En 1969, le journaliste Daniel Lang publie dans le New Yorker un article, dont il tirera plus tard un livre intitulé Casualties of War, révélant au grand public une affaire datant de 1966 : des G.I. avaient kidnappé, violé puis assassiné une jeune Vietnamienne lors d’une opération. La publication fait grand bruit auprès de l’opinion américaine et rapidement le sordide fait divers intéresse le monde du cinéma alors en pleine vague contestataire de défiance vis-à-vis des institutions. C’est d’abord une adaptation non officielle qui voit le jour en Allemagne (O.K. de Michael Verhoeven), avant qu’Elia Kazan ne réalise une suite imaginaire au drame intitulée Les Visiteurs, en 1972. Maintes fois réécrit (par Lang lui-même, David Giler, le papa d’Alien, mais aussi Heywood Gould, à la plume sur Rolling Thunder, entre autres), le projet passe successivement entre les mains de Fred Zinnemann, John Schlesinger ou encore Jack Clayton. C’est finalement David Rabe (Streamers, La Firme), qui est propulsé scénariste avant que la mise en scène n’échoue à Brian De Palma, depuis toujours marqué par l’affaire et désireux de la porter sur grand écran. Eriksson (Michael J. Fox, starifié grâce à Retour vers le futur), une jeune recrue, est sauvé d’un piège mortel par son supérieur, le charismatique sergent Meserve (Sean Penn). Quelques jours plus tard, le responsable radio de l’escouade est abattu dans un village allié. En représailles, Meserve décide d’enlever une jeune villageoise et de la violer. Wild Side propose une nouvelle édition d’Outrages (de son titre français) en coffret collector, accompagné de nombreux bonus et d’un livre inédit de Nathan Réra, auteur d’un passionnant ouvrage, Outrages, de Daniel Lang à Brian De Palma, sur la difficile gestation du long-métrage, déjà chroniqué dans nos pages. L’occasion est parfaite pour revenir en détails sur l’un des sommets de la carrière du cinéaste, et son aspect tristement visionnaire.

Si Brian De Palma s’est intéressé à l’adaptation de Casualties of War, c’est qu’il entretient un rapport très intime à la guerre du Vietnam. Engagé contre le conflit, et, d’après ses propres dires, terrifié à l’idée d’être incorporé, il développa de nombreux subterfuges pour être déclaré inapte (des stratégies qu’il mettra d’ailleurs en scène dans Greetings). Le cinéaste fait d’Eriksson son double, celui qu’il aurait pu devenir s’il avait été appelé : un jeune homme idéaliste qui, face à l’horreur, questionne sa propre morale. Le scénario de David Rabe (qui avait commencé à travailler sur une adaptation de Prince of the City, que le metteur en scène souhaitait tourner à la fin des années 70) met d’ailleurs l’accent sur la crise de conscience du soldat presque autant que sur le crime. Une thématique qui impacta tellement le cinéaste qu’il en signa un quasi-remake, délocalisé en Irak, avec Redacted en 2007. Produit sous l’égide d’Art Linson, qui donna à De Palma carte blanche suite au carton des Incorruptibles, le film ne peut donc pas se réduire à une simple commande. L’auteur de Scarface injecte ses références, ses obsessions et son style, de manière peut-être plus subtile qu’à l’accoutumée. Comme toujours sa maestria technique impressionne et il multiplie les tours de force formels, ainsi que les clins d’œil aux cinéastes qui l’ont influencé (une séquence se déroule sur le véritable Pont de la rivière Kwaï, le final, fortement inspiré de Vertigo, fut tourné tout près de la Mission Dolorès à San Francisco). À l’instar de nombre de ses prédécesseurs (Werner Herzog ou son ami, Francis Ford Coppola, en tête), il préféra installer le plateau dans la jungle plutôt qu’en studio, entraînant par là même, un tournage chaotique. Entre conditions climatiques infernales, maladies, drogues, acteur en roue libre (Stephen Baldwin renvoyé et remplacé par John C. Reilly, dans son tout premier rôle) et tension entre Fox et Penn, la production fut un véritable enfer, démontrant la ténacité du réalisateur. En résulte une œuvre bouleversante et visuellement superbe (signalons au passage le magnifique master proposé par Wild Side), précurseur dans son approche (la recherche du havre de paix du héros préfigure La Ligne rouge) et dont chaque choix graphique est générateur de sens.