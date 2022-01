Un simple gérant de motel, gendre idéal, fils aimant et attentionné, se change en monstre psychopathe : tel est le point de bascule du cinéma d’horreur, celui qui va faire dérailler toutes les conventions. Sous l’impulsion du choc que fut Psychose en 1960 (film matriciel s’il en est), la famille, le foyer, perdent leurs fonctions sécuritaires et réconfortantes pour devenir anxiogènes. La Nuit des morts-vivants enfonce définitivement le clou, en attaquant frontalement les institutions et la communauté, fondement même de la société américaine. La décennie 70 marque ainsi un renouveau dans l’histoire du film d’angoisse. L’Exorciste, Carrie, Amityville, L’Invasion des profanateurs, ou encore Halloween, réinvestissent les grandes figures du fantastique (possession, fantômes, monstres) en se débarrassant du décorum hérité des productions Universal des années 30 et 40, pour les inscrire dans un contexte plus réaliste, plus quotidien. C’est dans ce courant que s’inscrit The Changeling, première production du duo Mario Kassar / Andrew Vajna, responsables de grands succès à venir (Rambo, Total Recall). Réalisateur à la carrière en dents de scie (Romeo is Bleeding mais aussi La Mutante 2), ayant principalement tourné pour la télévision (de Magnum, Cosmos 1999 à The Wire et Breaking Bad), Peter Medak se charge de la mise en scène, pour ce qui demeure probablement son meilleur long-métrage. John Russell (George C. Scott), un compositeur dont la femme et la petite fille viennent de mourir dans un terrible accident, s’installe dans une maison isolée où quelqu’un, ou quelque chose, cherche à entrer en contact avec lui. Extrêmement influent dans le monde anglo-saxon, mais malheureusement méconnu en France, le long-métrage est disponible en combo Blu-Ray / DVD chez Studiocanal au sein de la collection Make My Day !.

Si The Changeling débarque sur les écrans en 1980, il est empreint d’une atmosphère purement 70’s. Dans son introduction, Jean-Baptiste Thoret désigne le film comme l’un des derniers représentants du genre avec Shining, sorti la même année. Loin des excès gores et réactionnaires du slasher, genre prépondérant de la décennie qui débute, le long-métrage adopte une approche plus intimiste et adulte. La tragédie initiale, mise en scène dans une magnifique séquence au ralenti sur fond de paysage hivernal, introduit le récit tel un drame familial. Il est d’ailleurs intéressant de constater que George C. Scott était à l’affiche d’Hardcore de Paul Schrader tout juste un an avant, là encore une histoire de père privé de sa fille et rendu obsessionnel. Fausto Fasulo (présent dans les bonus) fait quant à lui un parallèle avec Ne vous retournez pas de Nicolas Roeg, tant la perte d’êtres chers conditionne la plongée dans l’horreur. Le deuil du protagoniste est une faille par laquelle le surnaturel va pénétrer et contaminer le quotidien. Selon le rédacteur en chef de Mad Movies, le vécu de Peter Medak n’est pas étranger à cette teinte très dépressive. Le réalisateur a en effet connu un parcours pour le moins chaotique : d’origine hongroise, il est confronté au nazisme ainsi qu’à l’insurrection de Budapest, avant de s’exiler en Angleterre, puis d’affronter le suicide de sa première épouse. En résulte une véritable « boulimie » professionnelle : il enchaîne les films, les épisodes de séries, les clips, à l’instar de John Russell, individu endeuillé qui trouve dans son art un moyen de ne pas sombrer. Un lien de proximité se tisse entre le metteur en scène et son personnage, et détonne avec l’étiquette d’artisan impersonnel que l’on colle à Medak. À l’écran, cette tonalité sombre et délétère se traduit dans un premier temps par une prédominance de décors urbains froids, déshumanisés, une architecture aux lignes droites, ainsi que des couleurs désaturées typiques de la période du Nouvel Hollywood. Au détour de quelques séquences, le réalisateur évoque même le thriller parano, caméra épaule et images prises sur le vif à l’appui, à travers l’évocation de la nébuleuse Historical Society. Les nombreuses contre-plongées isolent les personnages, les figent dans leur environnement, faisant naître une sensation de malaise, l’impression d’être suivi, observé. La photo signée John Coquillon (chef op attitré de Sam Peckinpah, à l’œuvre sur Croix de fer et Les Chiens de Paille, mais aussi Le Grand Inquisiteur) devient vectrice de sens. L’apparition des plongées, voire des plans zénithaux, fait peu à peu advenir le fantastique, à l’image de ce mouvement d’appareil ascendant qui monte lentement jusqu’à un coin de plafond et écrase ainsi le héros au centre de la pièce. La menace spectrale qui surgit fait pression sur lui, le poids du souvenir est peut-être le plus lourd à porter (très beau raccord au moment du premier flash back), il est déjà hanté par des fantômes intérieurs.