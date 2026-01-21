Les Films du Whippet – « En route ! »

Pour leur nouveau programme, Les Films du Whippet proposent En route !.

Les spectateurs de 4 ans et plus pourront y découvrir L’Escargote à Paris, consacré au périple de son héroïne en visite à la capitale, mais aussi Sevanik, le petit dragon, dont le héros quitte son milieu naturel (le lac Sevan) afin de s’aventurer sur la terre ferme sous le regard amical d’un nuage, La balade de Mazayka, dont le héros circule en barque sur une rivière en crue afin de sauver de la noyade les animaux qu’il trouve, Mû et la source divine, dont le personnage principal entreprend de faire rejaillir par magie l’eau d’une source tarie, Aller & Retour, consacré à deux hermines vivant dans la forêt et devant affronter l’hiver… et enfin Songe d’un petit agneau, dans lequel un agneau égaré oublie sa peur grâce à la musique et à son imagination.

Comportant une majorité de dessins animés – seuls deux de ces six courts-métrages font exception, l’un étant animé en images de synthèse et l’autre en stop-motion – et un film parlant, ce nouveau programme brille par à la fois par la cohérence des thèmes abordés – on retrouve dans la plupart des récits un parcours initiatique et une morale appelant à respecter la nature – et par la diversité des propositions visuelles qu’il renferme.

Venus de Russie, d’Arménie, d’Allemagne, d’Italie ou d’Iran, ces six courts-métrages – souvent inspirés de contes, légendes et autres récits folkloriques – s’avèrent en effet des plus complémentaires sur le plan esthétique, offrant à voir une gamme d’univers colorés et inventifs portés par des protagonistes (des animaux, le plus souvent) particulièrement charismatiques et figurant des paysages riches et extrêmement variés.

Créatif et riche en émotions, En route ! est la promesse d’un moment de poésie à savourer en famille.

