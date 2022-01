PALMARES CINEMA 2021 CULTUROPOING

Voilà ce qui restera comme le meilleur de l’année 2021 côté cinéma pour toute l’équipe de Culturopoing.

Bonne année à tous et à toutes !

PALMARES 2021 CINEMA DES REDACTEURS

Olivier Rossignot

Mes films de l’année

1/ Memoria – Apichatpong Weerasethakul/ The Power of The Dog – Jane Campion

2/ The Card Counter – Paul Schrader

3/ Annette – Leos Carax / Last Night In Soho – Edgar Wright

4/Le Dernier Duel – Ridley Scott

5/ France – Bruno Dumont

6/ Titane – Julia Ducournau

7/ Wendy – Benh Zeitlin

8/ Illusions perdues – Xavier Giannoli

9/ Benedetta – Paul Verhoeven

10/ L’événement – Audrey Diwan

11/ Malignant – James Wan – My Zoé – Julie Delpy

12/ Clair-Obscur – Rebecca Hall

13/ Milla – Shannon Murphy

14/ Ham on rye – Tyler Taormina/ Lamb – Valdimar Jóhannsson

15/ A l’abordage – Guillaume Brac / The French Dispatch – Wes Anderson

DESESPEREMENT INEDIT alors qu’il aurait du sortir en salles, le magnifique

The Green Knight – David Lowery

Coups de foudre inédits de festivals

Censor – Prano Bailey-Bond

Limbo – Soi Cheang

Bad Dreams – Anthony Scott Burns

Sortie DVD / Blu-Ray de l’année

Bayan Ko – Lino Brocka (Le Chat qui fume)

Chair Pour Frankenstein (enfin ! En 3D) – Paul Morrissey (Vinegar Syndrome)

Reprises cinéma de l’année

Les films de Roberto Gavaldon (Films Camélia)

L’étang du démon – Masahiro Shinoda (Carlotta)

The Amusement Park – George A.Romero (Potemkine)

Série télé de l’année

Midnight Mass de Mike Flannagan, l’une des plus belles œuvres tous genres confondus vue cette année

Meilleure performance acteur/actrice

Eliza Scanlen dans Milla

Léa Seydoux dans France

Coup de coeur/révélation

Promising Young Woman – Emerald Fennell

Emballement critique mystère de l’année

Le Genou d’Ahed. Je reste toujours dans l’expectative face à tant d’avis enthousiastes sur le cinéma de Lapid. Depuis Synonymes, la vision de ses films constitue une vraie souffrance et un profond agacement.

Sex Symbol de l’année

Agathe Rousselle dans Titane

Aissa Deghilage

Mes films de l’année

1/ La Main de Dieu – Paolo Sorrentino

2/ The Card Counter – Paul Schrader

3/ Don’t Look Up – Adam McKay

4/ Annette – Leos Carax

5/ Matrix Resurrections – Lana Wachowski

6/ Belle – Mamoru Hosuda

7/ Onoda, 10 000 nuits dans la jungle – Arthur Harari

8/ The Power of the Dog – Jane Campion

9/ Sans Aucun Remords – Stefano Sollima

10 / Un Homme en colère – Guy Ritchie

11/ La Loi de Téhéran – Saaed Roustayi

12/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

13/ West Side Story – Steven Spielberg

14/ Boîte Noire – Yann Gozlan

15/ Titane – Julia Ducournau

Meilleure performance acteur/actrice

Oscar Isaac dans The Card Counter et Benedict Cumberbatch dans The Power of the dog

