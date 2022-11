Après nous être intéressés aux avant-premières de la quatorzième édition du Festival Lumière dans notre première partie de compte-rendu, nous allons dans cette seconde partie mettre l’accent sur nos coups de cœur et découvertes au sein des diverses rétrospectives. Deux pépites méconnues, une actrice française et un cinéaste américain sont au programme… Il est temps de clôturer en beauté notre évocation de cette édition.

Pépites retrouvées

Lúcio Flávio, l’ennemi public n°1 (Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia) – Héctor Babenco (1977)

Cinéaste brésilien ayant débuté dans le documentaire, Héctor Babenco acquiert notoriété et respectabilité hors de ses frontières avec son quatrième long-métrage Pixote, la loi du plus faible en 1981. Quatre ans plus tôt, il adaptait déjà un roman du même auteur, José Louzeiro, et connaissait son premier succès avec pas moins de huit millions d’entrées au Brésil. Avant de dépeindre une jeunesse à l’abandon en proie à la délinquance dans les rues de São Paulo, il s’intéressait, par le prisme d’une figure marginale, à retracer une page sombre de l’histoire de son pays. S’il réalisa Lúcio Flávio, l’ennemi public n°1 avant le retour à la démocratie, il fut contraint par la censure à quelques concessions. Il put conserver les véritables noms des criminels, mais dû modifier ceux des policiers impliqués, il élimina aussi les véhicules ainsi que les uniformes qui auraient permis d’identifier les organisations auxquelles ils appartenaient. L’histoire se déroule dans les années 60, sous la dictature militaire. Lúcio Flávio (Reginaldo Faria) est un célèbre braqueur de banques, avec ses complices, il doit affronter Moretti (Paulo César Peréio), un policier corrompu, ainsi que Bechara (Ivan Cândido), le leader d’un « escadron de la mort ». Ce dernier a pour objectif de torturer et de tuer les criminels considérés comme trop dangereux pour la société.

Cinéaste au style réaliste et immersif, il propose un solide thriller trouvant le parfait équilibre entre témoignage historique (l’un des rares relatifs à cette période brutale) et œuvre à la dimension plus universelle. Ouverture sèche, nous plongeant aux côtés de hors-la-loi en pleine vendetta avant de les suivre sur un braquage, Lúcio Flávio, l’ennemi public n°1 ne tarde pas à rompre avec la fresque gangstériste pour dévoiler son vrai sujet. L’évocation d’individus prétendument au service de l’Etat faisant un usage décomplexé de la violence et la cruauté. Cependant, il n’est pas question pour le réalisateur de renvoyer dos à dos la bande de Lúcio Flávio et les escadrons de la mort, ni d’adoucir le portrait de son antihéros, il préfère scruter une société corrompue et viciée dans toutes ses instances. La prétendue lutte acharnée contre le mal où des représentants étatiques officiels ou officieux, s’adonnent aux pires exactions (plusieurs séquences de tortures sont à la limite du soutenable) met en exergue l’inhumanité d’une nation autoritaire et dérégulée, au sein de laquelle la notion de justice a déserté depuis bien longtemps. En l’absence d’autres repères, Lúcio Flávio devient à ses dépens à la fois le témoin privilégié des atrocités entreprises par le régime et la figure la moins négative du récit, non par ses actes, eux-mêmes condamnés par le réalisateur, mais par sa capacité de résistance et son intransigeance. Il s’impose malgré lui en étendard contestataire, rebelle aux dérives du système, finalement incorruptible et fidèle à sa ligne de conduite. Enfant de la rue devenu braqueur populaire, régulièrement rappelé à ses origines sociales, il incarne à bien des égards toutes les craintes d’un pouvoir qui entend bien se servir de son cas tel un exemple pour asseoir son autorité. Le fait qu’un tel personnage apparaisse dans le dessein de Babenco comme « modéré » en dit long sur sa perception des événements et la charge qu’il adresse aux responsables de ce climat politique. La prestation habitée de Reginaldo Faria est non négligeable quant à la réussite du film, elle humanise une individualité complexe, dont le cinéaste fait magistralement ressortir les peurs et tourments au détour de scènes de cauchemars flirtant avec l’horreur et le fantastique. Un pamphlet énervé qui ne prend pas de gants, tout juste l’habit de la fiction criminelle. (V.N.)

La Rupture – Claude Chabrol (1970)

De 1967 à 1975, la collaboration entre le producteur André Génovès et Claude Chabrol accouche de l’une des périodes les plus riches et passionnantes de la filmographie du second. Six mois après la sortie du Boucher, il signait un deuxième film pour l’année 70, nettement moins connu : La Rupture. Il transpose ici Le Jour des Parques, un ouvrage de l’Américaine Charlotte Armstrong, autrice de plusieurs épisodes de la série Alfred Hitchcock présente qu’il adaptera de nouveau trente ans plus tard avec Merci pour le chocolat. Après avoir pris du LSD, Charles Régnier (Jean-Claude Drouot) agresse sa femme et son fils. Son père, Ludovic Régnier (Michel Bouquet) met alors en place une machination pour faire porter la responsabilité à Hélène (Stéphane Audran), sa belle-fille, réfugiée dans une étrange pension, et récupérer ainsi la garde de l’enfant.