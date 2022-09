Connu pour ses œuvres engagées dans lesquelles il aborde des sujets aussi épineux que le racisme (Devine qui vient dîner…, La Chaîne), l’opposition entre science et créationnisme (Procès de singe), il serait réducteur de qualifier Stanley Kramer de cinéaste « à thèse ». Présent dans l’industrie hollywoodienne depuis les années 40, il officie d’abord en tant que producteur sur des films tels que Le Champion de Mark Robson ou Le Train sifflera trois fois de Fred Zinnemann. Attaché à son indépendance, bien que sa compagnie soit affiliée à Columbia, il passe à la réalisation en 1955, à l’âge de quarante-deux ans et signe Pour que vivent les hommes, un drame mettant en vedette Olivia De Havilland, Robert Mitchum et Frank Sinatra. Il réalisera en tout et pour tout quinze longs-métrages pour le grand écran et quatre téléfilms jusqu’à son ultime The Runner Stumbles, sorti en 1979. Quatre après son coup d’essai, il jette son dévolu sur un roman de Nevil Shute, écrivain britannique au passé d’aviateur et d’ingénieur aéronautique, intitulé On the Beach. Adapté par le scénariste John Paxton (auteur de L’Équipée sauvage, entre autres), le long-métrage se situe en 1964 après qu’une guerre atomique ait ravagé la quasi-totalité de l’hémisphère Nord. Un sous-marin américain en quête d’une terre épargnée et dirigé par le commodore Dwight Lionel Towers (Gregory Peck) fait escale en Australie. Sur place, les habitants se préparent eux aussi à l’apocalypse, les retombées radioactives se rapprochant à grands pas… Récit de science-fiction teinté de mélodrame, Le Dernier rivage dispose d’un statut culte de l’autre côté de l’Atlantique mais demeure encore trop méconnu sous nos latitudes. Rimini Editions compte bien corriger cette injustice en proposant un combo Blu-Ray / DVD en HD (une première française), deuxième tome de leur nouvelle SF Collection, après Panique année zéro.

Long-métrage précurseur, On the Beach a connu une production et une exploitation pour le moins atypiques. Il fut l’un des premiers projets hollywoodiens tournés en Australie, alors que l’industrie cinématographique locale n’en est qu’à ses balbutiements, sans la collaboration de l’armée américaine qui trouvait le script trop antimilitariste. C’est finalement les forces australiennes qui fournirent le matériel nécessaire, comme le précise notre collaborateur Vincent Nicolet dans son interview présente en bonus. Une méfiance de la part du gouvernement yankee, dirigé par le très conservateur Dwight D. Eisenhower, qui ne sera pas atténuée par le choix des avant-premières. Le 17 décembre 1959, le film est projeté dans dix-huit capitales mondiales. Gregory Peck, acteur alors déjà stratifié (Duel au soleil, La Maison du docteur Edwardes) et très engagé politiquement, est même missionné à cette occasion afin de le présenter clandestinement à Moscou devant mille-deux-cents personnes. Le but est clair, mettre en garde les dirigeants internationaux contre le péril atomique. Bien qu’il fût un échec en salles au moment de sa sortie, Le Dernier rivage est devenu culte aux Etats-Unis. Maintes fois mentionné ou parodié (notre confère note même un clin d’œil dans le jeu vidéo Metal Gear Solid 3 : Snake Eater), il aurait, selon une rumeur persistante, eu une influence majeure sur John Fitzgerald Kennedy durant la crise des missiles de Cuba. Alors que l’équilibre de la terreur engendrait une crainte exponentielle de l’apocalypse, l’usage de la Bombe est perçu comme un acte absurde, conséquence d’une erreur humaine facilement évitable. La fin du monde est désignée comme un banal accident par Julian Osborne. Le scientifique cynique et désabusé, incarné par un Fred Astaire qui campe là son premier rôle non musical, a passé sa vie à avertir les pouvoirs en place de la menace, à militer pour une coexistence pacifique entre les Etats-Unis et l’URSS, en vain. Ce discours frontalement alarmiste, pas si éloigné de la satire de Docteur Folamour qui sortira cinq ans plus tard, peut probablement s’expliquer par le vécu de Nevil Shute. Ingénieur qui a travaillé à la création de matériel militaire, il a vu son frère mourir à seulement dix-neuf ans durant la Première Guerre mondiale. Un traumatisme qui a fortement nourri son œuvre et que Stanley Kramer, pourtant réalisateur de films de propagande lors du conflit suivant, retranscrit de la plus réaliste des manières.