Coup de cœur/révélation

Fillipo Scotti dans La Main de Dieu

Emballement critique mystère de l’année

Dune – Denis Villeneuve

Sex Symbol de l’année

Anya Taylor Joy dans Last Night in Soho

Anna Fournier

Mes films de l’année

1/ Benedetta – Paul Verhoeven

2/ A l’abordage ! – Guillaume Brac

3/ France – Bruno Dumont

4/ Titane – Julia Ducournau

5/ Chers Camarades ! – Andrey Konchalovsky

6/ Le genou d’Ahed – Nadav Lapid

7/ Promising Young woman – Emerald Fennell

8/ Annette – Leos Carax

9/ La Loi de Téhéran – Saaed Roustayi

10/ Playlist – Nine Antico

11/ La fièvre de Petrov – Kirill Serebrennikov

12/ Memoria – Apichatpong Weerasethakul

13/ La proie d’une ombre – David Bruckner

14/ Pleasure – Ninja Thyberg

15/ House of Gucci/Le Dernier Duel – Ridley Scott

Reprise cinéma de l’année

The Amusement Park – George A.Romero

Emballement critique mystère de l’année

The French Dispatch – Wes Anderson

Sex Symbol de l’année

Penelope Cruz dans Madres Paralelas

Audrey Jeamart

Mes films de l’année

1/ The Amusement Park – George A.Romero

2/ Milla – Shannon Murphy

3/ Titane – Julia Ducournau

4/ La proie d’une ombre – David Bruckner

5/ Last Night in Soho – Edgar Wright

6/ The Power of the Dog – Jane Campion

7/ Benedetta – Paul Verhoeven

8/ Dune – Denis Villeneuve

9/ The Dig – Simon Stone

10/ Pig – Michael Sarnoski

11/ Malignant – James Wan

12/ Médecin de nuit – Élie Wajeman

(Auxquels vous pouvez ajouter 5 films nouveaux inédits, découverts en festival ou en vod par exemple.)

Censor – Prano Bailey-Bond

Bad Dreams – Anthony Scott Burns

Tin Can – Seth A. Smith

Junk Head – Takahide Hori

The Green Knight – David Lowery

Reprise cinéma de l’année

Chromosome 3 – David Cronenberg

Série télé de l’année

Midnight Mass de Mike Flanagan

Sex Symbol de l’année

Zach Gilford dans Midnight Mass

Coup de coeur/révélation

Julia Sarah Stone dans Bad Dreams de Anthony Scott Burns

Coup de gueule

Cyst de Tyler Russell

Bénédicte Prot

Mes films de l’année

1/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

2/ Bad Luck Banging or Loony Porn – Radu Jude

3/ Le Genou d’Ahed – Nadav Lapid

4/ Olga – Elie Grappe

5/ L’Affaire Collective – Alexander Nanau

6/ Au commencement – Dea Kulumbegashvili

7/ Il n’y aura plus de nuit – Eléonore Weber

8/ La Jeune Fille et l’Araignée – Ramon Zürcher et Silvan Zürcher

9/ Compartiment n°6 – Juho Kuosmanen

10/ Les Olympiades – Jacques Audiard

11/ La Fracture – Catherine Corsini

12/ L’Événement – Audrey Diwan

13/ True Mothers – Naomi Kawase

14/ France – Bruno Dumont

15/ Madres Paralelas – Pedro Almodovar

Emmanuel Le Gagne

Mes films de l’année

1/ France de Bruno Dumont

2/ The Amusment Park de George A Romero

3/ Memoria de Apichatpong Weerasethakul

4/ Les amants sacrifiés de Kiyochi Kurosawa

5/ Malignant de James Wan

6/ Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi

7/ Benedetta de Paul Verhoeven

8/ First Cow de Kelly Reichardt

9/ The Card Counter de Paul Schrader

10/ The Cloud In Her Room de Xinyuan Zheng Lu

11/ Pleasure de Ninja Thyberg

12/ Old de M. Night Shyamalan

13/ Louloute de Hubert Viel

14/ A l’abordage de Guillaume Brac

15/ Last Night In Soho de Edgar Wright

Inédits

Censor – Prano Bailey-Bond

The Feast – Lee Haven-Jones

Série Télé

Brand New Cherry Flavor – Leonor Zion et Nick Antosca

Reprise de l’année

Pattes blanches – Jean Grémillon

DVD/Blu Ray

Johnny Guitar – Nicolas Ray (Sidonis/Calysta)

Actrice

Léa Seydoux dans France

Acteur

Oscar Isaac dans The Card Counter

Enrique Seknadje

Mes films de l’année

1/ The Card Counter – Paul Schrader

2/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

3/ Madres Paralelas – Pedro Almodóvar

4/ Memoria – Apichatpong Weerasethakul

5/ Onoda – 10 000 nuits dans la jungle – Arthur Harari

6/ Il Varco – Federico Ferrone et Michele Manzolini

7/ Ailleurs, partout – Isabelle Ingold et Vivianne Perelmuter

8/ La Jeune fille et l’araignée – Ramon Zürcher et Silvan Zürcher

9/ Les Amants sacrifiés – Kiyoshi Kurosawa

10/ Sans signe particulier – Fernanda Valadez

Ce sont, parmi les films que j’ai vus, ceux qui m’ont particulièrement marqué. Importe leur présence plutôt que leur position.

