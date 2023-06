À l’occasion de sa huitième édition, le Festival du Film de Fesses revient à Paris du 28 juin au 2 juillet 2023.

Partagée entre les cinéma Majestic Bastille, Reflet Médicis, Grand Action et L’Archipel, cette édition – intitulée « Ô Fantasma » – proposera une programmation variée, entre rétrospectives, cartes blanches, rencontres, discussions et avant-premières…

Le festival s’ouvrira donc au Majestic Bastille le mercredi 28 juin avec une projection en V.O. – et en Odorama – d’Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, suivie d’une rencontre avec Axel Cadieux – auteur de l’ouvrage Le dernier rêve de Stanley Kubrick : Enquête sur Eyes Wide Shut – et l’équipe du Journal d’un anosmique (éditeur de livres et d’objets consacrés à l’olfactif).

Le festival se poursuivra avec la projection, le jeudi 29 juin au cinéma L’Archipel, des longs-métrages Embrujada de Armando Bo et Jennifer’s Body (mettant en vedette une Megan Fox pour-le-moins surprenante) de Karyn Kusama, puis, le vendredi 30 juin au Majestic Bastille, l’avant-première de How to have sex de Molly Manning Walker, suivie d’une rencontre avec cette dernière.

Le samedi 1er juillet verra quant à lui se succéder au Grand Action un hommage à Paul Vecchiali (dont le film Change pas de main sera présenté par l’acteur Pascal Cervo et le critique Pierre Eugène), la présentation de Kamikaze Hearts de Juliet Bashore, la projection d’Un prince de Pierre Creton, celle d’Irma Vep d’Olivier Assayas, ainsi qu’une dernière séance consacrée à un film (dont le titre ne sera révélé qu’au dernier moment) choisi, à l’occasion de sa carte blanche, par la chanteuse Bonnie Banane.

Le festival s’achèvera le dimanche 2 juillet au Reflet Médicis, par une compétition de courts-métrages – en présence des cinéastes – suivie d’une cérémonie de clôture durant laquelle seront présentés Go Fish de Rose Troche et, en avant-première, les deux premiers épisodes de la série Split d’Iris Brey.

Du 28 juin au 0Karyn2 juillet 2023.

Aux cinémas Le Majestic Bastille, Reflet Médicis, Le Grand Action et L’Archipel.

Informations et programme complet :

https://www.facebook.com/LeFestivalduFilmdeFesses/?locale=fr_FR

