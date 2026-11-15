Rodolfo Pastor – « Dernier coup de chapeau pour Capelito »

Après plusieurs séries d’aventures de Capelito, le petit champignon de pâte à modeler au chapeau magique créé par Rodolfo Pastor revient avec un Dernier coup de chapeau dans une sélection de 8 courts métrages inédits. Dans cette nouvelle compilation, on découvre un Capelito fort sociable qui attire l’admiration —parfois jalouse— des autres, et qui, grâce à son nez magique, parvient même à tisser une histoire d’amour avec la sirène d’un étang.

Grâce à l’épisode originel, « La nezsance de Capelito », on découvre enfin d’où vient le pouvoir magique du petit champignon, dont le plus grand rêve est de pouvoir changer de couvre-chef à sa guise comme dans son conte de fées préféré. Un jour, un crocodile mal en point fait son apparition devant la maison de Capelito. Par crainte de se faire dévorer, il parsème son chapeau de pois blancs pour se faire passer, astucieusement, pour un champignon vénéneux. Mais le crocodile n’a pas l’air spécialement menaçant ; au contraire, il est très malade. Alors, Capelito décide de le soigner —même s’il est si grand qu’il faut plusieurs couvertures pour le couvrir. Une fois guéri, le crocodile se révèle être une gentille fée qui lui offre un nez magique. Le rêve de Capelito est exaucé : il peut désormais changer de chapeau comme bon lui semble, d’un simple pincement de nez qui klaxonne gaiement. Dès ce premier épisode montrant la genèse du personnage, on comprend que les univers cohabitent aisément dans l’atelier de Rodolfo Pastor. Fée, sirène et vilain sorcier se retrouvent dans le paysage de pâte à modeler ludique de Capelito. Dans cette compilation, le thème du merveilleux rencontre la magie du petit champignon altruiste et solidaire. Ici, tout est possible : inventer une potion magique capillaire, tomber amoureux de la sirène d’un étang, concocter un cornet de glace géant grâce à une avalanche, chasser les microbes à l’aide d’un aimant…le décor, chez Rodolfo Pastor, est à la fois un espace de poésie et un laboratoire de féérie visuelle, sonore et narrative.

L’univers merveilleux du cinéaste est un monde où un ours, le jour de son anniversaire, sillonne les vallées enneigées à ski tout en fredonnant une partition de Verdi, pendant qu’un orchestre de girolles répète le concert prévu pour sa fête ; tandis que Capelito rêve de lui offrir un cornet de glace géant. Un univers où un champignon et une sirène peuvent tomber amoureux, où les tortues peuvent se transformer en convois de police, où les microbes sont des petits êtres farceurs et malveillants qui viennent se loger dans le nez par temps de pluie et s’amusent à faire éternuer, et où il est possible de transformer les feuilles des arbres en plumes d’oiseau. L’atelier de Rodolfo Pastor est un lieu de création infinie, où tout se transforme, et où l’émerveillement naît à chaque seconde. Capelito illustre cet enfant à l’imagination débridée qui s’émerveille de chaque possibilité du vivant et de l’inerte : il évolue dans le décor non seulement grâce à son nez magique, outil de perception et de transformation du réel, mais aussi grâce à ses intuitions fantasmagoriques, ses recettes, ses potions magiques et ses rêves —nocturnes comme diurnes— qui lui permettent de transfigurer la matière pour satisfaire ses aspirations et celles des autres. Chez Rodolfo Pastor, l’imagination sert à composer en harmonie avec le réel : il ne s’agit pas de le fuir mais de l’habiter, en épousant ses formes, ses couleurs, ses tonalités, ses reliefs et ses abysses.

Pour habiter ce monde, Capelito fait preuve d’un sens aigu de l’observation. Il n’a pas forcément des ambitions folles, non, mais cherche plutôt à vivre dans la réalité qui lui préexiste, à faire surgir la joie, à créer les surprises et se laisser surprendre aussi, à éviter le mal mais sans pour autant jouer les héros extraordinaires. Capelito a compris que ses rêves pouvaient devenir réalité (le nez magique dans « La naissance de Capelito », la glace dans « Capelito et l’ours bien léché », la potion magique capillaire dans « Capelito et la recette aux poils »…) car l’imagination n’a pas de limite —et apparemment la vie non plus. Sous ses airs comiques, avec ses gags humoristiques et ses onomatopées enfantines, Capelito a quelque chose de particulièrement émouvant. C’est un petit champignon anthropomorphe qui vit dans sa petite cabane dans la forêt. Qui pourrait se douter de toutes les merveilles qui se produisent dans l’univers qui l’entoure ? Capelito évolue tel un petit magicien farfelu qui aime à s’amuser avec son décor, mais également à venir en aide aux autres : son nez magique lui inspire certes des coquetteries non négligeables, mais représente une ressource solidaire qui lui permet de résoudre bien des problèmes —notamment lorsqu’il transforme son chapeau en casque à hélices pour rendre un œuf tombé du nid, dans « Capelito et l’œuf rebelle », ou encore de nouer des liens et de communiquer avec des mondes parallèles —celui de la sirène de l’étang dans « Un Amour de Capelito », par exemple. Rodolfo Pastor crée un véritable cinéma du miracle, où chaque élément visuel a un potentiel de métamorphose et de surprise, tel un œuf —motif qui parcourt l’ensemble des courts métrages de cette compilation— prêt à éclore et à se multiplier.

Au pays de Capelito, parmi les collines enneigées, les arbres sont comme des petits lampadaires aux feuilles en perles nacrées qui irisent et se balancent au gré du vent, et chaque détail évoque une poésie vivante, empreinte de couleur et de musique. Dans la petite maison de Capelito, l’émerveillement visuel naît de la magie du détail : les étagères en bois sur lesquelles trônent des récipients en verre, ustensiles de cuisine et cruches en céramique ; la commode verte sur laquelle sont disposés des livres ; son lit côté fenêtre décoré d’un joli duvet en patchwork…une véritable mosaïque de couleurs et de textures qui s’accompagne d’une dimension musicale sensible. Les courts métrages se déploient sur une partition mêlant onomatopées comiques, répétitions d’orchestre intradiégétiques, reprise humoristique de Ainsi parlait Zarathoustra de Strauss de 2001 : L’Odyssée de l’espace au début de « Capelito papa poule », qui vient jouer sur un contraste entre solennité référentielle et burlesque du personnage ; et générique musical propre à chaque épisode, au refrain enjoué et enfantin, tel un leitmotiv. L’atelier de Rodolfo Pastor est comme une maison de poupée dans laquelle on aimerait habiter, un paysage de nature dans lequel on rêverait de se promener…quitte à y croiser une myriade de poussins dans la neige, des microbes vêtus d’un heaume sautillant dans la forêt, un hibou agacé d’être tiré de son sommeil confortable au creux de son arbre par les cris d’oiseaux, ou encore un ours soufflant ses bougies d’anniversaire entouré de ses amis souris, tortue et petits champignons mélomanes. Dernier coup de chapeau pour Capelito (le dernier, vraiment ?) nous plonge à nouveau dans l’infiniment grand de l’infiniment petit.

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