First Cow aurait pu être classé ici, mais il l’a été dans le top 2020.

Mentions « affectueuses » pour Cry Macho de Clint Eastwood et À l’abordage de Guillaume Brac.

Reprises de l’année

À l’approche de l’automne – Mikio Naruse.

La rétrospective de films de Roberto Gavaldón : Double destinée, La Déesse agenouillée, Mains criminelles, La Nuit avance, Jours d’automne.

Hugo Jordan

Mes films de l’année

1/ Le diable n’existe pas – Mohammad Rasoulof

2/ The French Dispatch – Wes Anderson

3/ Tre Piani – Nanni Moretti

4/ Un héros – Asghar Farhadi

5/ Julie (en 12 chapitres) – Joachim Trier

6/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

7/ Chers camarades ! – Andreï Konchalovsky

8/ West Side Story – Steven Spielberg

9/ La main de Dieu – Paolo Sorrentino

10/ La loi de Téhéran – Saaed Roustayi

11/ Madres Paralelas – Pedro Almodovar

12/ Nomadland – Chloé Zhao

13/ Digger – Georgis Grigorakis

14/ La mission – Paul Greengrass

15/ Illusions perdues – Xavier Giannoli

Sortie DVDBlu-Ray de l’année

Bayan Ko – Lino Brocka

Reprise cinéma de l’année

Un jour, un chat – Vojtech Jasny

Nouvelle Donne – Joachim Trier

Meilleur performance acteur/actrice

Anders Danielsen Lie dans Julie (en 12 chapitres)

Yuliya Vysotskaya dans Chers camarades !

Coup de cœur/ Révélation

Nudo Mixteco – Angeles Cruz

Emballement critique mystère de l’année

Annette – Leos Carax

Le genou d’Ahed – Nadav Lapid

Sex symbol de l’année

Penelope Cruz, comme toujours

Jean-François Dickeli

Mes films de l’année

1/ The Power of the Dog – Jane Campion

2/ Le Dernier duel – Ridley Scott

3/ The French Dispatch – Wes Anderson

4/ Annette – Leos Carax

5/ Wendy – Benh Zeitlin

6/ Old – M. Night Shyamalan

7/ West Side Story – Steven Spielberg

8/ Last Night in Soho – Edgar Wright

9/ The Card Counter – Paul Schrader

10/ La Loi de Téhéran – Saeed Roustayi

11/ Saint Maud – Rose Glass

12/ Benedetta – Paul Verhoeven

13/ Pieces of a Woman – Kornél Mundruczo

14/ Titane – Julia Ducournau

15/ La Main de Dieu – Paolo Sorrentino

Sortie DVD/Blu-Ray de l’année

Outrages – Brian De Palma (Wild Side)

Reprise cinéma de l’année

L’Echiquier du vent – Mohammad Reza Aslani

Meilleure performance acteur

Adam Driver (Annette / Le Dernier duel)

Meilleure performance actrice

Jodie Comer (Le Dernier duel)

Adèle Exarchopoulos (Mandibules)

Coup de cœur / révélation

Deux films d’espionnage / action ont su renouveler le genre, chacun à sa manière et à son échelle : Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga et Sans aucun remords de Stefano Sollima. Le premier conclut brillamment l’ère Daniel Craig et fait entrer James Bond dans des problématiques contemporaines tout en évitant de manière amusante les clichés, quant au second il confirme le talent formel du réalisateur de Sicario 2 et Suburra.

Film barré et expérimental, aussi jouissif que parfois agaçant, Bad Luck Banging and Loony Porn de Radu Jude constitue l’une des propositions cinématographiques les plus excitantes de l’année en plus d’offrir un climax inoubliable.

Enfin, trois chocs découverts lors de divers festival : La Puissance du feu de Jamil Dehlavi (projeté lors des dernières Hallucinations Collectives), Le Sang des bêtes de Georges Franju et Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000 d’Alain Tanner, tous deux au programme du dernier Festival Lumière.

Emballement critique mystère de l’année

Étonnamment bien reçu, le tape-à-l’œil Cruella de Disney persévère dans la logique du désastreux Maléfique, à savoir feindre de raconter l’émergence d’une grande méchante iconique pour l’absoudre et la délester de tous ses défauts afin d’en faire une héroïne rebelle et incomprise.

