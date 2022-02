Il y a comme un parfum de déjà-vu qui flotte dans le cinéma d’horreur des années 2020. Michael Myers a fait un retour gagnant à Haddonfield en 2018, entraînant deux suites (Halloween Kills et Halloween Ends, à venir en octobre prochain) sous la bénédiction de son créateur John Carpenter. Puis ce fut au tour de Ghostface d’effectuer son come-back au sommet du box-office. Sans son papa Wes Craven, décédé en 2015, mais sous la houlette de son scénariste Kevin Williamson, producteur de la nouvelle mouture de Scream, sorti en janvier dernier. S’inscrivant dans la nouvelle tendance de la legacyquel (néologisme abscons désignant les suites tardives de films cultes qui exploitent la nostalgie des épisodes précédents, à l’instar du Réveil de la Force), ces longs-métrages réactivent l’engouement autour d’un genre bien particulier : le slasher. C’est dans ce contexte que Vents d’Ouest, en partenariat avec Pulse Editions, a décidé de sortir un livre entièrement consacré à l’univers de Jason Voorhees, Freddy Krueger et consorts, intitulé Slashers – Attentions, ça va couper… Coécrit par Marie Casabonne (traductrice de The Disaster Artist, mais également collaboratrice régulière du podcast Sale temps pour un film), Claude Gaillard (auteur de Gaming Goes to Hollywood), Fred Pizzoferrato (Bad Requins consacré à la sharksploitation) et Guillaume Le Disez (Brigitte Lahaie : Les Films de cultes et le futur ouvrage dédié à Marilyn Jess), ce volume richement illustré vise à offrir un panorama complet de l’histoire des tueurs masqués sur grand écran. Une ambition qui mérite d’être saluée tant le filon a produit une quantité astronomique d’œuvres plus ou (surtout) moins réussies, mais la mission est-elle accomplie ?

L’histoire est connue : le krimi allemand et les thrillers hitchcockiens inspirent le giallo italien qui, après le transitoire La Baie sanglante de Mario Bava, va donner naissance au slasher américain. En 1974, Massacre à la tronçonneuse bouleverse la représentation de la violence au cinéma, et Black Christmas se pose en acte fondateur, que John Carpenter va définitivement sceller avec le matriciel Halloween quatre ans plus tard. Imprégné de survival (Délivrance est encore dans tous les esprits), le genre cultive un attachement très particulier au territoire américain et à sa culture. L’ouvrage revient en détail sur l’appartenance très forte à la civilisation yankee, au travers du rapport à sa jeunesse, mais aussi à la violence, en témoigne la fascination morbide qu’exerce la figure du serial killer (John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer sont les ancêtres des bogeymen de fiction). Comme un cercle vicieux, les faits divers sordides nourrissent l’imaginaire les cinéastes qui produisent des œuvres elles-mêmes sources d’inspiration (ou du moins, dénoncées comme telles) pour certains psychopathes. Preuve en est le traitement politique et médiatique des nombreuses tueries dans les lycées et universités, que les auteurs évoquent évidemment. Un fait divers pour le moins parlant est cité : Adrienne King, comédienne apparue dans Vendredi 13, a vu sa vie bouleversée suite au harcèlement qu’elle subit de la part d’un maniaque, fan de Jason. Ce lien qu’entretiennent les Etats-Unis avec les meurtriers de masse explique en partie pourquoi le genre peine à traverser les frontières. Ainsi, parmi les nombreuses sagas abordées, seule la trilogie Cold Prey (issue de la nouvelle vague d’horreur finlandaise, aux côtés de Morse par exemple) n’a pas été produite au sein du pays de l’Oncle Sam. La France, bien que prise de passion nouvelle pour ses propres enquêtes criminelles (en témoigne l’emballement autour de l’affaire Dupont de Ligonnès), s’avère à la traîne. Seuls Promenons-nous dans les bois, le nanar Ogroff et le film dans le film Red is Dead (La Cité de la peur) ont l’honneur de figurer dans ces quelque 350 pages. Marquées par divers événements (comme le meurtre de John Lennon) et une violence sociale due au capitalisme débridé de la présidence Reagan, les années 80 nourrissent immanquablement le slasher. Le cinéma mainstream va trouver dans cette tendance émergente, matière à renouveler ses polars (Le Justicier de minuit, La Corde raide) jusqu’aux années 90 et les succès du Silence des agneaux ou Seven. Les nineties sont ici présentées comme le premier vrai bouleversement des codes. La vision méta introduite par Scream (après que Popcorn ou le sixième chapitre de Vendredi 13 aient préfiguré ce second degré) devient la norme, pour le pire et le meilleur. Il est amusant de constater que c’est l’affiche du long-métrage de Wes Craven, récit autoréflexif s’il en est, qui est choisie pour figurer en couverture du livre. Dès lors, les diverses parodies (Scary movie, mais aussi la bande-annonce Thanksgiving réalisée par Eli Roth pour le projet Grindhouse) sont décrites comme obsolètes et sans véritable raison d’être. Une raison de la perte d’intérêt du public pour les histoires de tueurs en série, beaucoup moins présentes ces dix dernières années.