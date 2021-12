Un bel événement que cette sortie de l’intégrale Mae West période 30-40 (elle tourna encore dans deux autres films dans les années 70), cette actrice mythique à la filmographie finalement peu prolifique, qui tourna autant avec Archie Mayo, Leo McCarey que Raoul Walsh entre 1932 et 1943. Lorsqu’elle arriva à Hollywood dans les années 30, c’était déjà une grande star de la scène, qui avait déjà fait sensation à Broadway : le cinéma lui ouvrit également les portes et sa notoriété lui permis d’être une des rares femmes à pouvoir contrôler ses films, choisir régulièrement ses partenaires, mais aussi à écrire régulièrement les scénarios de ses films, contournant la censure régulièrement en insérant des dialogues ouvertement crus – coupés illico – qui permettaient de laisser astucieusement passer tout le reste. Reine de la provocation, faisant ouvertement référence au sexe, elle avait même été arrêtée auparavant pour la pièce « Sexe » qu’elle avait écrite et dans laquelle elle interprétait. Avant Ida Lupino qu’on redécouvre à peine maintenant, Mae West incarne une grande figure d’indépendance, un prototype rare de femme ayant réussi à s’affirmer à l’intérieur d’Hollywood avant que le code Hays ne remette en cause toutes les représentations de sexualité et de violence.

Ce qui passionne chez Mae West c’est aussi la manière dont elle utilisa la société patriarcale pour en retourner en sa faveur les effets de domination et les règles en sa faveur, en les prenant à leur propre jeu, en imposant tout autant par sa force de caractère que par sa légendaire poitrine : les gilets de sauvetage gonflables sont encore appelés régulièrement des Mae West. Décédée en 1988, elle ne tourna que dans 12 films en 46 ans et demeure une figure légendaire d’insoumission et d’attaque du puritanisme. Voici donc un fascinante synthèse de sa carrière agrémentée de passionnants suppléments. Edités pour la première fois en HD, tous les films proposent des sous-titres pour sourds et malentendants en anglais.

NIGHT AFTER NIGHT (Archie Mayo, 1932) /SHE DONE HIM WRONG (Lowell Sherman, 1933)

Remasterisation HD de 2014 pour Night After Night

Restauration à partir d’un scan 4K de 2017 pour She Done Him Wrong

Bandes originales mono

Commentaire audio sur She Done Him Wrong de la critique et historienne du cinéma Pamela Hutchinson (2021)

Mae West à UCLA (1971, 29 min) : enregistrement audio d’archives de Mae West, à l’Université de Californie, Los Angeles

She Done Him Right (1933, 8 minutes) : court métrage animé, parodie de She Done Him Wrong mettant en vedette Pooch the Pup et d’autres personnages canins

The Merry Old Soul (1933, 8 min) : court métrage animé d’Oswald le lapin caricaturant de nombreuses stars d’Hollywood, dont Mae West

Bande-annonce originale de Night After Night

Galeries d’images : matériel publicitaire et promotionnel

I’M NO ANGEL (Wesley Ruggles, 1933) /BELLE OF THE NINETIES (Leo McCarey, 1934)

Restauration 4K 2019 de I’m No Angel

Restauration à partir d’un scan 4K 2021 de Belle of the ninenties

Bandes originales mono

Commentaire audio sur I’m No Angel du critique et écrivain Farran Smith Nehme (2021)

Deux versions Super 8 de I’m No Angel chacune condensant le film via différentes scènes

Bandes-annonces cinéma originales

Galeries d’images : matériel publicitaire et promotionnel

GOIN’ TO TOWN (Alexander Hall, 1935) /KLONDIKE ANNIE (Raoul Walsh, 1936)

Restauration de 2018 à partir d’un scan 4K de Goin’ to Town

Remasterisation HD de 2014 de Klondike Annie

Bandes originales mono

Commentaire audio sur Klondike Annie de l’universitaire et conservatrice Eloise Ross (2021)

Downtown Girl (2021, 34 minutes) : la personnalité unique de Mae West par l’universitaire et historienne du cinéma Lucy Bolton

Bande-annonce originale de Goin’ to Town

Galeries d’images : matériel publicitaire et promotionnel

GO WEST YOUNG MAN (Henry Hathaway, 1936) / EVERY DAY’S A HOLIDAY (A Edward Sutherland, 1937)

Restaurations 2021 de Go West Young Man et Every Day’s a Holiday à partir de scans 4K

Bandes originales mono

Commentaire audio sur Go West Young Man avec l’écrivain et historienne du cinéma Nora Fiore (2021)

The Only Way Is West (2021, 19 min) : évocation de l’importance culturelle de Mae West par la critique et auteur Christina Newland

Bande-annonce cinéma d’origine de Every Day’s a Holiday

Galeries d’images : matériel publicitaire et promotionnel

MY LITTLE CHICKADEE (Edward F Cline, 1940)

Restauration 4K 2018

Bande originale mono

Mae West (1982, 95 min) : biopic réalisé par Lee Philips, avec Ann Jillian dans le rôle de Mae West et avec James Brolin, Piper Laurie et Roddy McDowall

Une relation amour-haine (2021, 13 min) : My Little Chickadee par le Dr Harriet Fields, petite-fille de W C Fields

Hollywood Bowl (1939, 7 min) : film d’animation de Walter Lantz mettant en vedette de nombreuses caricatures hollywoodiennes, dont W C Fields

Bande annonce cinéma d’origine

Galerie d’images : matériel promotionnel

THE HEAT’S ON (Gregory Ratoff, 1943)

Remasterisation haute définition

Bande originale mono

Version Super 8 réduisant le film au quart de sa durée d’origine en salle

Galerie d’images : matériel promotionnel

Livre exclusif de 120 pages en édition limitée avec un nouvel essai d’Iris Veysey, des extraits de l’autobiographie de West, des articles d’archives et des interviews, et des crédits de film

Édition limitée à 6 000 exemplaires numérotés