Sex symbol de l’année

Luisa Ranieri (La Main de Dieu)

Jeanne Drubay

Mes films de l’année

1/ Lamb – Valdimar Jóhannsson

2/ The Power of the Dog – Jane Campion

3/ Le Dernier duel – Ridley Scott

4/ La Femme à la fenêtre – Joe Wright

5/ Pieces of a Woman – Kornél Mundruczó

6/ Shiva Baby – Emma Seligman

7/ Malcolm & Marie – Sam Levinson

8/ Dune – Denis Villeneuve

9/ Promising Young Woman – Emerald Fennell

10/ Passing – Rebecca Hall

11/ The Dig – Simon Stone

12/ Petite maman – Céline Sciamma

13/ Nomadland – Chloé Zhao

14/ Come true – Anthony Scott Burns

15/ Censor – Prano Bailey-Bond

Découvertes tardives

Innocence (2005) – Lucile Hadzihalilovic

Family Life (1971) – Ken Loach

Black Christmas (1974) – Bob Clark

Guilty of Romance (2011) – Sono Sion

Chungking Express (1994) – Wong Kar-wai

Don’t Look Now (1973) – Nicolas Roeg

Scum (1979) – Alan Clarke

Paranoid Park (2007) – Gus Van Sant

Assassination Nation (2018) – Sam Levinson

La grande bellezza (2013) – Paolo Sorrentino

Découvertes Courts métrage

Mort d’une ombre (2012) – Tom Van Avermaet

Olla (2019) – Ariane Labed

Séries télé de l’année

Midnight Mass – Mike Flanagan

Fear Street – Leigh Janiak

Brand New Cherry Flavour – Nick Antosca et Lenore Zion

Sex Education (saison 3) – Laurie Nunn

Euphoria: Fuck Anyone Who’s Not a Sea Blob (Special Episode)

Meilleures performances

Noomi Rapace dans Lamb

Zendaya dans Malcolm & Marie

Rachel Sennott dans Shiva Baby

Coup de coeur

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Emballement critique mystère de l’année : films pas pour moi !

Titane – Julia Ducournau

Last Night in Soho – Edgar Wright

Personnage de l’année

Le personnage de Marguerite de Thibouville joué par Jodie Comer dans Le Dernier Duel

Justin Kwedi

Mes films de l’année

1/ The French Dispatch – Wes Anderson

2/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

3/ Les Olympiades – Jacques Audiard

4/ A l’abordage – Guillaume Brac

5/ France – Bruno Dumont

6/ Illusions Perdues – Xavier Gianolli

7/ Louloute – Hubert Viel

8/ La Loi de Téhéran – Saeed Roustayi

9/Onoda – 10 000 nuits dans la jungle – Arthur Harari

10/ Malignant – James Wan

11/ Memoria – Apichatpong Weerasethakul

12/ L’événement – Audrey Diwan

13/ Compartiment 6 – Juho Kuosmanen

14/ Violet Evergarden- Le film – Taichi Ishidate

15/ Clair-Obscur – Rebecca Hall / Où est Anne Frank ! – Ari Folman

Michaël Delavaud

Mes films de l’année

1/ First Cow – Kelly Reichardt / La Loi de Téhéran – Saeed Roustayi)

2/ The Card Counter – Paul Schrader

3/ Storia di vacanze – Fabio et Damiano D’Innocenzo

4/ Mourir peut attendre – Cary Joji Fukunaga

5/ Le Dernier duel – Ridley Scott

6/ La Fièvre de Petrov – Kirill Serebrennikov

7/ Pieces of a Woman – Kornel Mundruczo

8/ Il n’y aura plus de nuit – Eléonore Weber

9/ Le Passager n°4 – Joe Penna

10/ Pig – Michael Sarnoski

11/ Ham on Rye – Tyler Taormina

12/ Beckett – Ferdinando Cito Filomarino

13/ Petite maman – Céline Sciamma

14/ Onoda – 10,000 nuits dans la jungle – Arthur Harari

Bonus

The Amusement Park – George A. Romero

Vortex – Gaspar Noé

Limbo – Soi Cheang

Censor – Prano Bailey-Bond

Reprise de l’année

Out of the Blue – Dennis Hopper

Série de l’année

Midnight Mass de Mike Flanagan (de loin la plus belle fiction de l’année, tous supports confondus)

