Simon Lec’hvien – « François de Roubaix : Un caméléon sous la mer »

En 1999, quelques notes de violon samplées sur le titre All N My Grill de Missy Elliott marquent durablement les amateurs de hip-hop. L’année suivante, une mélodie semblable rythme Bow Wow (That’s My Name), premier single de Lil Bow Wow (jeune rappeur de 13 ans, protégé de Snoop Dogg), et Supreme, tube de la pop star britannique Robbie Williams. Une boucle entêtante issue de la bande originale d’un film français, Dernier domicile connu de José Giovanni, et qui fut pour beaucoup de millenials le premier contact avec la musique d’un artiste méconnu nommé François de Roubaix. L’homme fut pourtant, dix ans durant, le compositeur le plus inventif du cinéma hexagonal avec des compositions pour des longs-métrages tels que Le Samouraï, L’Homme orchestre ou Le Vieux fusil. Tragiquement disparu lors d’un accident de plongée, il laisse derrière lui une œuvre majeure, iconoclaste et en avance sur son temps. C’est à cet artiste à part que Simon Lec’hvien a décidé de consacrer un ouvrage paru dans la collection En Bande originale chez The Jokers en partenariat avec le magazine Gonzaï : François De Roubaix, un caméléon sous la mer. À l’occasion du dernier Festival Lumière, l’auteur était de passage à Lyon pour présenter Dernier domicile connu au Pathé Bellecour et dédicacer son livre. Il a, à cette occasion, accordé une interview à Culturopoing à retrouver après cette chronique.

En près de 250 pages agrémentées de nombreux témoignages de certains de ses proches et d’admirateurs (musiciens ou journalistes), Lec’hvien choisit un axe clair. Son but n’est pas d’analyser l’œuvre de François de Roubaix à proprement parler, de disséquer ce qui faisait son style, ses particularités artistiques, mais de brosser le portrait d’un homme, un hippie baroudeur qui injectait dans sa musique sa fougue et sa curiosité. Une existence un peu canaille, à l’image de ce désopilant passage de tentative de « prise d’otage » de bandes sonores ou la brouille avec Alain Delon suite à une partie de ping-pong. Une soif d’exploration qui poussa celui qui « fuyait l’intellectualisme snob » à se passionner pour l’aviation et, évidemment, la plongée sous-marine. Ce hobby, qui lui fit envisager de publier un recueil de photos de ses expéditions (dont certaines se retrouvent dans le livre), lui coûta malheureusement la vie. L’auteur revient avec force détails sur la nuit fatidique de sa disparition. Écrit comme un véritable récit d’aventure façon Jules Verne ou Arthur Conan Doyle (genre que l’ouvrage aborde à plusieurs reprises), ce chapitre tragique imagine l’incident tout en s’appuyant sur les récits de témoins. Un événement entouré de mystères annonciateurs, à l’image du fil d’Ariane sans lequel François de Roubaix a plongé, ici mis en parallèle avec le lien unissant chenilles processionnaires de Thometopoea, court-métrage de Robert Enrico pour lequel il composa la bande-originale. Symboliquement, c’est aussi cette témérité qui guida sa vie, cette volonté de se jeter à corps perdu, sans sécurité. Plus étonnant, et presque d’une poésie morbide, Lec’hvien aborde la prophétie tristement autoréalisatrice du compositeur qui pensait mourir en mer avant ses quarante ans. Une obsession, sans doute due au décès de son meilleur ami dans les mêmes conditions, qui trouve des échos étranges aussi bien dans Les Aventuriers que dans le premier film qu’il réalisa, Le Gobbo. Se dégage une angoisse existentielle qui le poussa à une frénésie de composition, et surtout à une multiplicité d’expériences.

