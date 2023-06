Réalisé par Manuela Dalle (diplômée de sciences politiques et sociales et déjà auteure de plusieurs documentaires, dont le très bien accueilli Catho on the road), Dancing in A-Yard est une proposition humaniste et spirituelle dont l’avant-première aura lieu ce lundi 26 juin 2023 au festival Montpellier danse.

Dans une prison de haute sécurité située à 60km de Los Angeles, le chorégraphe Dimitri Chamblas apprend à danser à un groupe de détenus purgeant de très lourdes peines (à vie ou de plusieurs années) en vue de préparer un spectacle dont ils seront les interprètes.

Immergeant le spectateur dans un univers carcéral dont les dysfonctionnements – liés notamment à la violence et au communautarisme – sont régulièrement mis en avant, Dancing in A-Yard n’est cependant pas, ainsi qu’on pourrait s’y attendre, un film misérabiliste mais plutôt une sorte de conte moral habité par une foi totale en la rédemption.

L’origine du projet en elle-même est ainsi la volonté, courageuse en soi, des détenus apparaissant à l’écran, de faire de la danse alors qu’une telle activité est extrêmement mal vue des autres prisonniers, la plupart d’entre eux ayant une vision pour-le-moins réactionnaire de la masculinité…

Le film ne met cependant pas tant l’accent sur ce point que sur les confidences de ses protagonistes. Ces derniers peuvent ainsi exposer, face caméra et avec leurs propres mots, les circonstances les ayant conduits à en arriver là où ils sont. La plupart d’entre eux partagent d’ailleurs un certain nombre de points communs dans leur parcours, parmi lesquels le rôle crucial du milieu – défavorisé et sujet aux discriminations – dans lequel ils ont grandi, la mauvaise influence de proches voyant dans la violence et la délinquance un exemple à suivre, voire la seule issue face au peu de possibilités offertes par leur condition… Face à l’ensemble de ces traumatismes et à la lourdeur des peines à purger, la danse se pose évidemment, pour chacun d’eux, comme un soin thérapeutique. Plusieurs numéros mettent ainsi en scène des événements traumatisants, tels le quotidien – violent – des détenus, avec notamment des scènes de bagarre, rejouées et chorégraphiées…

Focalisé sur la notion de transcendance par l’art, Dancing in A-Yard est également imprégné d’une forte dimension spirituelle, aussi bien dans les témoignages des détenus (tous sont décidés à devenir de meilleures personnes et faire table rase de leur passé, quand bien même ils devront passer le restant de leurs jours en prison) que dans la façon dont le film souligne, par ses choix de montage et de mise en scène – parfois très oniriques afin de figurer une forme d’évasion de l’esprit – la sincérité de leur repentir et les vertus cathartiques de la danse…

N’opposant aucun jugement à ses protagonistes – jusqu’à donner le sentiment de les absoudre totalement de leurs fautes – le film suit ainsi son cours en distillant dans son atmosphère une propension au pardon profondément chrétienne, jusqu’à ne plus laisser chez le spectateur, et ce malgré le grand nombre de thématiques abordées, qu’un grand sentiment de paix intérieure et une volonté profonde de pardonner et offrir à chacun une deuxième chance, pourvu que son repentir soit sincère…

Dancing in A-Yard peut ainsi se résumer comme une étonnante parabole contemporaine, humaniste et porteuse d’espoir.

