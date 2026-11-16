Dans sa demeure de R’lyeh la morte Cthulhu rêve et attend

Une île, la mer, une religion antédiluvienne et l’empire d’une hallucination constante. Avec sa narration poétique et son imaginaire suintant, Dark Waters traduit à la perfection l’indicible et l’innommable lovecraftiens.

Puis je vis la lueur tremblotante d’une lumière pâle, et j’entendis le clapotis insidieux d’eaux ténébreuses (…) J’eusse souhaité n’avoir jamais été invité par mes ancêtres à ce rite primitif. Comme les marches et le passage s’élargissaient, j’entendis un autre son, comme une flûte faible et plaintive, et soudain s’étendit devant moi le spectacle d’un monde souterrain – un rivage vaste et fangeux, couvert de champignons, éclairé par une colonne qui vomissait des flammes verdâtres et malsaines, baigné par un large fleuve huileux issu des abysses terrifiants et insoupçonnés pour se joindre aux golfes les plus noirs de l’océan immémorial. Oppressé et haletant (…) je vis que les formes enveloppées de capes formaient un demi-cercle autour de la colonne flamboyante.

Rarement l’univers d’un film aura aussi bien épousé celui d’un écrivain. Si Dark Waters constitue l’une des plus remarquables transpositions de Lovecraft à l’écran, c’est sans doute parce qu’en n’adaptant aucune de ses nouvelles, le film en retranscrit parfaitement le climat : il restitue davantage une sensation qu’il ne suit une intrigue, nous aspirant dans un autre monde de divinités immémoriales et occultes, de soleils brûlants ou de cultes souterrains qui nous coupent radicalement du réel. Si le « poème fantastique » était un genre cinématographique à part entière, au même titre que le « poème symphonique » en musique, Dark Waters y tiendrait une place privilégiée. Ce jeune cinéaste italien installé au Royaume-Uni a tourné Dark Waters en Ukraine. Ce creuset de trois cultures engendre un curieux syncrétisme. Le carrefour d’influences qui préside à Dark Waters n’en fait nullement une entreprise de mimétisme, mais l’inscrit au sein d’une histoire du cinéma et d’un éclectisme qui, refusant d’ériger des barrières entre les genres, lui donne un statut tout à fait particulier. Certes, Mariano Baino ne fait pas fi du passé, mais le relit et le relie, le réemploie à des fins novatrices. Dark Waters ne peut renier ce qu’il emprunte au cinéma de genre italien : les meurtres graphiques mêlant le sang à l’eau évoquent Suspiria, l’atmosphère tout à la fois sacrée et blasphématoire nous rapproche de La Chiesa de Soavi, sans compter ce que la poésie vénéneuse puise dans l’univers de Mario Bava. Plus étonnantes paraissent les réminiscences de Dreyer, avec ses silhouettes noires qui se découpent sur le ciel (Vampyr), ou de Tarkovski, avec ses étendues de fin du monde (Stalker).

Pour apprécier Dark Waters, il faudra renoncer au fil d’une histoire et se laisser porter, accepter de déambuler dans ces paysages oniriques, ces grottes enfouies où sourd l’humidité et jaillissent les cris. A l’instar de Lovecraft, la perception brouillée engendre la synesthésie, l’éveil des sens et l’incertitude, la fuite du monde et du réel : tout semble flouté et entraîne le spectateur/lecteur dans un vertige qui le contraint individuellement à l’élaboration d’une construction mentale à laquelle il puisse se raccrocher. Dans Lovecraft comme dans Baino, l’écriture poétique ménage suffisamment de zones d’ombre pour que chacun vienne les peupler à son insu, afin d’en proposer sa propre interprétation. Les monstres lovecraftiens sont ce que chacun en fera et n’ont jamais le même visage pour tous.

Ce que je vis – ou crus voir – c’était l’inquiétante impression d’un mouvement sinueux, loin vers le Sud, qui me donna à penser qu’une immense troupe pouvait se déverser hors de la cité sur la route d’Ipswich. La distance était grande et je ne distinguais aucun détail ; mais cette colonne mouvante me fit horreur. Elle serpentait trop et brillait d’un éclat trop vif sous les rayons de la lune qui maintenant déclinait à l’ouest. On devinait un bruit, aussi, bien que bestial et un mugissement pire que le grognement des hordes que j’avais surprises récemment.