Par une écriture qui ose le langage familier afin de nous rapprocher de son « héros », Simon Lec’hvien brosse le portrait d’un véritable bricoleur polyvalent. Une soif lui venant probablement d’une famille haute en couleurs (un père producteur et réalisateur, une mère dessinatrice qui côtoya Emile Cohl et Georges Méliès). Deux parents dont les ombres planent discrètement sur le récit, telles des figures tutélaires pour François. Très illustré, le livre propose d’ailleurs des reproductions de ses dessins, croquis et notes manuscrites pour préparer ses bandes originales, faisant de lui un artiste complet poursuivant l’œuvre familiale. Autodidacte, ignorant le solfège, le musicien fut en outre un précurseur du sampling, à travers l’utilisation du magnétophone et de divers objets au sein de compositions qui reflétaient son rejet des grandes orchestrations alors en vogue. À de nombreuses reprises, l’auteur le met habilement en parallèle avec Ennio Morricone. Bien qu’éloigné du lyrisme du maestro italien, difficile de ne pas penser à ce dernier à l’écoute du score composé pour Les Grandes gueules. Un parallèle d’autant plus parlant lorsque Lec’hvien révèle que la bande originale était diffusée sur le plateau durant le tournage, reprenant la méthode utilisée par Sergio Leone sur ses westerns. Plus encore, de Roubaix qui se définissait lui-même comme un artisan, s’essaya à tous les genres cinématographiques (y compris l’érotisme sous le pseudonyme de Cisco El Rubio), mais aussi aux séries télés (le générique de Chapi Chapo, ses voix pitchées et sa mélodie mélancolique) ou aux publicités, faisait chanter des stars de la variété ou des acteurs et actrices (Bardot, De Funès). Un boulimique en somme dont le livre foisonnant parvient à retranscrire la vitalité, la pluralité, mais aussi, l’héritage.

En donnant la parole à des artistes, journalistes, cinéastes (Michel Gondry signe une touchante préface) qui se revendiquent de l’influence de François de Roubaix, l’ouvrage ancre le musicien dans une contemporanéité totale. Influence revendiquée pour des artistes nationaux comme Rob, Sébastien Tellier ou Air, son statut a fini par dépasser les frontières françaises. Pourtant, ayant uniquement composé pour des productions hexagonales, il se dégage une douce ironie dans le fait que sa redécouverte se soit faite de l’autre côté de l’Atlantique, notamment via le hip-hop américain qui piocha allègrement dans sa discographie. De Kid Cudi à Ol’ Dirty Bastard en passant par Lil Wayne (dont le titre President Carter sample la B.O. des Lèvres rouges), nombreux sont ceux qui ont perpétué son héritage, réparant l’injustice de son relatif oubli dans nos contrées durant des années. Loin de la simple hagiographie, François de Roubaix : Un caméléon sous la mer creuse avec passion et érudition les influences (Bernard Herrmann comme modèle absolu) autant que la postérité d’un artiste et, encore plus, d’un homme, dont la vie semble tirée d’un roman. Des mystères et légendes propagés par certains de ses proches, à l’anecdote cocasse de la faute d’orthographe sur sa pierre tombale, le musicien auquel le livre ne pouvait pas rendre un plus bel hommage, demeura iconoclaste jusqu’à la fin… et même au-delà.

Disponible chez The Jokers

Prix : 30€

242 pages

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Était-il important pour vous de suivre les aventures personnelles de François de Roubaix plutôt que de vous consacrer à une analyse approfondie de son œuvre ?

Simon Lec’hvien : Oui, complètement. L’idée c’était justement de ne pas faire un catalogue de sa musique mais de remettre un peu d’humanité dans tout ça. De Roubaix était quelqu’un de très solaire, mais qui avait aussi naturellement ses fêlures, donc on s’attache à lui en tant que personnage. Parfois, si les gens n’ont pas aimé un film, ils peuvent ne pas aimer sa musique. Donc, si on veut raccorder de l’émotionnel, il fallait évidemment ramener au cinéma, mais pas seulement. L’important était de revenir à l’humain, de faire du livre un véritable portrait.

Et aussi d’avoir une dimension de récit d’aventure par moments, comme le passage avec le buggy.

