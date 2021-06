« Mais le mouvement toujours échappe, la stabilité jamais ne dure, ne dure que l’éphémère, ce qui passe » (3)

Et puisque l’image ne cesse de fuir, sûrement que ce qui passe est à saisir entre les images, entre l’ambiguïté du photogramme dans sa succession et sa simultanéité, et la réversibilité de l’espace cinématographique. Ici, l’auteur développe l’idée d’un espace opaque, qui serait, reprenant ses mots, passage et écart, entre durée et instant. Se révèle alors dans l’intervalle, toute l’épaisseur cinématographique que le cinéma expérimental ne cesse d’interroger et d’exhiber à travers ses mécanismes perceptifs. Un cinéma des possibles.

Ces possibles ce sont les lignes qui vont ensuite s’étendre tout au long du recueil, traversant entre autres, à travers le travail de plusieurs cinéastes, les « effets de profondeur », les « temps-couleurs », les « vibrations graphiques », jusqu’à « la portée explosive du photogramme » et « l’éclatement dynamique de l’image ». Traversée qui se prolonge aussi dans la ville, attrait de Paris comme univers urbain mis en mouvement, en réseau, « moiré », en écho à la ligne graphique et solitaire effectuée par le Samouraï (Le Samouraï – J-P. Melville) ou à celle en miroir se déployant entre une salle de cinéma et un garage à limousines ( Holy Motors – L. Carax).

Les perspectives se brouillent et se déplacent, et de nouveaux possibles s’ouvrent. De « l’écoulement des formes vers le multiple simultané », finalement « Qu’est-ce-que peut le cinéma ? » (Lyotard).