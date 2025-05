Les Trésors maudits du Capitaine – hiver/printemps 25

De longs mois se sont écoulés et le Capitaine semblait avoir déserté son damné rafiot pour se la couler douce au soleil sur une île paradisiaque. Diantre, que nenni ! Le voici de retour à – plus ou moins – bon port, les cales à nouveau chargées de vinyles, autres CDs et même des cassettes, le tout arraché de haute lutte des tréfonds de l’Enfer. En ces temps troublés, c’est une véritable forme d’apaisement que ses redoutables enregistrements offrent, comme autant de remèdes à la folie ambiante. Après un dernier quart un brin éprouvant, il est temps de s’installer dans son hamac et de profiter, car pour la peine cette ration de tafia a été rallongée pour les braves !

Cabal – Everything rots Après l’ample et redoutable Magno interitus, lequel surfait fortuitement sur la vague Midsommar de par son artwork et cette ambiance malaisante à souhait de célébration païenne, les Danois de Cabal reviennent sur le devant de la scène avec une nouvelle offrande. Avec ce titre pour le moins définitif Everything rots, l’auditeur se doute que la nuance risque de ne pas être tout à fait au rendez-vous. C’est rien de le dire tant les douze titres qui composent l’album s’avèrent parfait pour tous type de travaux de destruction ou encore de décapage industriel. Pourtant, Cabal surprend souvent, par son groove imparable notamment. En résulte un style finalement singulier, non loin d’un metalcore influencé par le nu-metal des années 90 mâtiné d’indus (rien que ça !), notamment sur des refrains toujours étonnants, et un death… core très lourd, vibrant même, pour ainsi dire. Les Danois en font des caisses, mais bon sang que c’est généreux, jouissif et… dansant. Sortie : 21 mars 2025 Deafheaven – Lonely People With Power Plus délicat – en un sens – et subtil, il reste difficile pour tout fan de metal de passer à côté de la dernière galette de Deafheaven ce printemps. Artistes controversés dans leur art, surcotés pour certains, génies absolus pour d’autre, les Californiens ne laissent en tout cas pas indifférents. Si la question se posait sans aucun doute de leur part d’une certaine arrogance dans leurs précédents opus, à l’image d’une production A24 estampillée « elevated horror » pour dire qu’elle surplombe le genre dont elle se réclame. Cet aspect agaçant – ou « poseur » – semble avoir disparu de ce majestueux Lonely People With Power (ce n’est pas tout à fait vrai : par exemple ce n’est pas un clip qui est proposé ci-dessous, mais un court-métrage avec une esthétique très « Sundance »). Leur post metal mariné à la sauce indie et assaisonné au shoegaze fait des merveilles de mélancolie, distillant sans forcer des émotions complexes. Sortie : 28 mars 2025 Sumerian Tombs – Age of Eternal Night Les bas-fonds de la ville de Cologne tremblent, menaçant de faire s’effondrer les murs noirs de la cathédrale. La faute peut-être à Sumerian Tombs, lesquels creusent encore plus profond dans l’underground de la ville et par la même occasion dans les mythes de la Mésopotamie antique. Imaginez donc un ensemble de vampires âgés de plusieurs millénaires, qui ne se nourriraient que grâce à leur black metal mélodique aussi terrifiant qu’envoûtant. La fascination qu’ils exercent conduirait les pauvres âmes égarées au cœur de temples enfouis et oubliés pour être dévoré par des Dieux implacables. C’est le programme proposé par ce nouvel opus Age of Eternal Night. Après les terribles incantations de Meleshesh il y a déjà presque 20 ans et leur chef d’œuvre Emissaries, voici que les esprits et les divinités des nécropoles oubliées renaissent ! Sortie : 11 avril 2025 Curta’n Wall – Georgie and the dragon Sur un ton – paradoxalement – plus joyeux, Curta’n Wall revient sur le mythe de Saint Georges et il ne fait aucun doute que le point de vue est un poil différent de la représentation héroïque et officielle. L’air de rien, sur fond de lais médiévaux entre dungeon synth et raw black metal, l’ensemble se fait irrévérencieux et se rapproche par instant du punk. A l’instar des précédents opus tout aussi foutraques, un aspect tout à fait épique finit toujours par émerger, à faire pâlir d’envie tous les métaleux en mal de virilisme et de grosses épées. Si ce Georgie and the dragon a tout d’un projet avant tout potache, il n’en reste pas moins très honnête dans son approche d’un metal médiéval authentique et singulier. Sortie : 25 avril 2025 Et aussi, notons la sortie de deux généreux EP des immenses Amenra. Hasard du calendrier De Toorn et With Fang and Claw sont sortis tout deux le même jour que l’album de Deafheaven. Si les deux galettes répondront en tout point aux attentes des fans mais sans déroger au style développé par les Flamands dans leur précédentes messes, la beauté du morceau Salve Mater se révèle vraiment dévastatrice et emporte tout sur son passage. Tout aussi fascinant et envoûtant, les italiens de Messa viennent de sortir le somptueux The Spin, lequel se distingue fortement du précédent Close. La palette musicale très variée centrée autour du doom, lorgnant parfois vers le jazz, contraste finalement avec la simplicité de leur puissance mélodique, laquelle ne force rien pour s’imposer d’elle-même. Enfin, soulignons la très belle sortie black metal de Fluisteraars qui vient conclure une trilogie initialisée il y a quelques années avec ces De Kronieken van het Verdwenen Kasteel. Voici donc un troisième et dernier volume nommé Grunnsfoort dans lequel le groupe va rechercher un son indéniablement raw et païen, sauvage comme une lande désolée battue par les vents. Tous ces titres – et bien d’autres (avec aussi Kadavar, Whitechapel, Ancst, Employed to Serve…) – peuvent être retrouvés dans la playlist suivante (seulement sur Deezer) : Bonne écoute !