S.L. : Oui, ce n’était pas quelqu’un de véritablement rangé, mais il vivait dans un confort qui était relativement important pour lui. Typiquement le buggy est un exemple assez particulier parce que c’est quasiment la seule folie qu’il s’est permis quand il a commencé à bien gagner sa vie. Une petite facétie qui n’était pas une excentricité non plus, c’était un véhicule qui, à l’origine, était utilisé par les surfeurs. Ça montre cet aspect aventurier, avec la mer comme décor, au-delà de la plongée qui était évidemment sa passion. On se projette toujours en se demandant ce que ça aurait pu donner par la suite. Est-ce qu’il aurait pu se lancer dans les courses automobiles ? C’est quelque chose que je questionne dans le bouquin. Puis je voulais aussi casser ce côté trop centré sur le cinéma pour apporter des péripéties qui me semblaient importantes. Il y a la discussion avec Boisset dans sa cuisine, qui n’est pas forcément un moment de création mais qui montre à quel point il aimait les gens qui l’entouraient.

L’anecdote de la dispute avec Alain Delon sur la partie ping-pong qui s’apparente à une scène d’altercation « entre bonhommes », suit cette même logique.

S.L. : Oui, c’est ça. En plus François De Roubaix n’était pas quelqu’un de revanchard ou de rentre-dedans. Il cherchait à éviter le conflit. Par exemple, avec Delon, il n’a jamais osé retourner à l’affront. Sa fille disait que ça l’avait attristé, mais qu’il préférait en rester là.

De Roubaix a toujours travaillé pour des productions françaises, il ne s’est jamais exporté, mais paradoxalement sa redécouverte se fait à l’étranger, notamment via des samples. Comment expliquez-vous cet engouement ?

S.L. : En fait, il le dit lui-même assez clairement, il ne voulait pas sacrifier son mode de vie. La question que je me suis posée c’est pourquoi il ne s’est pas exporté, comme Maurice Jarre ou Michel Colombier par exemple. Il aurait eu raison de le faire, mais en fait c’est lui qui a décidé d’y renoncer malgré les possibles sollicitations. Il a dit non, je veux rester, je veux pouvoir aller plonger, aller en Corse. C’était quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur. C’est d’autant plus touchant parce qu’il aurait pu céder à mille sirènes et finir au générique de je ne sais quel film de SF. On ne sait pas ce que ça aurait pu donner. C’est aussi pour ça que c’était essentiel de raconter son rapport à la mer. On pourrait se dire que c’est anecdotique alors que pas du tout. Il y a toujours un moment où l’on y revient, que ce soit dans sa jeunesse, dans ses explorations, lors de la perte de son meilleur ami lors d’une plongée… D’où également l’idée de la couverture qui a été un sujet de discussion. La famille de Roubaix fait partie intégrante du processus. Même s’ils ne se sont jamais mêlés du texte, on voulait que tout soit fait en accord avec eux. Ils se sont questionnés sur l’idée de la photo sous la mer. C’est normal. Pour eux c’est avant tout là qu’il est décédé. Oui mais on ne pouvait pas décorréler François de ça. Je reste persuadé qu’il s’inspirait de sons entendus lors de ses excursions pour tenter de les reproduire. Il avait grandi dans un environnement où son père avait une pièce remplie d’aquariums, ça façonne un imaginaire.

Dans le livre, vous rapprochez souvent François de Roubaix d’Ennio Morricone, pour le côté expérimental et pour la manière de travailler. Vous voyez, si ce n’est une filiation, du moins un parallèle entre les deux compositeurs ?

S.L. : Quoi qu’il arrive, ils étaient rapprochés en permanence. Par leur côté expérimentateurs et leur manière d’aborder la musique. Est-ce que ce n’était pas simplement l’époque qui voulait ça ? Malgré sa fantaisie, Morricone n’a jamais été aussi fou que François. Il restait très intellectuel là où pour de Roubaix, la musique était avant tout sensitive. Je ne dis pas que Morricone ne composait pas avec son cœur, mais il y ajoutait beaucoup de cérébralité. Il y avait certes des similitudes, mais avec le temps, je pense qu’il aurait trouvé sa propre trajectoire. Il s’autorisait tellement de choses. Si vous prenez la bande originale des Onix, il y a des choses folles. Ce n’est pas musicalement intéressant à écouter dans le sens où on ne se dit pas « tiens je vais mettre ça dans le métro en allant au boulot ! » (Rires) Mais c’est incroyablement riche. Il gardait cette part d’enfant, pas candide mais joviale et solaire.

