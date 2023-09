JOUR 5

« Stick to the plan ». C’est ce que se répète en boucle le tueur calculateur du fascinant film de David Fincher, THE KILLER, adaptation de la série de BD policière française Le Tueur de Matz et Luc Jacamon. Avec son scénario minimaliste et ses faux airs d’exercice de style mineur, Fincher nous invite à explorer la pensée bien codifiée d’un professionnel limite sociopathe et totalement obsédé par le contrôle, incarné par un Michael Fassbinder génialement stoïque. Au fil de ses pérégrinations et de ses nombreux déplacements, égrenés avec un style froid, méthodique, ultra-précis, presque melvillien, THE KILLER distille un certain humour macabre qui ne manque pas d’ironie, notamment dans l’usage astucieux de sa voix-off, réinventant avec brio la figure du tueur solitaire. Il peut se voir comme un autoportrait sarcastique de Fincher lui-même, y compris dans son propre rapport à la mise en scène et même au capitalisme. (Disponible sur Netflix le 10 novembre).

Rejeté par le comité de sélection de Cannes et absent du palmarès de la Mostra, LA BÊTE de Bertrand Bonello n’aura donc pas mis tout le monde d’accord. Que sa radicalité formelle puisse dérouter, soit, mais il s’agit pourtant de l’un des films français les plus fascinants et audacieux de ces dernières années, le genre de proposition folle qu’un grand festival de cinéma n’aurait absolument aucune raison de recaler. Librement adapté de la nouvelle d’Henry James, « La Bête dans la Jungle » (comme l’était récemment le film de Patric Chiha, avec une approche sensiblement différente et plus modeste), le film de Bonello se distingue par une ambition hors-normes à travers ses trois époques entremêlés qui permettent un judicieux mélange des genres, entre le mélodrame parisien Belle Époque 1910, la science-fiction futuriste sur les dangers de l’intelligence artificielle en 2044, et même le thriller lynchien (ou depalmien) dans le Los Angeles de 2014. C’est avant tout le portrait d’une femme (ou d’une actrice) qui se souvient de ses vies antérieures, où le pressentiment d’une catastrophe imminente n’est pas si éloigné de la peur des émotions humaines, dont évidemment l’amour, comme si ces émotions-là étaient capables de détruire le monde. On s’étonne même de la modernité du propos à l’heure où Hollywood est mobilisé par une grève historique qui révèle toute l’inquiétude des acteurs par rapport à l’IA et aux fonds verts, les rendant similaires à des poupées inexpressives. Une odyssée énigmatique d’une richesse stimulante avec ses airs de « Cloud Atlas » qui évoque aussi bien la crue de la Seine de 1910 que la folie d’Elliot Rodger, tueur incel motivé par sa haine des femmes. Tout cela aurait pu donner une impression de confusion narrative, mais c’est à travers cette même sensation de pressentiment de fin du monde que LA BÊTE trouve sa vraie cohérence et sa vraie beauté, toujours traversé par une inquiétude permanente qui ne peut conduire qu’à un immense sentiment de solitude. Sa réussite miraculeuse tient aussi à la façon de Bonello d’exprimer tout son amour du cinéma comme médium pouvant justement sauver les émotions humaines en les figurant de manière aussi radicale, en étant aussi ouvert sur l’intime que le spectaculaire, mélangeant les registres avec aisance et fluidité, et offrant enfin à Léa Seydoux et George MacKay toute la mesure de leur immense talent. Sans doute son plus beau film. (Sortie en février 2024)