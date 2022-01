PALMARES MUSIQUES 2021 CULTUROPOING

Un petit aperçu de l’année 2021 côté musique(s) avec l’équipe de Culturopoing. Bonne année à tous et à toutes !

Bruno Piszczorowicz

Mes Albums de l’année

Arab Strap – As Days Get Dark

Paul Weller – Fat Pop

Man On Man – Man On Man

The Liminanas & Laurent Garnier – De Pelicula

Tindersticks – Distractions

Floating Point, Pharoah Sanders & the London Symphony Orchestra – Promises

Jay Jay Johanson – Rorschach Test

Mentions pour…

The War on Drugs – I Don’t Live Here Anymore

The Coral – Coral Island

Kings Of Convenience – Peace or Love

Liars – The Apple Drop

Chansons de l’année

Jay Jay Johanson – Cheetah

Arab Strap – Compersion Pt 1 et The Turning of Our Bones

Paul Weller – Glad Times

Tindersticks – Man Alone (Can’t Stop the Fadin’)

Man On Man – Daddy

La(les) réédition(s) de l’année

Black Sabbath, Vol 4

Air – 10 000 Hz Legend

La découverte /redécouverte de l’année

L’œuvre en solo ou via les Wings de Paul McCartney

Olivier Rossignot

Mes Albums de l’année

A travers le monde

Jane Weaver – Flock

Laura Mvula – Pink noise

Mogwai – As the Love Continues

Damon Albarn – The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

Curtis Harding – If Words Were Flowers

Karen Peris – A Song Is Way Above The Lawn

Converge / Chelsea Wolfe – Bloodmoon

John Grant – Boy From Michigan

Weather Station – Ignorance

Beautify Junkyards – Cosmorama

Ex:Re with 12 Ensemble

Tom Oddel – Monsters

Darkside – Psychic

Arab Strap – As Days Get Dark

Francophonie

Organ mug – Solastalgia

Louis-Jean Cormier – Le ciel est au plancher

HF. Thiefaine – Géographie du vide

Clara Luciani – Coeur

Feu ! Chatterton – Palais d’Argile

Orelsan – Civilisation

Deux bandes-originales sublimes

Rob – Oxygen (bien plus que le film)

Electric Youth / Pilotpriest – Come True

Chansons de l’année

Louis-Jean Cormier – Silence radio

Orelsan – Manifeste

Thiefaine – Combien de jours encore

Jane Weaver – Solarised

Electric Youth – Modern Fears (Pilotpriest Come True Version)

Karen Peris – Superhero

Organ Mug – You Fool Me

Mogwai – Fuck Off Money

Anna Von Hausswolff – The Truth the Glow the Fall (Live at Montreux)

Tom Oddel – Lose You Again

Laura Mvula – Golden Ashes

Rob – Open (Oxygen Soundtrack)

Clara Luciani – Respire encore

The Innocence Mission – St. Francis and the Future (2020)

Le concert de l’année

Anna von Hausswolff à l’Eglise protestante Unie de l’Etoile. Un concert tenu dans un lieu secret (messages envoyés à ceux qui avaient leur place) suite à l’annulation à Saint Eustache provoquée par l’action des fondamentalistes chrétiens. Concert à teneur hautement symbolique, contre toutes les intolérances et toutes les bêtises. En ce climat pandémique, un moment salvateur d’élévation, de métaphysique, quasiment d’extase, pour l’une des artistes les plus importantes de notre époque.

La découverte /redécouverte de l’année

L’intégrale de THE INNOCENT MISSION, groupe sublime, folk champêtre intimiste qui m’a empli durant toute l’année (et consolé du manque qui se ressent chaque année de l’absence des The Sundays)

Vasken Koutoudjian

Albums de l’année

Sleaford Mods – Spare Ribs

Celeste – Not Your Muse

Children of Zeus – Balance

Aesop Rock : Blockheas Remix

Feu Chaterton : Balaie d’Argile

Homeboy Sandman : Anjelitu

Orelsan : Civilisation

The Bambir : Gzhi Harsaniq

Curtis Harding : If Words Were Flowers

Chansons de l’année

Wendy Martinez : « Mon Aviateur »

She Wants Revenge – « Red Flags And Long Nights”

Orelsan et Gringe – « Casseur Flowters Infinity »

L’Orange & Namir Blade – « Corner Store Scandal

Le concert de l’année

La réédition de l’année

Là c’est moi qui réédite ! Un morceau de Funk Machine intitulé « Rien ne va plus » et utilisé plus tard par Assassin (Doctor L)

La découverte /redécouverte de l’année

Si vous ne le connaissez pas, je vous l’offre pour finir l’année, assis sur le toit du monde ! John Lee Hooker « Sittin’ On The Top Of The World » et tout est dit.

Vincent Nicolet

Mes Albums de l’année

L’étrange Histoire de Monsieur Anderson – Laylow Sérotonine – Joanna The Melodic Blue – Baby Keem JVLIVS II – SCH Everything Tasteful – Lala &ce Last Night in Soho – Multi-Artistes Annette – Sparks Persona Non Grata – Lacrim Weight of The World – Maxo Kream Flock – Jane Weaver

Les chansons de l’année

Voir le monde bruler – Laylow

Escape Plan / Mafia – Travis Scott

Maladie d’Amour – Joanna

Clean Sheet – 88KVLY & Alpha Wann

Raisons – SCH

GP – Booba

Off The Grid – Kanye West

À la base – PLK

Cardio – Dosseh

Solarised – Jane Weaver

Concert de l’année

Joanna vue à Bizarre ! en Octobre puis au Musée d’Art Contemporain de Lyon en Décembre.

Réédition de l’année

Qalf Infinity – Damso

Découverte/Redécouverte de l’année

Le premier album de Luv Resval, Étoile Noire

Rad Cartier avec l’EP Vision Thermique

