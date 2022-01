Et voilà ! L’aventure se termine en apothéose pour Nicolas Stanzick avec la publication de cet ultime volume Midi-Minuit Fantastique. Et pour célébrer l’évènement, une rétrospective et une exposition au Forum des Images !

Une intégrale qui aura nécessité dix ans de travail acharné, de recherches, de reconstruction, afin de redonner vie à cette revue mythique en en respectant la maquette le plus fidèlement possible tout en offrant à ce nouveau public de véritables livres d’art. Ces dix ans furent pour Nicolas le lieu de rencontres extraordinaires, de Michel Caen à Edith Scob en passant par Barbara Steele, Jean-Claude Rohmer et John Landis, qui signe la préface de ce dernier opus.

Voici donc une page qui se tourne dont nous parle Nicolas.

Une aventure se termine… En sommes-nous bien sûr ? Et si c’était une renaissance, un nouveau départ ?

Partie 1

Partie 2