L’indistinct devient fantasme. « Le narrateur « devine », « croit voir », ne peut « à peine lire ou formuler consciemment » et la perception « s’efface », dressant un catalogue d’impressions d’autant plus angoissées qu’elles ne reposent sur aucun événement, aucune notion factuelle. Qu’on se souvienne de Max Von Sydow dans L’Heure du loup, assailli sur une île isolée par les créatures de son imagination, les personnages que son inspiration d’écrivain a couchés sur le papier. Dans cette descente aux enfers métaphysique, Bergman montrait comment l’imagination matérialise le fantasme pour verser dans le cauchemar. Un enfant cannibale sorti de nulle part sautait sur le héros pour le mordre, avant que ce dernier ne lui fracasse la tête sur les rochers… Chez Baino comme chez Bergman, la peur omniprésente grandit d’autant plus que l’incapacité à la comprendre l’amplifie.

Explorer les contrées de l’imaginaire libère Baino des règles de la raison. À la manière d’un visiteur qui, prisonnier de son regard, aurait pénétré au-delà du cadre du tableau dans le Jugement dernier de Bosch, déambulant entre les personnages, longeant les murs au hasard, ouvrant les portes, cherchant ce qui se cache derrière, Dark Waters procure une sensation de perte des repères et d’errance dans un labyrinthe : des hurlements pour écouter, des suintements pour toucher, des odeurs marécageuses pour sentir. Avec son église engloutie sous les eaux, ses processions nocturnes, la fascination et le malaise constants laissent l’impression de pénétrer dans les rêves d’un autre. Cet art de la déstabilisation (où sommes-nous ? que regarde-t-on ?), quasiment sans dialogue, où les sensations priment sur l’explication, renvoie à une esthétique primale, pulsionnelle, à une réception primitive de l’art, telle qu’Antonin Artaud la définit dans Le Théâtre et son double : plus directe, elle fait intervenir l’inconscient davantage que la raison ou la réflexion et prend le risque, soit d’entraîner l’adhésion instinctive du spectateur, soit, au contraire, de le laisser totalement en dehors et de l’ennuyer s’il n’y est pas réceptif. Il faut un tant soit peu se soumettre à l’hypnose de l’œuvre pour l’apprécier, se laisser porter par elle quand elle s’affranchit de toute règle et agence les scènes comme on tisse les fils d’un cauchemar. Presque musicale, sa structure opère par mouvements, par vagues. On l’appréhende comme le Requiem de Ligeti ou le Utrenja de Penderecki, en se laissant gagner progressivement par les marées d’angoisse.

Puis soudain, toute idée de temps s’effaça devant une image fulgurante d’une extrême intensité et d’une horreur inexplicable, qui me saisit avant même que j’aie pu l’identifier. La porte du sous-sol était ouverte sur un rectangle de ténèbres. Et au moment où je la regardais, quelque chose passa ou sembla passer sur ce fond obscur, gravant dans mon esprit une impression de cauchemar d’autant plus affolante que l’analyse n’y pouvait déceler le moindre caractère cauchemardesque.

La curieuse interaction de la littérature et du cinéma fait qu’en relisant Lovecraft, les images de Baino refluent intérieurement, comme cette vision d’une créature mi-humaine, mi-aquatique, à la fois protectrice et terrifiante, dévorant un poisson en pleine tempête, devant les yeux écarquillés de l’héroïne.

Je m’aperçus que les eaux éclairées par la lune entre le récif et le rivage étaient loin d’être vides. Elles fourmillaient d’une horde grouillante de formes qui y nageaient en direction de la ville ; même à cette distance et en un seul regard j’avais compris que les têtes qui dansaient sur l’eau et les bras qui battaient dans l’air étaient étrangers et anormaux au point qu’on pouvait à peine le dire ou le formuler consciemment.

