Franco Giraldi – « Sugar Colt »

Franco Giraldi démarre sa carrière de réalisateur en 1966 avec quatre westerns en l’espace de deux ans, s’imposant comme un solide artisan du genre avant de bifurquer vers la comédie à partir de La Bambolona en 1968. Cela dit, dès ses débuts, les films du cinéaste ne se prennent pas très au sérieux, à l’image de Sugar Colt, qu’Artus sort dans une magnifique édition 4K, ce qui peut surprendre pour un titre aussi mineur. Coécrit par Fernando Di Leo au milieu d’une armada de scénaristes, ce western d’apparence conventionnel se révèle surprenant là où on ne l’attendait pas. En soi, l’histoire, très générique, n’est pas d’une grande originalité, revisitant le thème de la vengeance sous la forme d’une enquête dont les coupables sont immédiatement désignés. À la fin de la guerre de Sécession, des soldats nordistes sont retenus prisonniers. Alan Pinkerton, chargé de l’enquête, demande de l’aide à Sugar Colt, qui refuse, trop accaparé par son métier : enseigner l’autodéfense aux femmes. Mais lorsque Pinkerton est assassiné sous ses yeux, il décide de reprendre l’enquête pour venger son ami.

Comme nous connaissons d’emblée les méchants, présentés en introduction, peu de surprises s’offrent à notre regard, d’autant que ces antagonistes ne possèdent aucun relief, aucune dimension inquiétante. En revanche, la personnalité de Sugar est bien plus fantaisiste, tournant le dos au cow-boy solitaire et mystérieux. Il est au contraire, par son goût pour le déguisement et le jeu, un héros solaire, souriant et taquin, finalement beaucoup moins macho que d’habitude, même s’il est présenté comme un dragueur un peu filou. L’acteur américain Jack Betts, plus proche du détective de charme que du roi de la gâchette taciturne, se révèle très à l’aise, bien davantage que dans ses futures interprétations chez Demofilo Fidani. Mais, la qualité principale de Sugar Colt tient, une fois n’est pas coutume, à la présence de deux personnages féminins qui éclipsent la plupart de leurs homologues masculins par leur forte présence et leur personnalité affirmée à défaut d’être vraiment complexe. Josepha, malicieuse et fière, est une serveuse de saloon possédant un sacré caractère, qui ne se laisse pas faire, très loin de l’image soumise de la femme dans le western italien, présentée comme une victime au mieux, quand elle n’est pas une simple silhouette n’ayant aucune interaction dans le récit. En plus, Josepha est incarné par Soledad Miranda, dont on connaît à la fois le destin tragique et la participation aux films de Jess Franco.

Mais c’est surtout le personnage de Bess qui détonne. Cette patronne de bar, fragile et tenace, s’impose sans problème comme le plus beau protagoniste du film, apportant une dimension tragique absente du reste du métrage. L’incroyable prestation de Gina Rovere, aperçue dans Le Pigeon et Catch-22, apporte une densité à un ensemble plus léger. Ces pas de côté dans l’écriture font tout le charme de ce western européen attachant et nonchalant, à l’humour bon enfant, qui accuse néanmoins un rythme bancal et une absence d’enjeux. En effet, le film ne tire pas grand-chose de son ancrage dans le récit policier ni de son héros, amateur de femmes et de gadgets, qui rappelle un peu James West. La mise en scène, sobre, est atypique pour son époque, refusant les zooms, les gros plans sur les visages et les cadrages insolites. Elle s’appuie sur la belle photographie d’Alejandro Ulloa et la sympathique partition de Enrique Luis Bacaloc. Sans être inoubliable, Sugar Colt, par ses ruptures de ton et son appétence pour le mélange des genres, se déguste comme un divertissement tout à fait comestible, réalisé avec soin par un cinéaste qui signera quelques années plus tard une formidable comédie grinçante, Les Ordres sont les ordres.

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