Contrairement à Ennio Morricone, la carrière de François de Roubaix est assez courte dans le temps puisque tout se passe en quelques années.

S.L. : Oui, dix ans de doutes, de remise en question. Ce qui est étonnant avec lui, c’est qu’il ne s’arrêtait jamais. Il y avait des ratés ? Ce n’est pas grave. Ça ne marche pas avec Enrico, il y a une brouille avec Delon, il ne bosse plus avec Giovanni mais ils restent quand même copains, Cousteau jette son travail à la poubelle… Peu importe. Il a toujours rebondi, il s’est toujours nourri de quelque chose. Le synthétiseur VCS3 qu’il teste en 1971, c’est vraiment un truc de bidouilleur. Il avait un côté geek avant l’heure avec cette fiche qui rentre dans une autre pour créer une oscillation. S’il n’était pas mort, quelles auraient été les nouvelles expérimentations ?

Ce n’est finalement pas anodin si le rap s’est saisi de sa musique, par moment on n’est déjà pas loin de l’art du sampling.

S.L. : Oui, exactement. En écoutant le score des Lèvres rouges, j’ai réalisé qu’il y avait une track composée de trois morceaux différents. On a à peine le temps de se rendre compte qu’une partie est géniale qu’on est déjà partis sur autre chose ! C’est Christophe Conte dans une conférence au Forum des Images dont je me suis servi pour l’écriture du livre, qui disait que la musique est tellement forte qu’elle est déjà presque offerte à la réinterprétation. Chez de Roubaix il y a toujours un thème installé qui se répète mais jamais d’une manière similaire, il rajoute toujours un élément. C’est une manière de construire la musique qui s’est développée à ce moment-là. Il n’était pas le seul à le faire, mais il faisait partie des précurseurs. À la même période, il y avait Philippe Sarde, que j’adore, mais qui était plus dans la grande tradition, qui suivait les consignes du réalisateur. Il n’avait pas cette étincelle qu’avait de Roubaix, cette envie de mettre le feu aux poudres.

Pour finir, à titre personnel quel est votre score préféré de François de Roubaix ?

S.L. : Je crois que celui que je préfère c’est celui de Où est passé Tom ? C’est un film qui est sorti juste après Dernier domicile connu. Toute la B.O. doit faire sept minutes mais utilisée de manière totalement éparse, là où aujourd’hui on ajoute de la musique un peu tout le temps. Dans ces quelques minutes, il se passe énormément de choses, on passe du lyrique au sensible. Quand j’écrivais, je l’avais toujours en boucle. Le film vient d’ailleurs d’être réédité par Coin de Mire après avoir été invisible pendant plus de cinquante ans et il est très intéressant. Giovanni n’est pas le plus grand réalisateur avec qui François de Roubaix a travaillé, ce n’est pas Melville, mais ses compositions pour lui sont souvent superbes. Sinon je pense aussi à un morceau qui s’appelle La Frite équatoriale. C’est une maquette qui était initialement prévue pour Deux hommes dans la ville si mes souvenirs sont exacts. Trois minutes incroyables dans lesquelles il se passe énormément de choses.

Propos recueillis à Lyon le dimanche 11 octobre 2026 dans le cadre de la 18e édition du Festival Lumière. Un grand merci à Carole Chomand, aux équipes de The Jokers et de Gonzaï pour avoir rendu cet entretien possible. Merci à Simon Lec’hvien pour sa disponibilité et le temps qu’il nous a consacré. Merci enfin au Festival Lumière et au Pathé Bellecour pour l’espace mis à disposition.

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