C’est un imaginaire « élémentaire » et cosmique qu’établissent les deux auteurs dans lequel l’eau, le soleil, la lune régissent jusqu’au monde inanimé qui se meut et prend vie… et quelle vie ! L’observateur devient l’intrus, celui qui regarde et découvre cette contrée interdite de vertige métaphysique dans laquelle l’être se dissout au même rythme que les convictions.

Baino délaisse la narration linéaire et ne s’embarrasse pas de progression dramatique, réduisant l’avancée à une déambulation au sein d’un nouveau monde : dans cette conception lovecraftienne de l’intrigue, les héros pénètrent dans un lieu inconnu et se retrouvent plongés dans un maelström de visions plus que de véritables événements, un abîme d’où ils ne peuvent plus sortir. La résolution du mystère importe moins que la promenade dans de nouveaux paysages ; il s’agit avant tout de retranscrire, par une poésie noire, la sensation d’être seul au monde face à l’inconnu, une solitude qui figure le gouffre intérieur, le vertige de son moi. Lovecraft appartient à cette veine du fantastique existentiel ou pathologique qui recrée les cauchemars vécus, les hallucinations fiévreuses ou les voyages par la drogue, et dans laquelle le monstre figure bien souvent la peur des profondeurs du moi. L’imaginaire traduit l’angoisse humaine. La terreur individuelle se matérialise autant dans des paysages infinis que dans la viscosité des créatures ou l’odeur de putréfaction de poissons morts dans un village perdu.

Nous ne rencontrâmes personne sur la route, mais bientôt nous passâmes devant des fermes désertes plus ou moins en ruines. Puis je remarquais quelques maisons habitées aux fenêtres brisées bourrées de chiffons, aux cours jonchées de coquillages et de poissons morts. Une ou deux fois je vis des individus à l’air apathique travailler dans des jardins ingrats, ou chercher des clams sur la plage qui empestait le poisson et des enfants sales au visage simiesque qui jouaient devant les seuils envahis de mauvaise herbe.

Dark Waters regorge de scènes visionnaires : l’eau ruisselle le long des murs, le long d’un Christ, unique vestige d’une religion abandonnée, vaincue par celle d’une divinité immémoriale qui a pris sa revanche ; les petites filles sourient innocemment de leurs bouches ensanglantées ; les humains avancent à tâtons, rendus aveugles pour avoir regardé le Mal ; en des fresques rougeoyantes, les peintres « voyants » représentent sur les murs les événements abominables avant même qu’ils ne se produisent. Cette atmosphère de fin du monde, ce vertige de l’incapacité à appréhender avec les yeux de la raison le spectacle d’une terre où s’accumulent la pourriture, les décombres et les holocaustes, ainsi que cette beauté même du déchet et du vestige, ramènent directement à Stalker de Tarkovski, avec cette vision de notre monde à son terme : un monde où le temps s’arrête, revenu au point zéro, et où le règne de notre espèce, malgré d’illusoires sursauts, ne peut plus être évoqué qu’en termes d’histoire ancienne. Mais cette histoire révolue aura-t-elle un sens sans quiconque pour l’écouter, la raconter ? Tarkovski comme Baino pressentent ces temps ultimes des derniers hommes. Cette vision est génératrice d’un fantastique mystique, celui de la quête désespérée et de la prophétie. Bien que cette croyance païenne parallèle revête, au regard des monothéismes, une dimension sacrilège et antéchristique, avec ses bonnes sœurs crucifiées et ses nonnes meurtrières, on aboutit à un monde débarrassé de toute dimension chrétienne, dans lequel l’objet chrétien (croix, habit, etc.) est détourné pour célébrer le rite maléfique. Cette inversion symbolique se mue en victoire satanique. Plus encore qu’iconoclaste, Baino exploite toute la dimension funèbre et fantasmagorique du décorum religieux.

