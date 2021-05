La guerre du Vietnam demeure, dans l’inconscient collectif américain, un traumatisme aussi profond qu’indélébile. Le cinéma s’est rapidement penché sur le sujet dans le but d’exorciser la tragédie. La génération du Nouvel Hollywood, directement concernée par le conflit auquel ses membres auraient pu participer, s’en est donc logiquement emparé, offrant des chefs-d’œuvre intemporels autant centrés sur le terrain même (Apocalypse Now) que sur le difficile retour des soldats dans leur foyer (Taxi Driver). Parmi les movie brats, Brian De Palma fut celui qui signa le film le plus tardif mais aussi le plus mésestimé : Outrages en 1989. Basé sur l’histoire vraie du viol puis du meurtre d’une Vietnamienne par des G.I., qui a elle-même inspiré un article du New Yorker, puis un livre signé Daniel Lang (Casualties of War), le projet est passé entre de nombreuses et prestigieuses mains avant que le réalisateur de Blow Out ne l’adapte finalement. C’est tout ce cheminement, de l’horreur bien réelle à sa délicate représentation sur grand écran, en passant par sa transposition sur papier, que Nathan Réra a décidé d’analyser à travers son ouvrage Outrages, de Daniel Lang à Brian De Palma paru chez Rouge Profond. Auteur du passionnant essai Les Chambres noires de David Fincher (disponible chez le même éditeur), il est également docteur en histoire de l’art et spécialiste du génocide Tutsis et de ses représentations dans les médias(1), c’est donc logiquement qu’il s’est penché sur le long-métrage, de ses terribles racines véridiques, à la réception publique et critique de leur transposition.

L’ouvrage n’est pas un simple making of ou une compilation d’anecdotes sur le tournage du film de De Palma, mais une véritable enquête doublée d’une réflexion sur les fondements culturels et sociétaux de cette sordide affaire. Marqué par l’apparition du cinéaste à la Cinémathèque Française, fondant en larmes lorsqu’il évoque le souvenir d’Outrages, Réra s’est donc donné pour mission d’interviewer le maximum de personnes liées au projet – en tout plus d’une trentaine -, deux années durant. Le livre se présente donc comme un jeu de piste plein de suspens, basé sur un protocole strict afin de déceler la vérité derrière les avis subjectifs des uns et des autres, tout comme le fit Lang au moment de l’écriture de Casualties of War. Ici, entre les diverses inimitiés (John Leguizamo, qui a refusé d’intervenir, se plaint depuis des années du racisme ambiant sur le plateau), et les souvenirs qui ont tendance à se modifier avec le temps, difficile de démêler le vrai du faux parmi les témoignages. Dans les faits, cela donne des divergences tour à tour amusantes (une seconde actrice a-t-elle été engagée pour tourner dans l’épilogue ?) ou tragiques (un cascadeur est-il oui ou non mort de ses blessures suite à un accident ?). Encore plus frappant, le probable trauma refoulé par l’actrice Thuy Thu Le, qui assure que la scène de viol fut tournée en une prise alors que les preuves démontrent le contraire. Cette démarche quasi-scientifique donne lieu à un véritable périple journalistique et met en évidence, au fil de nombreuses interviews, de considérations techniques très détaillées, ainsi que de différents documents (rapport d’autopsie, carte de la colline 192, où le drame a eu lieu) un travail nécessaire et fastidieux de recherche d’indices. Parmi les intervenants, si l’équipe technique, les producteurs, mais aussi la plupart des acteurs, se prêtent volontiers au jeu (y compris Sean Penn, pourtant assez secret et difficile à contacter), Michael J. Fox (fragilisé par sa maladie) et Ennio Morricone (alors trop pris par son travail) n’ont pas été interrogés par l’auteur. Brian de Palma, quant à lui, fut l’élément le plus difficile à convaincre. Extrêmement renfermé, timide et peu loquace, il ne donna des informations que par bribes, de manière cryptique. Ainsi, il fallut que Paul Verhoeven (auquel Réra avait consacré un recueil d’entretiens(2)) intervienne pour mettre en contact les deux hommes. Film extrêmement personnel pour le réalisateur (il était obsédé par cette histoire depuis la lecture de l’article du New Yorker) qui avait déjà abordé sa peur d’être mobilisé (Greetings parlait des tentatives pour se faire réformer, comme le précise l’auteur), Outrages a laissé une cicatrice profonde, comme le révèlent en filigrane nombre de ses déclarations délivrées au compte-gouttes. S’appuyant sur une étude des actes composant le récit, des différentes versions du script, ainsi que des nombreuses critiques assassines (principalement aux États-Unis, où seule Pauline Kael avait défendu le long-métrage), l’écrivain fait surgir un lien personnel et très intime avec cette histoire. Le livre est d’ailleurs dédié à son grand-père (soldat durant la Seconde Guerre mondiale) ainsi qu’à Morricone, disparu depuis.