L’affaire Bruno Reidal se déroule durant l’été 1905, dans le Cantal, où un jeune séminariste de 17 ans décapite de sang froid un enfant de 12 ans. Mais l’affaire ne se résume pas à ce sombre fait divers : il faut faire remonter à plus loin les racines du mal, plonger dans le passé de Bruno Reidal et sa psyché tortueuse pour tenter de comprendre sinon les motivations de son geste, du moins sa logique meurtrière.

Autant le dire d’emblée, le film de Vincent Le Port déjoue le voyeurisme et l’émotionnel, préférant la sobriété glaçante d’une mise en scène au cordeau à la surenchère gore. Il s’ouvre sur la scène de meurtre, pudiquement elliptique, pour suivre le personnage qui se rend de lui-même aux forces de l’ordre. Interrogé par un collège de psychiatres présidé par le Professeur Alexandre Lacassagne, chargé de rédiger le rapport médico-légal, Bruno Reidal raconte sa vie et évoque ses souvenirs avec une honnêteté et une lucidité déconcertantes. Le scénario filmique, d’une rigueur stupéfiante, suit cet entretien au cordeau, alternant les flash-backs et l’enquête sur le meurtre barbare.

Vincent Le Port adopte la même approche ethnologique que celle de René Allio dans Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé ma mère, ma sœur et mon frère… (1976), fondé sur le mémoire du jeune accusé, qui, bien qu’illettré, sut rendre compte de ses luttes internes, face au discours des autorités médicales. La démarche de Vincent Le Port est sensiblement la même, puisque le scénario suit scrupuleusement le journal de Bruno Reidal, qui donne à voir sa propre logique dépassant toutes les capacités des techniques coercitives de l’aveu et de la confession, destinées à contenir l’onanisme, les pulsions sexuelles et meurtrières. Historiquement situé, le film de Vincent Le Port interroge l’âme humaine sous l’angle de la lutte acharnée entre des forces psychologiques qui échappent à la conscience du sujet et dont la découverte par Sigmund Freud au tournant du XXe siècle constitue une petite révolution anthropologique. Comment un petit être, chétif et malingre, doté d’impressionnantes capacités intellectuelles, pouvait-il laisser libre cours à ses penchants aussi sadiques ? Comment comprendre les soubassements de la sexualité et de la destruction ? L’histoire de l’individu et son univers familial sont passés au crible de l’enquête médicale. Délaissant toute prétention à dessiner une herméneutique du sujet, le film se contente de suivre pas à pas la gestation du crime, en prêtant attention au discours de Bruno Reidal, d’une rationalité sans faille.

Une enfance paysanne et solitaire dans une fratrie de sept enfants, une famille qui loue les services de Bruno aux autres fermes, comme cela se faisait à l’époque, l’alcoolisme et la dureté de la mère, contrastant avec la bonhomie du père, constituent le tableau guère original du roman familial. Mais c’est précisément dans ce décor tout à fait anodin que naît le déchirement moral d’un enfant parfaitement lucide sur les tensions qui l’animent et contre lesquelles il n’a de cesse de lutter. Fervent catholique, le jeune homme oscille en permanence entre la jouissance du mal et une quête de rédemption chrétienne. Entre la pénitence et l’abandon de soi à la jouissance mortifère, Bruno Reidal constitue l’exemple d’une douloureuse conscience sadomasochiste, n’éprouvant jamais de répit face aux scénarios meurtriers qui la hantent. Le film montre le paradoxe d’une incessante conjuration du passage à l’acte autant que l’espoir et l’attente de sa réalisation, comme celle d’un accomplissement d’un ultime chef-d’œuvre.

Vincent Le Port, dont c’est le premier long métrage de « fiction », est fidèle au journal intime tenu par Bruno Reidal, à la demande du Professeur Lacassagne. Objectivant le sujet comme un cas d’école, sous le regard scientifique des experts, le film fait progressivement découvrir la complexité du personnage et les limites de la médecine. En ce sens, Bruno Reidal touche à des questions humaines essentielles, comme celles de la frontière entre la folie et l’impulsivité, d’une part, et la satisfaction impérieuse et clairvoyante de la pulsion, d’autre part. Les trois acteurs qui campent le personnage à trois âges de la vie sont stupéfiants de mesure et de justesse, depuis le jeune Alex Fanguin qui interprète le protagoniste enfant, jusqu’à l’intrigant Dimitri Doré, qui joue l’adolescent devenu criminel, en passant par Romain Viledieu, qui prend les traits du communiant en proie à ses fantasmes sadiques.

Par le jeu minimaliste de ses acteurs et le style austère de sa mise en scène, le film se situe dans une tempérance qui tranche avec l’horreur du meurtre sans scrupules. Ce choix fait magistralement ressortir le déroulement infaillible d’une existence condamnée à s’accomplir dans la destruction orgasmique. Au-delà du cas Bruno Reidal, se trouve posée la question de l’appartenance à l’humanité d’un individu en proie à la banalité du mal.

