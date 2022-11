1958. L’affaire Rosa Parks et le scandale des Neuf de Little Rock sont encore dans toutes les mémoires, le mouvement de lutte pour les droits civiques prend quant à lui un essor considérable, aidé par son charismatique leader, Martin Luther King. Les États-Unis traversent alors une période de bouleversements qui divise la population tout en inspirant les artistes. Après avoir fini la production de sa fresque Orgueil et passion, Stanley Kramer décide de s’emparer de cette actualité brûlante et de porter à l’écran le script de Nedrick Young (écrit sous le pseudonyme de Nathan E. Douglas) et Harold Jacob Smith (qui retrouveront tous deux le cinéaste pour Procès de singe), intitulé La Chaîne. John “Joker” Jackson et Noah Cullen sont deux prisonniers qui se vouent une haine mutuelle. Alors que le véhicule qui les transporte est impliqué dans un accident, les deux hommes en profitent pour prendre la fuite. Enchaînés l’un à l’autre et sans moyens de se défaire de leur entrave, ils vont devoir s’entraider pour échapper au shérif du comté, lancé à leur poursuite. Pour camper les deux fugitifs, le réalisateur désire réunir à l’écran une star et un acteur émergeant. Sidney Poitier, qui marqua les esprits en 1950 dans La Porte s’ouvre, est choisi pour incarner Cullen, quant à Joker, Marlon Brando, Frank Sinatra ou Robert Mitchum sont approchés, mais c’est finalement Tony Curtis qui écope du rôle. L’acteur qui vient juste de tourner dans Les Vikings de Richard Fleischer et s’apprête à rejoindre le casting de Certains l’aiment chaud, souhaite alors casser son image de séducteur. Le film est un succès plébiscité aux Oscars (meilleure photo et meilleur scénario original) ainsi qu’aux Golden Globes, la prestation de Poitier est récompensée au festival de Berlin et aux Baftas. Classique vénéré outre-Atlantique, le long-métrage demeure, comme toute l’œuvre de Kramer, encore mésestimée sous nos contrées. Il est donc temps de se pencher sur ce culte The Defiant Ones, désormais disponible en Blu-Ray et DVD chez l’excellent éditeur L’Atelier d’Images.

Dans son interview présente en bonus, le critique Sylvain Lefort, créateur du site Revus & Corrigés, désigne très justement Stanley Kramer comme un cinéaste de l’entre-deux. Trop jeune pour appartenir à l’âge d’or et trop vieux pour être assimilé à la génération issue la télévision (Sidney Lumet, Arthur Penn) voire au Nouvel Hollywood. Une position qui explique probablement son dédain à l’international, alors qu’il est une référence au pays de l’Oncle Sam, vénérée par des grands noms comme Steven Spielberg. Réévaluée depuis quelques années, notamment au travers de ressorties telles que celle du Dernier rivage, sa filmographie a discrètement infusé tout un pan du cinéma américain. La Chaîne, notamment, jouit d’une immense popularité. Son postulat simple et efficace a engendré de nombreuses copies, plus ou moins officielles, parmi lesquelles la version féminine Black Mama, White Mama en 1973, ou la relecture télévisuelle L’Impossible évasion (1986), avec Carl Weather et Robert Urich, elle-même remakée en 1996 avec Liens d’acier de Kevin Hooks. A posteriori, le film se révèle étonnamment moderne du point de vue du traitement de ses thématiques. Ancré en pleine période de lois ségrégationnistes, le récit n’hésite pas à aborder la question du racisme ordinaire, de la discrimination sociale, de l’importance des mots, qui n’ont pas la même incidence dans un pays en majorité Blanc, et de construction systémique. Alors que l’Alt-right américaine organise des raids en ligne pour dénoncer la moindre trace de « wokisme » dans les productions hollywoodiennes, il est amusant de constater que l’industrie se penchait déjà sur ces problématiques il y a plus de soixante ans. Précurseur, Tony Curtis, également coproducteur aux côtés de Kramer de sa compagne Janet Leigh, aurait d’ailleurs insisté pour que Sidney Poitier, pourtant méconnu, touche un salaire de tête d’affiche.