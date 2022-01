Tours de magie

Rien de tel qu’un voyage pour commencer l’année ! Mieux encore, un tour d’Europe au son de la flûte de Lucie Horsch.

À 20 ans, cette prodige de la musique fait montre d’une époustouflante maîtrise des différents styles de la panoplie baroque des XVII et XVIIIe siècles. Formée au Conservatoire d’Amsterdam, cette fille d’un couple de musiciens professionnels joue Sammartini, Bach et Castello en mêlant l’intelligence du texte et la souplesse d’interprétation. L’auditeur est coutumier des effectifs connus pour ces morceaux. Mais loin d’être agressée, l’oreille se prête volontiers à l’ingénieuse adaptation des concertos pour hautbois et des pièces pour clavecin. Le pari est osé, relevé avec une aisance étonnante.

Eclectisme et génie sont au rendez-vous de cette mise à l’honneur de la flûte, trop rarement mise en avant dans les productions musicales et discographiques. C’est une erreur, et le jeu de Lucie Horsch le souligne particulièrement bien dans son interprétation de la Mort de Didon (tirée de l’opéra de Henry Purcell), où la flûte s’incarne dans une plainte aux accents mystérieusement humains et justes.

Ce tour d’Europe musical fait la part belle à des pièces particulièrement bien connues des mélomanes. Les Couplets de Folias constituent ainsi le centre de gravité de l’album. Ils donnent la pleine mesure du talent de Lucie Horsch (merveilleusement accompagnée par le luthiste Thomas Dunford), dont le jeu évoque immanquablement la voix humaine, comme elle-même le fait observer régulièrement.

L’album s’ouvre et se referme sur des morceaux interprétés à la flûte seule, qui permettent à l’auditeur de commencer, puis de retrouver le son, unique et envoûtant de cette jeune interprète.

1. Jacob van Eyck: Lavolette (Der Fluyten Lust-hof)

2. George Frederick Handel: « The Arrival of the Queen of Sheba »

3-5. J.S Bach: Concerto pour hautbois en ré mineur, BWV 1059R

6. J.S Bach: Matthäus-Passion, BWV 244: ‘Erbarme Dich’

7. J.S Bach: Suite B minor No.2 BWV1067: Badinerie

8. Dario Castello: Sonate concertate in stil moderno à 2 e 3 voci, Libro primo

9-11. Giovanni Battista Sammartini: Concerto pour flûte en Fa majeur

12. Marin Marais: Couplets de folies (Arr. Horsch pour flûte et luth)

13. François Couperin: Pièces de clavecin III: Ordre 14ème en ré majeur / mineur

14-16. Jacques-Christophe Naudot: Concerto pour flûte en do majeur, Op. 17, No. 1

17. Thomas Tollett: Divisions on a Ground

18. Henry Purcell: ‘Dido’s Lament’ (Dido and Aeneas)

19. Jacob van Eyck: Engels Nachtegaektje (Der Fluyten Lust-hof)

Lucie Horsch (Flûte)

The Academy of Ancient Music dirigé par Bojan Čičić

Charlotte Barbour-Condini (flûte & flûte basse)

Thomas Dunford (luth)

Edité par Decca

