Tout comme Anatomie d’une chute, justement récompensé à Cannes ce samedi, Le Procès Goldman, présenté à l’ouverture de la Quinzaine des réalisateurs, est, comme son titre l’indique, un film de procès. Les deux oeuvres ont en commun de se réapproprier avec brio ce genre ô combien codifié pour en faire le lieu d’une dialectique vertigineuse qui transcende l’histoire singulière de leurs héros, et la question de leur culpabilité ou de leur innocence. Tandis que Triet interroge la notion même de vérité et son processus de (re)construction, Kahn explore les lignes de faille de la France des années 70, tout en exaltant les puissances du verbe.

Le film condense en un seul moment les deux procès de Goldman, survenus en 1974 et 1975. À partir du livre de l‘accusé, Souvenirs obscurs d’un Juif polonais né en France, des minutes des procès, d’éléments découverts plus tard, Nathalie Herzberg et Cédric Kahn ont ciselé un scénario qui fait le choix de la théâtralité: unité de temps, unité de lieu, unité d’intrigue. Au centre: le destin d’un homme, sur lequel pèse une histoire bien plus ancienne. Et la parole.

Pierre Goldman est accusé de braquages à main armée, dont il ne nie pas être l’auteur, mais aussi du meurtre de deux pharmaciennes, dont il se dit innocent. Paru avant son procès, son livre lui a valu les faveurs de toute la gauche intellectuelle, qui se presse aux audiences ( on y voit Simone Signoret ou encore Régis Debray). Dans le prétoire, sa verve, l’intensité avec laquelle il se défend, associant son destin à celui de tous les opprimés, déchaînent les passions.

Alors même qu’il fait le choix d’une dramaturgie “à l’os” et sans fioriture aucune ( pas de flashback, pas de musique ), prenant le risque d’une trop aride cérébralité, le film sait instaurer un chaos dont on veut bien croire qu’il est le reflet des tumultueuses années 70. On est loin du trial movie à l’américaine, de sa succession bien huilée de moments de bravoure, de ses revirements à la faveur de preuves incontestables. Goldman est un insoumis: il intervient quand bon lui semble, avec une force de conviction ( “Je suis innocent parce que je suis innocent », clame-t-il) et un panache aussi séduisants qu’agaçants, laissant souvent son propre avocat, le jeune Georges Kiejman, désarmé. Véritable showman, il emporte le public avec lui et sème le désordre. C’est à qui, du public ou des jurés eux-mêmes, y ira de son invective ou de ses questions pour dynamiter la belle ordonnance de la machine judiciaire. De tout cela ressort une vitalité, favorisée aussi par la méthode choisie pour le tournage:

“Les figurants dans la salle ne connaissaient pas le scénario, et on a tourné dans l’ordre chronologique du procès.

(…)

Le dispositif du tournage était le suivant : salle pleine, tournage très court, réactions du public en direct, trois caméras en permanence. On était entre un tournage classique et une captation. Je n’ai jamais mis en scène les réactions du public. J’ai juste donné à chaque groupe une indication de départ : vous, vous êtes les gauchistes fans de Goldman, vous, vous êtes les potes antillais, vous, vous êtes les victimes accablées, vous, vous êtes côté flics… et c’est tout. Je n’ai rien dit de plus, chacun suivait les débats et réagissait en fonction du groupe auquel il appartenait. J’entendais à l’oreille et à l’intensité les réactions, si les comédiens étaient bons ou pas. Du vrai direct !

Le décor a été entièrement fabriqué sur un terrain de tennis. C’était éclairé en haut par une verrière, en lumière naturelle. On faisait beaucoup de prises pour pouvoir filmer tout le monde, chaque séquence a été tournée en moyenne entre vingt et trente fois ! A chaque prise, on replaçait les caméras pour filmer ce qu’on n’avait pas encore filmé. Moi, je regardais mes trois écrans et je dirigeais chaque cadreur en live avec un dispositif d’oreillette. J’étais un peu dans la position d’un réalisateur de direct sportif!”