au Forum des images.

🎟️ Réservation pour la rencontre : https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/rencontre-wole-soyinka

En attendant cette rencontre exceptionnelle, vous trouverez les entretiens minutes glanés depuis le début de Tigritudes :

* Dyana Gaye & Valérie Osouf, cinéastes & programmatrices de Tigritudes

* Newton Ifeanyi Aduaka, cinéaste & producteur

* Raoul Peck, cinéaste & producteur

* Saad Chakali, critique de cinéma

* Catherine Ruelle, grand reporter & critique de cinéma

* Pap Ndiaye, Directeur général du Palais de la Porte Dorée

* Abd Al Malik, rappeur, poète, romancier, essayiste, scénariste, metteur en scène & cinéaste

* Isabelle Boni-Claverie, scénariste, réalisatrice & écrivaine

* Jean-Marie Teno, cinéaste & producteur

* Infographie du cycle intégral

Les prochains rendez-vous :

𝗥𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝘀

* samedi 19 février, 17h : débat avec Jihan el-Tahri (cinéaste) et Rafik Chekkat (écrivain, activiste), modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

* samedi 26 février, 20h30 : débat avec Rasha Salti (curatrice) et Djamel Kerkar (cinéaste), modéré par Louisa Babari (artiste plasticienne)

* dimanche 27 février 2022, 17h : débat avec Sihem Sidaoui (universitaire, critique de cinéma) et Samir Ardjoum (journaliste, critique de cinéma, réalisateur) modéré par Saâd Chakali (critique de cinéma)

𝗟𝗲ç𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗻é𝗺𝗮

* vendredi 18 février à 18h30 : Histoire du documentaire politique panafricain par Jihan El-Tahri (scénariste, productrice, documentariste)

* vendredi 25 février 2022 à 18h30 : Les cinémas lusophones d’Afrique, dans la tourmente des conflits par Pedro Pimenta (programmateur)

𝗠𝗮𝘀𝘁𝗲𝗿𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀

* samedi 26 février, 11h30 : Wole Soyinka, auteur & Prix Nobel de Littérature (1986), parrain de Tigritudes

* samedi 26 février, 17h30 : Billy Woodberry cinéaste africain-américain basé au Portugal. Co-fondateur du mouvement L.A. Rebellion (UCLA, Californie), il a réalisé une dizaine de films, parmi lesquels Bless their little hearts. Également acteur, il a notamment joué pour Charles Burnett et Haile Gerima.

𝗧𝗶𝗴𝗿𝗶𝘁𝘂𝗱𝗲𝘀, 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗲 𝗰𝗶𝗻é𝗺𝗮𝘁𝗼𝗴𝗿𝗮𝗽𝗵𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗽𝗮𝗻𝗮𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗶𝗻 𝟭𝟵𝟱𝟲-𝟮𝟬𝟮𝟭 𝗱𝘂 𝟭𝟮 𝗷𝗮𝗻𝘃𝗶𝗲𝗿 𝗮𝘂 𝟮𝟳 𝗳é𝘃𝗿𝗶𝗲𝗿 𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗮𝘂 𝗙𝗼𝗿𝘂𝗺 𝗱𝗲𝘀 𝗶𝗺𝗮𝗴𝗲𝘀

I͟n͟f͟o͟r͟m͟a͟t͟i͟o͟n͟s͟ : www.tigritudes.com

B͟i͟l͟l͟e͟t͟t͟e͟r͟i͟e͟ : www.forumdesimages.fr/les-programmes/tigritudes-2022

(*) www.culturopoing.com/cinema/sorties-dvdblu-ray/lemohang-jeremiah-mosese-lindomptable-feu-du-printemps/20211209

#Tigritudes #SaisonAfrica2020 #cinéma #film #Afrique #colonisation #décolonisation #africanité #négritude #panafricanisme #afropolitanisme #diaspora #fiction #documentaire #expérimental #vidéo #animation #jeunepublic #longmétrage #moyenmétrage #courtmétrage #AfriqueduSud #Algérie #Angola #BurkinaFaso #Cameroun #Congo #CôtedIvoire #Égypte #Éthiopie #Ghana #Guinée #GuinéeBissau #Kenya #Lesotho #Madagascar #Mali #Maroc #Mauritanie #Mozambique #Niger #Nigéria #RépubliqueDémocratiqueduCongo #RépubliquedeMaurice #Rwanda #SaoToméetPrincipe #Sénégal #Somalie #Soudan #Tanzanie #Tchad #Togo #Tunisie #Zambie #Zimbabwe #Allemagne #Brésil #Cuba #ÉtatsUnis #France #Haïti #RoyaumeUni #URSS #AbabacarSambMakharam #AbdellatifBenAmmar #AbderrahmaneSissako #AdamaSallé #AhmedElMaânouni #AhmedLallem #AkosuaAdomaOwusu #AlainGomis #AlassaneSy #AliBenkirane #AnisDjaad #AnthonyNti #ArnoldAntonin #AteyyatAlAbdnoudy #AzimMoollan #BalufuBakupaKanyinda #BenDiogayeBeye #BillyWoodberry #BobNelsonMakengo #BrahimTsaki #CJObasi #CamilleBillops #JamesHatch #CharlesBurnett #CheickOumarSissoko #CostaDiagne #DaoudaCoulibaly #DavidAchkar #DieudoHamadi #DjibrilDiopMambety #EtienneKallos #FaroukBeloufa #FloraGomes #GentilleAssihMenguizani #GordonParks #HalaLotfy #HamedineKane #AyeshaHameed #HassenFerhani #HoraceOvé #IbrahimShaddad #IdrissaOuedraogo #InadelsoCossa #IsabelleBoniClaverie #IssaSergeCoelo #JeanMarieTeno #JeanPierreBekolo #JeanPierreDikonguéPipa #JessicaBeshir #JoãoViana #JohnAkomfrah #JosephKumbela #JulieDash #JyotiMistry #KivuRuhorahoza #LeïlaKilani #LemohangJeremiahMosese #MachérieEkwaBahango #MadelineAnderson #MahamatSalehHaroun #MamaKeïta #ManuKurewa #MariamaHima #MarianoBartolomeu #MartinMhando #RonMulvihill #MathieuGlissant #MedHondo #MelvonnaBallenger #MenelikShabazz #MichaëlAndrianaly #MichaelRaeburn #MichelangeQuay #MoHarawe #MohamadouNdoyeDouts #MohamedBenAttia #MohamedCamara #MoïseTogo #MomarThiam #MoussaSeneAbsa #MoustaphaAlassane #MustaphaDao #NadiaElFani #NewtonIfeanyiAduaka #NiiKwateOwoo #OliverHermanus #OssieDavis #OumarouGanda #OusmaneSembene #OusmaneWilliamMbaye #RabahAmeurZaïmeche #RandaMaroufi #RaoulPeck #RunganoNyoni #RuyGuerra #SafiFaye #SaintPierreYameogo #SambaFélixNDiaye #SaraGómez #SarahMaldoror #SébastienKamba #ShirleyBruno #SibsShongweLaMer #SilasTiny #SouleymaneCissé #SpikeLee #SulimanMohamed #IbrahimElnour #TebohoMahlatsi #Tétshim #FrankMukunday #TimitéBassori #VincentFontano #WallyFall #WanuriKahiu #WilliamGreaves #WilliamKentridge #YoussefChahine #ZekaLaplaine

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).