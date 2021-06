New World Pictures, un nom qui résume à lui seul toute une époque du cinéma d’exploitation. Créée par l’inévitable Roger Corman en 1970, la compagnie spécialisée dans la série B la plus décomplexée a permis à nombre de cinéastes de faire leurs premiers pas en son sein (Joe Dante avec Hollywood Boulevard, Piranhas, Ron Howard et Lâchez les bolides !). Plutôt axée sur des longs-métrages de genre contestataires purement 70’s au départ (Cockfighter de Monte Hellman, La Course à la mort de l’an 2000 signé Paul Bartel ou l’excellent Meurtres sous contrôle de Larry Cohen), les productions se diversifient au fil des années et deviennent de purs produits de vidéoclub. La Galaxie de la terreur, C.H.U.D., mais aussi Flic ou Zombie ou encore le Punisher version Dolph Lundgren, sont les nouveaux fers-de-lance d’un cinéma bis, certes racoleur, mais souvent généreux et fun. La firme importera même les œuvres d’Hayao Miyazaki sur le sol yankee, à travers une version honteusement tronquée et ridiculement américanisée de Nausicaä de la Vallée du Vent. Sorti en salles en 1984, Angel est un succès surprise, totalisant plus de dix-sept millions de dollars de recettes pour un budget de seulement trois millions. Réalisé par Robert Vincent O’Neill (scénariste de Vice Squad) d’après un script qu’il a coécrit avec Joseph Michael Cala, le film suit donc la jeune Molly (Donna Wilkes), lycéenne de bonne famille âgée de quinze ans, qui, une fois la nuit tombée, gagne sa vie en se prostituant sous le pseudonyme d’Angel. Lorsqu’un tueur en série s’en prend à ses proches, elle décide d’arpenter la ville pour mener son enquête. Carlotta, décidément très hétéroclite dans ses choix éditoriaux, sort donc la trilogie en DVD ou coffret Blu-Ray aux airs d’antique VHS, réunissant les trois opus dans sa Midnight Collection. L’occasion de s’intéresser à cette saga typiquement 80’s.

Angel, Robert Vincent O’Neill (1984)

Il se dégage d’Angel premier du nom, une dichotomie assez intéressante. Molly, la lycéenne, est un prototype parfait de l’adolescente californienne, studieuse et prude, potentielle final girl d’un slasher quelconque. Un pur produit de l’Amérique WASP, une petite fille sage aux airs de poupée en jupe plissée et chaussettes hautes, assise timidement à l’arrière de son bus scolaire. La photo signée Andrew Davis (futur réalisateur du Fugitif), appuie cette dimension de carte postale du Los Angeles des années 80, et lorsque l’héroïne traverse Hollywood Boulevard c’est d’abord en rêvant (en apparence) aux innombrables stars qui y ont laissé leurs empreintes. Pourtant, en un plan sur un corset rouge affriolant et du maquillage flashy, O’Neill présente une toute autre facette. Une fois le soleil couché, l’héroïne, tout comme la ville, change de visage. Sur fond de musique pop (dont un tube kitsch asséné pas moins de trois fois durant le film), les rues se transforment en véritable Cour des Miracles. Des flics, des prostitués, des artistes de rue, des drogués, même une délégation de dévots de Krishna, toute une faune noctambule digne de GTA d’autant plus réaliste que, comme le signalent le réalisateur et son scénariste dans leurs interviews respectives présentes en bonus, tout a été tourné dans des décors naturels, sans réelle autorisation, et durant seulement quatre semaines. Un souci de véracité qui est à mettre au crédit du projet, et qui présente une ville dépeinte comme un pendant caniculaire du New York sordide de Maniac. Au cœur de cet environnement, Angel semble épanouie, loin des quarterbacks et autres garçons du lycée qui la harcèlent à longueur de journée (notons une vraie scène jouissive lorsque cette dernière se venge des mâles en rut). La lolita retrouve sur le trottoir la famille qu’elle n’a plus dans le « monde réel » : un groupe hétéroclite composé de Mae, un travesti haut en couleur (Dick Shawn), Solly, une lesbienne artiste à ses heures perdues (Susan Tyrell, issu de la scène underground et vue dans Forbidden Zone, Cry Baby ou La Chair et le sang) et Kit, un vieux cowboy que le système tente d’enfermer dans une maison de retraite, interprété par le vétéran Rory Calhoun. Le cinéaste évoque même un parallèle avec Le Magicien d’Oz, le boulevard pavé d’étoiles devenant une version urbaine de la route de briques jaunes. Si certains éléments semblent superflus, telle cette romance niaise entre Yoyo (Steven M. Porter) et Crystal (Donna McDaniel), cette opposition entre l’univers soi-disant respectable de la Californie des nantis, et les trottoirs mal famés, se révèle le versant le plus réussi du film. La protagoniste, (trop) sérieuse et triste au quotidien (même le nerd secrètement amoureux, figure classique et positive du teen movie, devient ici un misogyne obsédé), trouve un havre de paix dans ce monde de débauche, rejeté par la société, et se permet même de se comporter de manière puérile, comme l’enfant qu’elle est encore. En découle une sympathique vision libertaire et transgressive, certes, mais qui malheureusement se heurte à de nombreuses limites.