Comme il faut bien fêter quelque chose pour succéder au 10 ans de l’édition précédente du Fifigrot, le festival a eu l’idée iconoclaste de célébrer les 30 ans de Grosland, une longévité aussi importante que Téléfoot ou Thalassa comme le fait remarquer Benoit Délépine dans l’édito du foisonnant programme de cette 11ème édition qui aura lieu du 19 au 25 septembre à la Cinémathèque de Toulouse, dans tous les bons cinémas de la ville et dans des lieux insolites. Comme chaque année, Toulouse, la ville rose, devient la capitale du Groland.

Sans surprise, le Fifigrot, qui fait donc de l’humour et de la dérision l’un des principes fondateurs de sa manifestation, propose un programme aussi riche que varié et prouve que, malgré des entrées en baisse dans l’hexagone, le cinéma alternatif et indépendant n’a jamais autant paru aussi vivant et singulier. En tout si l’on s’en tient au festival, il apparait plus étourdissant que jamais entre avant-premières, compétition présentant une série de films très attendus, perles oubliées, pépites du patrimoine, cinéma du monde grolandais, courts métrages et encore plein de surprises et évènements addictifs à vous faire perdre la tête. Si le cinéma occupe une place centrale, il s’agit aussi d’un évènement culturel festif et ludique, subversif et décalé où les autres s’invitent naturellement. Des expositions, des rencontres, des concerts, des projections en plein air et de littérature complèteront cette manifestation animée par une équipe d’iconoclastes, toujours en quête de renouvellement.

Le Fifigrot ouvre ses portes le Lundi 19 septembre à 19 h avec la cérémonie d’ouverture suivie de la projection en avant-première du nouveau long métrage Quentin Dupieux, le très attendu Fumer fait tousser que les plus chanceux ont vu à Cannes. Il s’agirait d’un des meilleurs films selon certaines sources de l’auteur de Mandibules.

Sans détailler l’intégralité du programme, ce serait à la fois fastidieux et inutile, vous aurez néanmoins le plaisir et la chance de découvrir en avant premières et en compétition le second long métrage Sébastien Marnier, après l’excellent l’heure soir, L’origine du mal, le très attendu EO du vétéran et génial Jerzy Skolimovski, l’alléchant, de par son titre déjà, L’Etrange histoire du couper de bois du finlandais Mikko Myllylahti. Ou encore le dernier brulot de l’autrichien mal aimé Urich Seidl, Rimini. Ces films concourent pour le fameux Amphore d’Or qui sera remis lors de la clôture le 25 septembre par Bouli Lanners.

Parmi les moments excitants, la diffusion de C’est arrivé près de chez vous, dans le cadre d’une soirée spéciale double programme, devrait ravir tous les festivaliers. Une carte blanche à Bouli Lanners offre à ce dernier la possibilité de diffuser des films belges très rares (Le Grand’tour et Week-end ou la qualité de vie). Une exposition ludique est sexy, la clithèque propose de revisiter avec amusement le plaisir féminin. Les 150 ans de la pataphysique seront aussi à l’honneur avec conférence et projection de court métrage à la clé. Comme les organisateurs n’ont pas toute leur tête, et ne font pas les choses comme les autres, ils ont créé une soirée Ciné charcut’ avec la projection du documentaire, Le charcutier cinéaste de Rémy Batteault. Et puis ne loupez pas la soirée, Total Queer à l’American Cosmograph le 24 septembre.

Bref le programme est d’une richesse à vous faire tourner la tête. Pour reprendre vos esprits n’hésitez pas à visiter le « Gro’village ». Vous allez vous ressourcer dans la joie et la bonne humeur.

Pour en savoir davantage voici le lien du festival avec le programme complet à feuilleter.

https://fr.calameo.com/read/00382468395a7561511ad