L’absence de narration, loin d’être le signe d’une indigence, est le moyen audacieux de s’acheminer vers une perte des repères spatio-temporels usuels de notre entendement. D’ailleurs, dès que le scénario essaie d’expliquer et de retrouver sa linéarité pour conclure, le charme est rompu. Toute la magie de Dark Waters consistait justement à nous plonger dans un monde de l’interrogation constante. Par conséquent, l’explication finale tranche avec l’ensemble et frustre plus qu’elle ne convainc. Quand nous accompagnons pas à pas l’errance de l’héroïne et la découverte de son destin, nous acceptons que tout cela ne soit qu’une chimère et décidons néanmoins de la suivre. C’est un monde des sens et de leur réseau de correspondances où l’ouïe, la vue et l’odorat s’entremêlent : la putrescence que suggèrent les murs de pierre, l’humidité d’un lieu que révèle le bruit de l’eau. Cette tentative d’écriture automatique par les moyens du cinéma – le son et l’image – est une expérience périlleuse si l’on veut rester accessible et éviter l’hermétisme. Et pourtant, les horribles rêves que nous offrent Baino parviennent à faire jaillir avec lyrisme la peur de l’inconnu (de sons, de flammes, de cris, de lumières), par le plaisir de se laisser perdre, de s’enfoncer de plus en plus profondément, de s’y noyer.Pour distiller la peur, le dispositif qui recourt à un processus d’ellipse, de non-dit et de dissimulation se prolonge dans une bande-son extrêmement travaillée qui obéit aux principes évoqués par Michel Chion concernant l’acousmatique. Dark Waters utilise en effet les acousmates, que Chion définit comme un « cas de fantôme sensoriel constitué par un son à source invisible qui, soit émane d’une cause située dans le champ, mais est dissimulée d’une façon ou d’une autre, soit émane d’une source hors-champ, mais existe dans le champ comme personnage invisible », procédé qui lie l’entendu et le non-montré pour brouiller les repères. « Le cinéma de terreur récent a beaucoup utilisé les acousmates en “hors-champ réel”, qu’on entend voyager dans l’espace de la salle (…) Certains sons symboliques, traces invisibles de la présence ou de l’activité d’un être, marquent certains films. » Là encore, c’est une démarche très lovecraftienne que cette exploration de la peur qui découle non pas de la découverte du mystère, mais justement de l’irrésolu.

Ces « eaux sombres » du titre font fidèlement écho à cette plongée en apnée dans les ténèbres des images et seule la lumière rallumée permet de refaire surface, de reprendre conscience, de toucher à nouveau la réalité après l’avoir totalement abandonnée Ce savant mélange d’influences gothiques, latines et baroques d’Europe centrale fonctionne comme le bouillonnement d’un chaudron de sorcières. Une chose est sûre : grâce à Mariano Baino, nous avons éprouvé l’indicible.

N’est pas mort ce qui à jamais dort

Et au long des siècles peut mourir même la mort

Même si l’histoire du marché vidéo nous a montré qu’il était toujours possible d’aller encore plus loin, il est difficile de ne pas parler d’édition définitive à propos de ce Dark Waters édité par Severin. Le coffret réunit à la fois l’UHD 4K du director’s cut de 1994 (accompagné du commentaire audio du réalisateur) et le director’s cut de 2006, légèrement plus court. Entre introductions et nombreuses featurettes, Mariano Baino a largement le temps de s’exprimer dans les suppléments, évoquant aussi bien son rapport intime à la peur que son amour pour Lovecraft. Il se montre notamment passionnant lorsqu’il revient sur ses origines napolitaines et sur cette confrontation permanente, propre à cette région d’Italie, entre catholicisme et paganisme, comme si l’un ne pouvait exister sans l’autre. Il évoque également ses terreurs d’enfance : sa peur de Jésus, les séances de spiritisme familiales ou encore les ronflements d’un oncle qu’il identifia, épouvanté, à la présence d’un fantôme. Toujours aussi drôle, profond et passionnant, à l’image de ses œuvres. Andy M. Bark, coscénariste, coproducteur et ami du réalisateur, revient sur les origines de Dark Waters au cours d’une conversation en visioconférence avec Mariano. Un beau et émouvant regard dans le rétroviseur. Cette édition reprend également la plupart des suppléments déjà présents sur la première édition collector publiée à l’époque par NoShame. On apprécie aussi le petit bêtisier muet de Dark Waters, où toute l’équipe, malgré un tournage aussi éprouvant que difficile, frappe par ses expressions juvéniles et sa bonne humeur communicative, qu’il s’agisse des acteurs ou des techniciens.

