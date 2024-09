30è Étrange Festival – Compétition courts métrages n°1

Qu’il est complexe d’exister au monde, trouver sa place et être reconnue, l’angoisse de Fei s’épaissit ainsi par une obsession dévorante envers Mei, une rivale envahissant son monde se cantonnant au premier violon de sa classe au lycée et à sa famille. La mise en scène gage d’abord sur le morceau joué ( concerto L’inverno du Quattro stagioni d’Antonio Vivaldi ), donnant toute sa dramaturgie tonique à ce cauchemar éveillé, puis sur la création sonore isolant Fei par des sifflements incessants, assimilés à ceux de langues perfides parlant dans son dos, et ensuite à l’incarnation physique de serpents at autres bestioles bigarrés colonisant son corps et son esprit, que l’animation en stop motion accentue de grotesque. La métaphore filée du serpent répond à cet âge transitoire de l’adolescence pendant lequel on se compare constamment aux autres et on mue vers l’âge adulte, une sorte de coming of age torturé et lumineux à la fois dans lequel Zhan impulse son optimisme.