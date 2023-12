Ce sont deux films noirs réalisés par des cinéastes, encore trop souvent sous-estimés et alors au début de leurs carrières respectives, qui ont rejoint les rangs de Rimini Editions dans des combos Blu-Ray / DVD. D’un côté Le Tueur s’est évadé, signé par Budd Boetticher, de l’autre La Ville captive de Robert Wise. Comment les deux auteurs s’emparent-ils des codes du polar afin d’en apporter une vision personnelle et singulière, tout en respectant un cahier des charges balisé ? Le moment est venu de se pencher sur ces deux pépites exhumées par l’excellent éditeur.

Le Tueur s’est évadé (The Killer is Loose) de Budd Boetticher (1956)

Célébrée par les amateurs du genre pour ses westerns avec Randolph Scott tournés au cours des années 60, la filmographie de Budd Boetticher demeure incroyablement dense – près d’une vingtaine de films durant la seule décennie 50 – et variée. Celui qui se nomme encore Oscar Boetticher Jr. débute au sein des studios en enchaînant les petits boulots, comme dresseur de chevaux ou conseiller sur Arènes sanglantes de Rouben Mamoulian (il a lui-même pratiqué la tauromachie durant sa jeunesse), avant de gravir les échelons et de signer son premier long-métrage en tant que réalisateur, One Mysterious Night, en 1944. Après un bref passage chez Universal où il mène quand même à bien pas moins de neuf projets, il s’écarte du système des studios qui ne lui correspond pas et retrouve ses racines, celles du cinéma indépendant, afin de s’atteler à une pure série B policière nommée Le Tueur s’est évadé. Le scénario signé Harold Medford d’après une nouvelle de John et Ward Hawkins (habitués des séries télévisées telles que Le Fugitif) suit le parcours de Leon « Foggy » Poole, modeste employé de banque qui aide une bande à organiser un braquage dans l’établissement où il travaille. Bien vite découvert, il est acculé dans son appartement, où, au cours de son arrestation, le détective Sam Wagner tue malencontreusement sa femme.

Avec une remarquable économie de dialogues et d’effets, Budd Boetticher s’empare de cette trame classique de film noir afin d’en pervertir le propos. Celui-ci orchestre une première partie de long-métrage conforme aux attentes, centrée sur la traque menée par Wagner incarné par un Joseph Cotten déjà célèbre pour ses rôles dans Citizen Kane ou Le Troisième homme. Pourtant, se dessine déjà en creux une vision non-conformiste du genre. Les policiers, débarrassés de leurs oripeaux héroïques hérités des G-Men de J. Edgar Hoover, sont dépeints comme des travailleurs capables de commettre des erreurs, qui peinent à défoncer une porte et discutent calmement en sirotant un café durant une planque. Une désacralisation de la figure du flic à mettre en parallèle avec la brutalité étonnante de certaines séquences. Le réalisateur profite en effet de cette modeste production afin de s’émanciper des réglementations trop strictes des majors et de la censure imposée par le code Hays. Ici la violence est sèche, soudaine, impitoyable. Les coups et les balles ont des impacts visibles, perceptibles. Le hold-up introductif, étonnamment calme et hanté par le spectre du western, se pose en fausse piste. La narration s’écarte rapidement des tropes du film de braquage pour explorer des zones plus inattendues. La relation entre Sam et sa femme Lila (campée par Rhonda Fleming vue notamment dans La Griffe du passé) devient l’un des centres névralgiques du récit. En de longs plans où le couple se révèle en crise profonde que la menace ne va qu’accentuer, le cinéaste pose une tension qui ne faillira pas jusqu’à l’ultime séquence glaçante. Le désir de vengeance, plus que légitime, de Poole, change l’inspecteur en proie en même temps qu’il le réduit au statut de simple spectateur. En cela, le climax, rythmé par des échanges radio, est plus que parlant, le héros y est rendu impuissant et inefficace. Plus encore, l’antagoniste bien que devenu fou, ne cherche initialement rien d’autre que de faire payer l’assassin de sa femme, agissant de fait comme un héros hollywoodien classique. Dans son entretien présent en bonus, Simon Gosselin revient d’ailleurs sur les personnages de veufs tenus à de nombreuses reprises par Randolph Scott au cours de sa collaboration avec le metteur en scène. C’est la même pulsion qui guide ici le tueur, accentuant notre empathie pour lui tout en questionnant notre rapport au bien-fondé de sa croisade.