Performances actrices

Adèle Exarchopoulos dans Mandibules

Léa Seydoux dans France

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman

Performances acteurs

Payman Maadi – La Loi de Téhéran

Damien Bonnard – Les Intranquilles

Nicolas Cage – Pig

Coup de cœur / révélation

Le réalisateur Tyler Taormina et son compère directeur de la photographie Carson Lund, sortis de nulle part et qui créent sans véritables moyens le film le plus pictural de l’année en même temps qu’une revisite troublante du teen movie (Ham on Rye)

Emballement critique de l’année

Annette de Leos Carax, démontrant que la frontière est mince entre le génie et l’escroquerie. Beaucoup y ont vu du génie…

Sex symbol de l’année

Léa Seydoux dans The French Dispatch (Wes Anderson) : passant sans transition de l’uniforme de la matonne à la nudité de la muse, elle incarne le personnage le plus érotique de l’année.

Miriem Meghaizerou

Mes films de l’année

1/ Last night in Soho – Edgar Wright

2/ Benedetta – Paul Verhoeven

3/ France – Bruno Dumont

4/ Illusions perdues – Xavier Giannoli

5/ Promising Young Woman – Emerald Fennell

6/ The French Dispatch – Wes Anderson

7/ Mourir peut attendre – Cary Joji Fukunaga

8/ Les Olympiades – Jacques Audiard

9/ Annette – Leos Carax

10/ Aline – Valérie Lemercier

11/ Le Dernier duel – Ridley Scott

12/ Drive my car – Ryusuke Hamaguchi

13/ Memoria – Apichatpong Weerasethakul

14/ Titane – Julia Ducournau

15/ Nomadland – Chloe Zhao / Julie (en 12 chapitres) – Joachim Trier

Reprise cinéma de l’année

The Wicker Man – Robin Hardy (1973)

Série de l’année

The Queen’s Gambit – Scott Franck et Allan Scott

Meilleure performance acteur/actrice

Virginie Efira dans Benedetta

Léa Seydoux dans France

Anya Taylor-Joy dans The Queen’s Gambit

Adam Driver dans Le Dernier duel

Coup de coeur/révélation

Jodie Comer dans Le Dernier duel

Emballement critique mystère de l’année

Le Genou d’Ahed – Nadav Lapid

La Fracture – Catherine Corsini

Sex Symbol de l’année

Léa Seydoux dans Mourir peut attendre.

Noëlle Girès

Mes films de l’année

1/ The Disciple – Chaitanya Tamhane

2/ Drive my car – Ryusuke Hamaguchi

3/ Annette – Leos Carax

4/ The Power of the dog – Jane Campion

5/ À l’abordage – Guillaume Brac

6/ Bad luck banging or loony porn – Radu Jude

7/ La loi de Teheran – Saeed Roustayi

8/Clair-Obscur – Rebecca Hall

9/ L’événement – Audrey Diwan

10/ Le Diable n’existe pas – Mohammad Rasoulof

Meilleure série

Midnight Mass

Meilleur acteur du monde

Adam Driver

Thibault Vicq

Mes films de l’année

1/ Julie (en 12 chapitres) – Joachim Trier

2/ Illusions perdues – Xavier Giannoli

3/ Last Night in Soho – Edgar Wright

4/ Berlin Alexanderplatz – Burhan Kurbani

5/ Boîte noire – Yann Gozlan

6/ West Side Story – Steven Spielberg

7/ Titane – Julia Ducournau

8/ Promising Young Woman – Emerald Fennell

9/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

10/ Malignant – James Wan

11/ Le Genou d’Ahed – Nadav Lapid

12/ La Nuée – Just Philippot

13/ Nomadland – Chloé Zhao

14/ Pleasure – Ninja Thyberg

15/ Sans signe particulier – Fernanda Valadez

Meilleure performance acteur/actrice

Leila Bekhti et Damien Bonnard dans Les Intranquilles (Joachim Lafosse)

Suliane Brahim dans La Nuée (Just Philippot)