Nous sommes également ravis de retrouver les courts métrages de Mariano Baino : le cauchemar d’asthmatique qu’est Dream Car ; Caruncula, première incursion, déjà fascinante, dans un imaginaire lovecraftien où affleure la folie du chaos ; ainsi que l’envoûtant et anxiogène conte macabre Never Ever After, réalisé en 2004, aux couleurs très argentesques, traversé par une forme de body horror évoquant la disparition même du corps. Et de constater que son amour du cinéma a toujours rimé avec un artisanat libre et intransigeant : c’est flagrant avec Astrid’s Saints. Son rapport à un art intransigeant reste le même. Enfin, un quatrième disque propose le documentaire français Le Monde de Lovecraft (2024), réalisé par Marc Charley. Cette excellente initiation à l’univers du maître étudie à la fois l’homme et son œuvre, sans en éluder les aspects les plus problématiques, notamment ses élans xénophobes. Ses deux parties constituent un remarquable travail de vulgarisation, jamais intimidant pour le néophyte, tout en cherchant à pousser l’analyse plus loin grâce aux interventions de chercheurs tels que S. T. Joshi, Gilles Menegaldo, Lauric Guillaud, Denis Mellier, Éric Lysøe, Jean-Michel Durafour ou Michel Meurger. Le documentaire donne également la parole à des éditeurs comme Christophe Thill, au traducteur David Camus, à Jean-Pierre Dionnet, créateur de Métal Hurlant, à Francis Saint-Martin, ainsi qu’à plusieurs illustrateurs ayant tenté de retranscrire l’indicible sur le papier, parmi lesquels Philippe Druillet, François Baranger, Jean-Michel Nicollet, Nicolas Fructus ou Alex Nikolavitch. On apprécie également les séquences tournées dans les lieux où vécut Lovecraft, à la recherche de ses possibles sources d’inspiration. Si Le Monde de Lovecraft s’essaie parfois, un peu maladroitement, à des incursions fictionnelles, notamment à travers la figure d’un enquêteur évoquant le film noir, l’ensemble demeure extrêmement plaisant et donne surtout une envie irrésistible de replonger dans les vertiges d’une œuvre aussi fascinante qu’inépuisable.

Récapitulatif suppléments :

Bonus : Disque 1 – UHD 4K (Director’s Cut de 1994 + suppléments) Introduction par Mariano Baino, scénariste et réalisateur.

Bande-annonce. Disque 2 – Blu-ray (Director’s Cut de 1994 + suppléments) Introduction par Mariano Baino, scénariste et réalisateur.

DE MIRANDIS IN UMBRA : Folk horror, merveilles napolitaines et DARK WATERS de Mariano Baino

Fear The Old Gods – Un voyage personnel à la recherche de Lovecraft parmi les saints ensanglantés d’Italie.

A Tale of Two Cuts – L’histoire de deux montages.

AB INITIO : Aux origines de DARK WATERS – Conversation avec Andy M. Bark, coscénariste et coproducteur associé.

Bande-annonce. Disque 3 – Blu-ray (Director’s Cut de 2006 + suppléments) Commentaire audio de Mariano Baino, scénariste et réalisateur.

Lovecraft Made Me Do It – Featurette.

Let There Be Water – Featurette.

Controlling the Uncontrollable – Featurette.

Deep Into The Dark Waters – Featurette.

Bêtisier muet, accompagné d’un commentaire de Mariano Baino et de Michele De Angelis, de NoShame Films. Courts métrages de Mariano Baino DREAM CAR (1989), avec commentaire audio optionnel de Mariano Baino.

CARUNCULA (1990), avec commentaire audio optionnel de Mariano Baino.

NEVER EVER AFTER (2004), avec commentaire audio optionnel de Mariano Baino. Documentaire sur le tournage de NEVER EVER AFTER. Disque 4 – Blu-ray : THE WORLD OF LOVECRAFT THE WORLD OF LOVECRAFT : Partie 1

THE WORLD OF LOVECRAFT : Partie 2

Les coulisses de THE WORLD OF LOVECRAFT.

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