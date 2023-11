La semaine dernière, du samedi 11 au samedi 18 novembre, le festival de courts métrages de Dijon Fenêtres sur courts, organisé par l’association Plan9 depuis onze ans, a fêté sa 28e édition. Une riche programmation mêlant animation, prises de vues réelles, documentaire ou fiction, et consacrant tour à tour un hommage à l’humour et l’absurde, avec la soirée d’ouverture autour d’une sélection de deux programmes de courts récents en compétition francophone : « Humour & Comédie » ; au gore et à l’horreur décalée avec la carte blanche au festival underground bruxellois Courts Mais Trash ; ou encore à l’animation pour enfants avec un programme dédié de courts poétiques et pédagogiques.

Ponctué de nombreux ateliers et animations, comme l’après-midi « Focus Asie », en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts de Dijon et son exposition À portée d’Asie, une séance de BD-concert, mais aussi une « Nuit de l’animation », Fenêtres sur courts a offert une semaine du court-métrage particulièrement vibrante et protéiforme, portée par des créations tantôt insolites et déroutantes, tantôt désopilantes, poétiques ou tragiques.

La cérémonie de clôture a eu lieu ce samedi 18 novembre, récompensant une dizaine de films en Compétition Régionale, Compétition Francophone « Humour & Comédie », Compétition Européenne, Compétition Internationale de films de genre, et Concours lycéens et étudiants.

Nous les griots, premier film de Demba Konaté, a obtenu le Grand Prix de la Compétition Régionale : Malik, d’origine sénégalaise, est amoureux de Mariama et désire l’épouser. Mais il est d’une famille appartenant à la caste des griots, tandis que la famille de la jeune femme est noble. Le père de Malik, Daouda, s’interroge alors sur son héritage générationnel, et se retrouve en proie à un dilemme oscillant entre respects des traditions griotes et désir de liberté pour son enfant. Au gré de la vie qui défile, entre repas avec la famille de Mariama et cérémonies griotes, Daouda suit un parcours interne de remise en question. Demba Konaté interroge les croyances et les traditions par l’entremise d’un récit ancré dans le quotidien, dont l’apparente légèreté contraste avec la profondeur de ce qui se joue pour Daouda dans son rapport à la transmission générationnelle.

Lors de cette Compétition Régionale, une mention spéciale ainsi qu’un Prix du public ont été décernés respectivement à Chasse gardée de Elodie Beaumont et Bunker de Cyril Jourdain ; et Les gestes de l’ombre de Johann Michalczak, Fabio Falzone et l’Acodege Chenôve.

Côté Compétition francophone « Humour & Comédie », Un dernier été de Xavier Debeir Lacaille a obtenu le Grand Prix : un été sur un lac, les chamailleries et éclats de rire d’un groupe d’amis. Sous couvert d’humour cinglant, le réalisateur dépeint avec une certaine mélancolie la fin de l’adolescence.

Le Prix du public s’est porté sur Tondex 2000 de Jean-Baptiste Leonetti, récit mi-comique mi-pathétique autour d’une rencontre entre un homme marginal en colère contre la société de consommation et les riches irresponsables, et une femme bourgeoise au bord du gouffre, seule avec son bébé, qui tente de combler le vide de son mari absent. Tout semble les opposer, et pourtant, la solitude qui les ronge est peut-être la naissance d’une union.

Lors de la Compétition Européenne, La valise rouge du cinéaste d’origine iranienne Cyrus Neshvad a obtenu le Grand Prix, la Mention spéciale des étudiants, ainsi que le Prix du public : tout juste arrivée à l’aéroport de Luxembourg, Ariane, une jeune fille iranienne, est en proie à la terreur. Un homme l’attend avec un bouquet de fleurs, et elle sait qu’il s’agit de son futur époux, dont son père a arrangé le mariage. Avec sa valise rouge, Ariane cherche à fuir, se cachant là où elle peut, tout en guettant d’un œil inquiet l’homme qui se rapproche, telle une inéluctable menace. Peinture de la terreur de l’oppression des femmes iraniennes, La valise rouge met aussi en exergue la condition féminine propre à la société occidentale : dans les couloirs de l’aéroport, des publicités mettant en scène des femmes sexualisées envahissent l’espace.

Enfin, la Compétition Internationale films de genre a accordé son Grand Prix au film du cinéaste coréen Min-zun Son Cut, jeu de mise en abyme autour du tournage d’un film gore, où la frontière entre la réalité et la fiction se brouille peu à peu, jusqu’à créer une confusion des plus déconcertantes.

Le Prix du public quant à lui a été décerné aux Algues maléfiques d’Antonin Peretjatko, sans doute l’un des plus marquants du palmarès. S’emparant du scandale des algues vertes, le réalisateur met en scène une comédie à mi-chemin entre l’absurde, la satire, l’horreur et le gore, où les victimes de l’intoxication aux algues vertes se transforment en zombies.

—

Le palmarès complet de la 28e édition de Fenêtres sur courts

Compétition Régionale – Grand Prix

NOUS LES GRIOTS de Demba Konaté

Compétition Régionale – Mentions spéciales

CHASSE GARDÉE de Élodie Beaumont et BUNKER de Cyril Jourdan

Compétition Régionale – Prix du Public

LES GESTES DE L’OMBRE de Johann Michalczak, Fabio Falzone et l’Acodege Chenôve.

Compétition Francophone « Humour & Comédie » – Grand Prix

UN DERNIER ÉTÉ de Xavier Debeir Lacaille

Compétition Francophone « Humour & Comédie » – Mentions spéciales

TONDEX 2000 de Jean-Baptiste Leonetti

BOUSSA de Azedine Kasri

Compétition Francophone « Humour & Comédie » – Prix du public

TONDEX 2000 de Jean-Baptiste Leonetti

Compétition Européenne – Grand Prix

LA VALISE ROUGE de Cyrus Neshvad

Compétition Européenne – Mentions spéciales

YA BENTI de Anissa Allali

PASANDO TERUEL de Manuel Omonte

Compétition Européenne – Prix des étudiants

LES QUATRE TOURS de Philippe Machado

Compétition européenne – Mention spéciale des étudiants

LA VALISE ROUGE de Cyrus Neshvad

Compétition Européenne – Prix du public

LA VALISE ROUGE de Cyrus Neshvad

Compétition Internationale films de genre – Grand Prix

CUT de Min-zun Son

Compétition Internationale films de genre – Prix du public

LES ALGUES MALÉFIQUES de Antonin Peretjatko

Concours lycéens & étudiants – en partenariat avec l’Atheneum

CENDRE de Ohniana Kondrachuk

© Tous droits réservés. Culturopoing.com est un site intégralement bénévole (Association de loi 1901) et respecte les droits d’auteur, dans le respect du travail des artistes que nous cherchons à valoriser. Les photos visibles sur le site ne sont là qu’à titre illustratif, non dans un but d’exploitation commerciale et ne sont pas la propriété de Culturopoing. Néanmoins, si une photographie avait malgré tout échappé à notre contrôle, elle sera de fait enlevée immédiatement. Nous comptons sur la bienveillance et vigilance de chaque lecteur – anonyme, distributeur, attaché de presse, artiste, photographe.

Merci de contacter Bruno Piszczorowicz (lebornu@hotmail.com) ou Olivier Rossignot (culturopoingcinema@gmail.com).