Coup de cœur / révélation

Les Magnétiques – Vincent Maël Cardona

La Nuée – Just Philippot

Sound of Metal – Darius Mader

Spectre: Sanity, Madness & the Family – Para One

Emballement critique mystère de l’année

L’Origine du monde – Laurent Lafitte

The Father – Florian Zeller

Sex Symbol de l’année

Carey Mulligan dans Promising Young Woman

Vincent Nicolet

Mes films de l’année

1/ The French Dispatch – Wes Anderson

2/ Annette – Leos Carax

3/ Le Dernier Duel – Ridley Scott / The Card Counter – Paul Schrader

4/ Last Night In Soho – Edgar Wright

5/ The Power of The Dog – Jane Campion

6/ Old – M.Night Shyamalan / West Side Story – Steven Spielberg

7/ Wendy – Benh Zeitlin

8/ La Loi de Téhéran – Saeed Roustayi

9/ Benedetta – Paul Verhoeven

10/ Pieces of a Woman – Kornél Mundruczó / L’évènement – Audrey Diwan

11/ Belle – Mamoru Hosoda

12/ Oranges Sanguines – Jean-Christophe Meurisse

13/ Onoda – 10 000 Nuits dans la jungle – Arthur Harari

14/ Le Genou d’Ahed – Nadav Lapid / France – Bruno Dumont

15/ Titane – Julia Ducournau

Sortie DVD de l’année

Possession – Andrzej Żulawski

La Traque – Serge Leroy

Reprises cinéma de l’année

Basic Instinct – Paul Verhoeven

L’échiquier du vent – Mohammad Reza Aslani

Meilleure performance acteur/actrice

Vanessa Kirby dans Pieces of a Woman (Kornél Mundruczó)

Léa Seydoux dans France (Bruno Dumont)

Adam Driver dans Annette (Leos Carax) et Le Dernier Duel (Ridley Scott)

Oscar Isaac dans The Card Counter (Paul Schrader)

Coup de cœur/révélation

Mourir peut attendre – Cary Joji Fukunaga : Trop long certes, mais empreint de brutalité et de sentiments, jusqu’au boutiste et émouvant, ce 25ème James Bond, se pose comme le meilleur Blockbuster de 2021, le meilleur opus avec Daniel Craig et s’inscrit dans la lignée des grands crus de la saga. En plus d’assurer un spectacle élégant et intense, il se double d’un commentaire passionnant sur la pertinence d’un tel héros dans le monde actuel.

Sans Aucun Remords – Stefano Sollima : Difficile de bouder son plaisir face à cet excellent film d’action aux inspirations 90’s soutenu par une mise en scène irréprochable d’un cinéaste encore trop sous-estimé et porté par un acteur monstrueux de charisme. Stefano Sollima reconnecte magistralement avec un âge d’or du genre pour un plaisir de tous les instants.

Promising Young Woman – Emerald Fennell : Prototype très savoureux de Rape & Revenge post-#MeToo, révélation d’une auteure à suivre et confirmation si besoin était que Carey Mulligan est l’une des actrices les plus intéressantes du paysage hollywoodien.

La Nuit des Rois – Philippe Lacôte : Film carcéral singulier, cru et onirique, violent et poétique, s’affranchissant de son budget limité par une foi inébranlable en la puissance de ses récits. Cinéaste à suivre.

Emballement critique mystère de l’année

Bac Nord – Cédric Jimenez : Laissons de côté les polémiques et la récupération politique dont a fait l’objet le film de Cédric Jimenez pour se concentrer sur ses carences cinématographiques. Pris en tenaille dans son approche entre un pseudo-réalisme tendance sensationnaliste et une fascination s’exprimant par relents clipesques, parasité par une écriture confondant synthétisme et schématisme avant d’être définitivement plombé par un insupportable pathos, Bac Nord se double d’un discours politiquement facile, en plus de faire preuve d’une lâcheté coupable dans sa vision de l’affaire et son dénouement. On s’abstiendra de commentaire sur la séquence de fraternisation police/délinquance juvénile réconcilié par la grâce de La Bandite de Jul.

Julie (en 12 chapitres) – Joachim Trier : Cinéaste estimable (Thelma/Oslo 31 Août), Joachim Trier, comme avec Back Home, se fourvoie à brader ses talents dans une quête de séduction massive, pour l’image on est sur du Cédric Klapisch mis en scène par Xavier Dolan. En résulte un objet insignifiant et vainement à la mode, superficiel au possible, tout juste sauvé par deux chapitres nettement plus enthousiasmants. Si le film n’est pas totalement désagréable en soit, son dessein à peine voilé, faussement irrésistible agace progressivement au point de le rendre furieusement antipathique.

