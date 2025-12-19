Deuxième et dernier long-métrage du multi-casquettes Philippe Setbon – scénariste pour Godard, Pinheiro ou Santoni mais aussi photographe, auteur, dessinateur et bien sûr cinéaste – après le polar Cross (1987) avec Michel Sardou, Mister Frost, co-production franco-britannique de 1990 mettant en vedette Jeff Goldblum, est disponible pour la première fois en blu-ray et blu-ray 4K.

Arrêté pour avoir massacré 24 personnes avec le plus grand sadisme, Mister Frost, psychopathe sans existence légale – nul ne connait son vrai nom ni ses origines – mais doté d’un charisme exceptionnel, se mure dans le silence et passe d’asile en asile. Deux ans après son incarcération et à la suite d’un énième transfert, il décide de n’adresser la parole qu’au docteur Sarah Day, chargée de l’examiner, et lui confie être le Diable, venu la corrompre en la poussant à le tuer.

S’inscrivant d’emblée dans le genre thriller et abordant une variété de thèmes parmi lesquels le rapport entre raison et démence – le duo Jeff Goldblum/Kathy Baker, alias Mister Frost/Sarah Day rappellera rétrospectivement à cet égard la rencontre d’Hannibal Lecter et Clarice Starling ou celle du Joker avec Harley Quinn – le duel science/religion, le surnaturel et, d’une manière générale, le combat du Bien contre le Mal (incarné très concrètement via les différents personnages gravitant autour de Sarah) le film – dont on notera qu’il ne laisse guère planer de doute quant à la nature diabolique de Mister Frost – brille par son atmosphère.

Alternant entre des éclairages froids et sans ombre pour les scènes de clinique et des séquences faites, au contraire, de forts contrastes dès que le surnaturel semble l’emporter, Philippe Setbon parvient ainsi à distiller une ambiance des plus oppressantes, renforcée par plusieurs scènes de rêve et surtout par quelques très belles trouvailles visuelles. Point fort non négligeable du long-métrage, la photographie, signée Dominique Brenguier (ayant également collaboré depuis avec Kechiche ou Bohringer) s’illustre en effet par l’efficacité de ses cadrages, la beauté de ses mouvements de caméra mais aussi par son exécution des nombreux motifs visuels – expressionnistes et symboliques – requis par la narration, le plus marquant de tous étant l’apparition récurrente d’une croix lumineuse de très mauvais augure…

Élégant et dynamique, l’ensemble est enfin servi par sa distribution, comprenant un Alan Bates parfait en ex-policier aux airs de vieux sage, une Kathy Baker superbe en psychiatre perdant pied, la présence savoureuse de Jean-Pierre Cassel et Roland Giraud et bien sûr l’inénarrable Jeff Goldblum campant, une fois encore et pour le plus grand plaisir du spectateur, un personnage passant en un battement de cil du charme le plus pur à la folie la plus totale.

Proposition de cinéma de genre ambitieuse et remarquable, Mister Frost bénéficie enfin, avec cette nouvelle édition (la première depuis sa sortie VHS) d’un support permettant de (re)découvrir ses qualités dans des conditions de son et d’image optimales. Il était temps !

Disponible en blu-ray et blu-ray 4K chez Le Chat Qui Fume

BONUS:

-Profession scénariste avec Philippe Setbon (25 min)

-Mister Devil avec Philippe Setbon (53 min)

-Anton Muze, court-métrage de Philippe Setbon (16 min 30)

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).