Sex Symbol de l’année

Léa Seydoux dans The French Dispatch (Wes Anderson)

Luisa Ranieri dans La Main de Dieu (Paolo Sorrentino)

Vincent Roussel

Mes films de l’année

N’ayant pas vu suffisamment de films cette année, ce ne sera pas un top mais cinq coups de cœur pour 2021

Memoria – Apichatpong Weerasethakul

Annette – Leos Carax

Benedetta – Paul Verhoeven

Les Deux Alfred – Bruno Podalydès

The French Dispatch – Wes Anderson

+ HS (car cité l’an passé) : le magnifique A l’abordage de Guillaume Brac

Sorties DVD de l’année

Les Nuits de Cabiria et I Vitelloni de Federico Fellini (Tamasa)

L’Appel de la chair et La dame rouge tua sept fois – Emilio Miraglia (Artus Films)

Coffret Tsai Ming-Liang (trois films) (Survivance)

La trilogie milanaise – Fernando Di Léo (Elephant Films)

Haut bas fragile et Secret Défense – Jacques Rivette (Potemkine)

L’An 01 – Jacques Doillon (L.C.J)

Reprise cinéma de l’année

Outrages de Brian de Palma (revu au festival Lumière)

Comme je ne regarde pas de séries, voici mes cinq livres préférés consacrés au cinéma cette année

Camp ! volume 1 – Pascal Françaix (Marest éditeur)

Survivre à Hollywood – Richard Fleischer (Marest éditeur)

Claude Sautet : du film noir à l’œuvre au blanc – Ludovic Maubreuil (Guillaume Pierre De Roux)

Richard Fleischer : une œuvre – Nicolas Tellop (Marest éditeur)

Steven Soderbergh : anatomie des fluides – Pauline Guedj (Playlist Society)

Meilleure performance actrice/ acteur

Virginie Efira dans Benedetta

Adam Driver dans Annette

Sex-Symbol de l’année

Virginie Efira, encore et toujours.

Je citerais bien West Side Story comme l’emballement critique mystère de l’année mais comme je ne l’ai pas vu, ça ne serait pas très honnête.

Xanaé Bove

Mes Films de l’année

Top 6

Promising young woman – Emerald Fennell

Une bombe, une façon tellement intelligente et « in your face » d’investiguer le patriarcat et ses dégâts, comme un bonbon à la strychnine qu’on savoure jusqu’à la syncope.

Une bombe, une façon tellement intelligente et « in your face » d’investiguer le patriarcat et ses dégâts, comme un bonbon à la strychnine qu’on savoure jusqu’à la syncope. The Velvet Underground – Todd Haynes

Parce que quand un immense cinéaste revisite un immense groupe avec autant d’inventivité et de finesse, mon cœur s’envole comme les ballons d’hélium d’Andy Warhol (le superbe plan monté au moment où l’irascible Lou vire son bienfaiteur).

Parce que quand un immense cinéaste revisite un immense groupe avec autant d’inventivité et de finesse, mon cœur s’envole comme les ballons d’hélium d’Andy Warhol (le superbe plan monté au moment où l’irascible Lou vire son bienfaiteur). Spectre: sanity, madness and the family – Jean-Baptiste de Laubier

Un film psychédélique au vrai sens du terme, qui explore l’âme, le son, les familles et leurs mystères. Une expérience sensorielle forte et unique. Vu deux fois et la fascination demeure.

Un film psychédélique au vrai sens du terme, qui explore l’âme, le son, les familles et leurs mystères. Une expérience sensorielle forte et unique. Vu deux fois et la fascination demeure. Suprêmes – Audrey Estrougo

Pour son énergie galvanisante, son utilisation hyper affutée des archives, son contenu politique et sa façon de trancher dans le milieu et du « biopic » et du cinéma français parfois plan-plan (comme ses collègues De Laubier, Weber et Corsini)

Pour son énergie galvanisante, son utilisation hyper affutée des archives, son contenu politique et sa façon de trancher dans le milieu et du « biopic » et du cinéma français parfois plan-plan (comme ses collègues De Laubier, Weber et Corsini) Il n’y aura plus de nuit – Eleonore Weber

Un exploit d’arriver à hypnotiser le spectateur à partir de vidéos sur des frappes militaires, à nous faire réfléchir sur la force parfois létale des images avec une voix off et un texte d’une grande poésie.

Un exploit d’arriver à hypnotiser le spectateur à partir de vidéos sur des frappes militaires, à nous faire réfléchir sur la force parfois létale des images avec une voix off et un texte d’une grande poésie. La Fracture – Catherine Corsini

A l’instar de Raf (alias l’immense Valérie Bruni-Tedechi ) je donne un 17/10 à ce film engagé, hilarant, poignant. Scénario au cordeau, Corsini livre un constat juste et nécessaire sur l’état (d’urgence) des urgences. Son meilleur film, une réussite.

Puis (dans le désordre, mais ils m’ont aussi fait chavirer en 2021)

Benedetta – Paul Verhoeven

After Love – Aleem Khan

Cruella – Craig Gillespie

La loi de Téhéran – Saeed Roustayi

Saint Maud – Rose Glass

Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi

La pièce rapportée – Antonin Perejatko

Désigné Coupable – Kevin Macdonald

Haut et Fort – Nabil Ayouch

Bigger than us – Flore Vasseur

Rose – Aurélie Saada

6 films nouveaux inédits, découverts en festival

Censor – Prano Bailey-Bond

Delia Darbyshire the myths and the legendary tapes – Caroline Catz

After Blue (paradis sale) – Bertrand Mandico

Aube dorée : une affaire d’état – Angélique Kourounis

Veneciafrenia – Álex de la Iglesia

Des idées de Génie – Brice Gravelle

Reprise cinéma de l’année

An angel at my Table – Jane Campion

Meilleure performance acteur/actrice

Nathalie Richard : sa voix dans Il n’y aura plus de nuit ; After Blue.

Intégralement dans After Love et big up aussi à sa partenaire Joanna Scanlan.

Intégralement dans After Love et big up aussi à sa partenaire Joanna Scanlan. Aure Atika, pas assez présente sur nos écrans, merveilleuse ainsi que Françoise Fabian dans Rose d’Aurélie Saada.

Carrey Mulligan que je trouvais incolore et qui s’avère haute en couleurs dans Promising young woman

Valérie Bruni-Tedeschi à la fantaisie régénérante dans La Fracture

Coup de coeur/révélation

Tous les hommes de Supremes, spécialement le quatuor gagnant : Théo Christine, Sandor Funtek, César Chouraqui et Félix Lefebvre

Le livre formidable, frontal, intelligent touchant, drôle d’Asia Argento, Anatomie d’un cœur sauvage, Asia ti amo !

Les héroïnes du film de Flore Vasseur, Bigger than us : des activistes qui ont débuté parfois à douze ans, voire moins : Melati, Memory & Mary. Les garçons aussi assurent, mais ces trois très jeunes femmes sont impressionnantes de détermination et de courage

Emballement critique mystère de l’année

En premier,

Crache ! euh pardon, pas Crash non plus, mais Titane -ils ont fumé du crack à Cannes ou quoi ?

Crache ! euh pardon, pas Crash non plus, mais Titane -ils ont fumé du crack à Cannes ou quoi ? Madres paralelas de mon pourtant cher Almodovar : grosse déception, sur-écrit, personnages creux et surtout, Ana qui accouche le sourire aux lèvres d’un gosse issu d’un viol ! Hello !

Annette et l’insupportable marionnette éponyme

Ciné-Club de l’année

Le 7ème Genre d’Anne Delabre qui nous régale depuis 8 ans avec sa

programmation pointue et ses débats généreux et passionnants

-> https://le7egenre.fr

Palmarès cinéma 2021 Culturopoing

1/ Drive My Car – Ryusuke Hamaguchi / Annette – Leos Carax

2/ Benedetta – Paul Verhoeven

3/ The Power of the Dog – Jane Campion

4/ The Card Counter – Paul Schrader

5/ The French Dispatch – Wes Anderson

6/ Last Night In Soho – Edgar Wright

7/ La Loi de Téhéran – Saaed Roustayi

8/ Le Dernier Duel – Ridley Scott

9/ France – Bruno Dumont / Memoria – Apichatpong Weerasethakul

10/ Titane – Julia Ducournau

11/ Promising Young Woman – Emerald Fennell

12/ Illusions Perdues – Xavier Gianolli

13/ West Side Story – Steven Spielberg / À l’abordage – Guillaume Brac

14/ Malignant – James Wan

15/ Onoda, 10 000 nuits dans la jungle – Arthur Harari

